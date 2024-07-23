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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı planı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler, 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, transferlerin yetişmemesi durumunda derbide o isme şans verecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 09:20
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Beşiktaş maçı planı!

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Galatasaray'da transferlerin gecikmesi taraftarın tepkisine neden oldu.

Okan Buruk üst üste 2. Süper Kupa'sını kazanmanın peşinde.Okan Buruk üst üste 2. Süper Kupa'sını kazanmanın peşinde.

Sarı-kırmızılılar, son olarak Guela Doue transferini rafa kaldırırken sağ bek transferi için yeniden çalışmalar hız kazandı.

Tecrübeli teknik adam ayrıca bu sezon 5. yıldız için mücadele edecek.Tecrübeli teknik adam ayrıca bu sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sağ bek transferinin 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak maça yetişmemesi durumunda planını yaptı.

Okan Buruk, Beşiktaş finali için planını yaptı.Okan Buruk, Beşiktaş finali için planını yaptı.

Başarılı teknik adam, sağ bek transferi yetişmezse Süper Kupa maçında sağ bekte Kaan Ayhan'a forma verecek.

Kaan Ayhan geride kalan sezonda da çok sayıda maçta sağ bek olarak oynadı.Kaan Ayhan geride kalan sezonda da çok sayıda maçta sağ bek olarak oynadı.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da geçen sezon da sezonu sağ bekte tamamlamıştı.

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