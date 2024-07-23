Serdar Dursun Alanyaspor’da!

Fenerbahçe
'de yeni transfer Cenk Tosun
sonrası En-Nesyri'nin de gelişiyle takımda kendine yer bulamayan Serdar Dursun
'un geleceği merak ediliyordu.
Hatta ezeli rakipler Beşiktaş
ve Galatasaray
'ın bile Serdar Dursun'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. Tecrübeli golcü sonunda bir Süper Lig
ekibiyle anlaşmaya vardı.
Serdar Dursun geride kalan sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçirdi.
ALANYASPOR İLE 3 YILLIK İMZA
Sports Digitale'in haberine göre; Alanyaspor
, Fenerbahçe
'den ayrılan Serdar Dursun
ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Serdar Dursun, Alanyaspor'un Topuk Yaylası
'nda yapılan kampına yarın katılacak.