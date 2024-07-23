Galatasaray’a transferde çifte kötü haber! O yıldızlar da elden kaçıyor

Bu kupayı da üst üste ikinci kez kazanmak için sahaya çıkacak olan Galatasaray'da, transferlerin yetişmemesi Okan Buruk'u düşündürüyor.

Şu ana kadar yalnızca Michy Batshuayi'ye imza attırabilen Aslan, birçok mevki için yıldız isimlerle görüşse de transferleri bir türlü noktalayamadı.

Takıma stoper, sağ bek, sol bek, orta saha ve kanat takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan'da öncelikler de belirlendi.

Bu doğrultuda gözünü sağ bek ve orta saha transferlerine çeviren yönetim, Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşsa da transferi noktalayamadı.