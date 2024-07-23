Galatasaray’da Okan Buruk’tan Beşiktaş maçı planı!

Galatasaray 'da transferlerin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Okan Buruk üst üste 2. Süper Kupa'sını kazanmanın peşinde. Sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue transferini rafa kaldırırken sağ bek transferi için yeniden çalışmalar hız kazandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca bu sezon 5. yıldız için mücadele edecek.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda planını yaptı.