İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.
İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü sağ bek transferine çevirdi.
Rennes forması giyen Doue ile her konuda anlaşmaya varan sarı kırmızılılar transferi noktalayamadı. Yapılan açıklamaya göre oyuncu tarafının anlaşılmış olmasına rağmen isteklerinin artması, Galatasaray'ın masadan kalkmasına neden oldu.
Doue defterini tamamen kapatan Aslan için İngiliz medyasından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...
TRIPPIER İDDİASI!
Galatasaray'ın sağ bek transferi için İngiltere'den de Kieran Trippier iddiası da gündeme geldi.
TBR Futbol'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
NEWCASTLE GÖNDERMEK İSTİYOR
Newcastle United'ın sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Trippier'i bu yaz satmaya hazır olduğu kaydedildi.
Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.
EURO2024'TE FİNAL GÖRDÜ
33 yaşındaki İngiliz futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda da yer almıştı.