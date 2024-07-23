Beşiktaş’tan çifte transfer! Bir dünya yıldızı daha geliyor

BEKLEDİĞİ SÜRELERİ ALAMADI



Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 31 maça çıkan Asensio, bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de başlayabildi. İspanyol yıldız, beklediği süreleri alamamasına rağmen 5 gol ve 7 asistle skora 12 kez direkt etki etti.