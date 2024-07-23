İngilizler müjdeyi verdi: Galatasaray’a dünya yıldızı sağ bek! Transferde iki dev rakip

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.





İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.





Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.





Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray gözünü sağ bek transferine çevirdi.