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İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray'a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşmasına rağmen transferi noktalayamayan Galatasaray için İngiliz medyası flaş bir haber yayımladı. Buna göre Aslan, dünyaca ünlü sağ beki gündemine aldı. Ancak transferde iki dev rakip var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 12:04 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 12:11
İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü sağ bek transferine çevirdi.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar transferi noktalayamadı. Yapılan açıklamaya göre oyuncu tarafının anlaşılmış olmasına rağmen isteklerinin artması, Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden oldu.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Doue defterini tamamen kapatan Aslan için İngiliz medyasından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

TRIPPIER İDDİASI!

Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

NEWCASTLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

EURO2024'TE FİNAL GÖRDÜ

33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.

İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

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