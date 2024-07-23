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Serdar Dursun Alanyaspor'da!

Fenerbahçe'de yeni transfer Cenk Tosun sonrası En-Nesyri'nin de gelişiyle takımda kendine yer bulamayan Serdar Dursun'un geleceği merak ediliyordu. Alanyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 15:39 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:39
Serdar Dursun Alanyaspor’da!

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Fenerbahçe'de yeni transfer Cenk Tosun sonrası En-Nesyri'nin de gelişiyle takımda kendine yer bulamayan Serdar Dursun'un geleceği merak ediliyordu.

Hatta ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray'ın bile Serdar Dursun'u transfer etmek istediği iddia edilmişti. Tecrübeli golcü sonunda bir Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.
Serdar Dursun geride kalan sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçirdi.Serdar Dursun geride kalan sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçirdi.

ALANYASPOR İLE 3 YILLIK İMZA

Sports Digitale'in haberine göre; Alanyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Serdar Dursun ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar Dursun, Alanyaspor'un Topuk Yaylası'nda yapılan kampına yarın katılacak.
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