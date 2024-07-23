Gaziantep’te hedef Cicaldau!

Fatih Terim döneminde gelen Cicaldau, beklentilerin altında kaldı.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Cicaldau'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.



Galatasaray, Cicaldau'yu 2021 yazında 6.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.



Sarı-kırmızılı forma altında 41 maçta süre bulan Cicaldau, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.