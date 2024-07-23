Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Sezon öncesi hazırlıkların ilk etabını Avusturya'da yaptığı kampla tamamlayan siyah beyazlılarda, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst işi sıkı tutuyor.
Hollandalı teknik adam, gençlerle tecrübeli isimleri harmanlamak isterken, transfer çalışmaları da bu doğrultuda devam ediyor.
Transferin hızlı takımlarından olan Beşiktaş, ilk hamlesini stoper hattına yapmıştı. Kartal, Atletico Madrid'den Paulista'yı kadrosuna kattı.
Ardından hücum hattına yönelen Kara Kartal, Galatasaray'ın uzun süre peşinde olduğu Rafa Silva'yı transfer ederek bir taşla iki kuş vurdu.
Forvet hattında da değişikliğe giden Beşiktaş, Serie A'da 4 kez gol krallığı yaşayan Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getirdi.
Siyah beyazlılar son hamlesiyle ise yerli havuzunu genişletti ve Can Keleş'i kadrosuna kattı.
GÖZLER SIRADAKİ TAKVİYELERDE
Beşiktaş'ta gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken, yönetim iki bölge üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Kartal, Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda kanatlarda forma giyebilecek bir ismin dışında stopere bir hamle için daha kollarını sıvadı.
STOPERE OSTIGARD
Stoper transferi yapacak olan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Napoli forması giyen Norveçli futbolcu Leo Ostigard oldu.
Siyah-Beyazlılar'ın 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kurduğu ve yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kurmayların yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalyan ekibiyle resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan ve takımına 2 gollük katkı sağlayan 1.82'lik savurma oyuncusunun İtalyan ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor.
Norveç formasıyla da 23 maça çıkan ve 1 gol kaydeden Ostigard'a güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor.
ASENSIO BOMBASI
İkinci Başkan Hüseyin Yücel önderliğinde Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta taraftara bir hediye de Başkan Hasan Arat vermek istiyor.
Güçlü bağlantılarını kullanmaya hazırlanan Arat, yakın arkadaşı Nasır el-Halifi'nin sahibi olduğu PSG'den Marco Asensio'yu transfer etmek istiyor.
Fransız ekibi, geçtiğimiz sezon başı bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İspanyol yıldızın ayrılığına sıcak bakarken, Asensio kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.
28 yaşındaki futbolcunun yüksek maliyetine rağmen transferden vazgeçmeyen Başkan Hasan Arat, yetenekli kanat oyuncusunu İstanbul'a gelmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
BEKLEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI
Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de başlayabildi. İspanyol yıldız, beklediği süreleri alamamasına rağmen 5 gol ve 7 asistle skora 12 kez direkt etki etti.