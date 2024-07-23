Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Son iki sezon ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda 5. yıldız için mücadele edecek.
Teknik direktör Okan Buruk, takımı bu doğrultuda sezona hazırlarken, ilk sınav Beşiktaş'a karşı Süper Kupa'da verilecek.
Bu kupayı da üst üste ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da, transferlerin yetişmemesi Okan Buruk'u düşündürüyor.
Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attırabilen Aslan, birçok mevki için yıldız isimlerle görüşse de transferleri bir türlü noktalayamadı.
Takıma stoper, sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan'da öncelikler de belirlendi.
Bu doğrultuda gözünü sağ bek ve orta saha transferlerine çeviren yönetim, Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşsa da transferi noktalayamadı.
Oyuncu tarafının isteklerinin değişmesinden ötürü transferden çekildiklerini açıklayan yönetim, yeni arayışlarına başladı.
Galatasaray'da orta saha için Wendel ismi ön plana çıkarken, Zenit'in 20 milyon eurodan aşağı düşmemesi sarı kırmızılıların transferi bitirmesini engelliyor.
TARAFTARIN TEPKİSİ VAR
Galatasaray'da bu iki transferin yönetimin isim vermesine rağmen bitirilememesi ve yine uzunca süre görüşülen Oğuz Aydın ve Rafa Silva'nın ezeli rakiplere kaptırılması taraftarların tepki göstermesine neden oldu.
Erden Timur'un ayrılığından sonra transfer süreçlerini bizzat yöneten başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada taraftarlara müjdeli haberlerin yakında verileceğini söyledi.
İKİ KÖTÜ HABER DAHA
Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi.
İspanyol basınına yansıyan haberlere göre sarı kırmızılıların orta saha için hedeflerinden biri olan Johnny Cardoso'nun Borussia Dortmund'a transfer olacağını yazdı.
Öte yandan İtalyan basını, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ın Juventus'a transfer olacağını duyurdu.