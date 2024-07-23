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Beşiktaş'tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezon öncesi taraftarlarını mest eden takviyelere imza atan siyah beyazlıların durmaya niyeti yok. Gözünü kanat ve bir stoper takviyesine daha çeviren Kartal'da gündemdeki isimler de netleşti. İşte Beşiktaşlı taraftarları sevindirecek o iki isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 16:12 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 16:12
Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını Avusturya'da yaptığı kampla tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst işi sıkı tutuyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Hollandalı teknik adam, gençlerle tecrübeli isimleri harmanlamak isterken, transfer çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, ilk hamlesini stoper hattına yapmıştı. Kartal, Atletico Madrid'den Paulista'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Ardından hücum hattına yönelen Kara Kartal, Galatasaray'ın uzun süre peşinde olduğu Rafa Silva'yı transfer ederek bir taşla iki kuş vurdu.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Forvet hattında da değişikliğe giden Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşayan Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getirdi.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Siyah beyazlılar son hamlesiyle ise yerli havuzunu genişletti ve Can Keleş'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

GÖZLER SIRADAKİ TAKVİYELERDE

Beşiktaş'ta gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken, yönetim iki bölge üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Kartal, Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda kanatlarda forma giyebilecek bir ismin dışında stopere bir hamle için daha kollarını sıvadı.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

STOPERE OSTIGARD

Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Napoli forması giyen Norveçli futbolcu Leo Ostigard oldu.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Siyah-Beyazlılar'ın 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Siyah-Beyazlı kurmayların yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan ve takımına 2 gollük katkı sağlayan 1.82'lik savurma oyuncusunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Norveç formasıyla da 23 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Ostigard'a güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

ASENSIO BOMBASI

İkinci Başkan Hüseyin Yücel önderliğinde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta taraftara bir hediye de Başkan Hasan Arat vermek istiyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Güçlü bağlantılarını kullanmaya hazırlanan Arat, yakın arkadaşı Nasır el-Halifi'nin sahibi olduğu PSG'den Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Fransız ekibi, geçtiğimiz sezon başı bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İspanyol yıldızın ayrılığına sıcak bakarken, Asensio kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetine rağmen transferden vazgeçmeyen Başkan Hasan Arat, yetenekli kanat oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

BEKLEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de başlayabildi. İspanyol yıldız, beklediği süreleri alamamasına rağmen 5 gol ve 7 asistle skora 12 kez direkt etki etti.

Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

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