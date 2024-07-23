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Galatasaray'a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Galatasaray'da transferlerin Beşiktaş maçına yetişmeyecek olması teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Sarı kırmızılılarda transferlerin tamamlanamaması taraftarın da tepkisini çekmiş durumda. Doue ve Wendel'in ardından Aslan'ın ilgilendiği iki yıldızın daha elden kaçacağı yazıldı. İşte İtalyan ve İspanyol basınına yansıyan o haberler...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:16 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:16
Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Son iki sezon ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda 5. yıldız için mücadele edecek.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Teknik direktör Okan Buruk, takımı bu doğrultuda sezona hazırlarken, ilk sınav Beşiktaş'a karşı Süper Kupa'da verilecek.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Bu kupayı da üst üste ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da, transferlerin yetişmemesi Okan Buruk'u düşündürüyor.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attırabilen Aslan, birçok mevki için yıldız isimlerle görüşse de transferleri bir türlü noktalayamadı.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Takıma stoper, sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan'da öncelikler de belirlendi.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Bu doğrultuda gözünü sağ bek ve orta saha transferlerine çeviren yönetim, Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşsa da transferi noktalayamadı.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Oyuncu tarafının isteklerinin değişmesinden ötürü transferden çekildiklerini açıklayan yönetim, yeni arayışlarına başladı.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Galatasaray'da orta saha için Wendel ismi ön plana çıkarken, Zenit'in 20 milyon eurodan aşağı düşmemesi sarı kırmızılıların transferi bitirmesini engelliyor.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

TARAFTARIN TEPKİSİ VAR

Galatasaray'da bu iki transferin yönetimin isim vermesine rağmen bitirilememesi ve yine uzunca süre görüşülen Oğuz Aydın ve Rafa Silva'nın ezeli rakiplere kaptırılması taraftarların tepki göstermesine neden oldu.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Erden Timur'un ayrılığından sonra transfer süreçlerini bizzat yöneten başkan Dursun Özbek, yaptığı açıklamada taraftarlara müjdeli haberlerin yakında verileceğini söyledi.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

İKİ KÖTÜ HABER DAHA

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Galatasaray'a iki kötü haber daha geldi.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre sarı kırmızılıların orta saha için hedeflerinden biri olan Johnny Cardoso'nun Borussia Dortmund'a transfer olacağını yazdı.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Öte yandan İtalyan basını, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'ın Juventus'a transfer olacağını duyurdu.

Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

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