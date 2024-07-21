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Beşiktaş'ta devasa sorun: Yabancı kontenjanı! Ayrılmaları beklenen isimlerde son durum...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar kadrosuna katmak için uğraştığı futbolcuların yanı sıra göndermek istediği isimlerin de yeni takımlarla anlaşabilmesi adına mesai harcıyor. İşte ayrılması muhtemel oyuncularda son durum...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 21:25 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 21:39
Beşiktaş’ta devasa sorun: Yabancı kontenjanı! Ayrılmaları beklenen isimlerde son durum...

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Milyonlarca taraftarına yeni sezonda şampiyonluk yaşatmak isteyen Beşiktaş'ta Slovenya kampı sona erdi. Hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek olan siyah beyazlılar, Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile yapacağı özel maçlarla devam edecek. Ardından Kartal, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Rafa Silva Beşiktaş'tan sezon başına 6 milyon euro kaznaacakRafa Silva Beşiktaş'tan sezon başına 6 milyon euro kaznaacak

Bu sezon iddialı bir kadro ile adını zirveye yazdırmayı hedefleyen Kara Kartal, üç önemli takviye gerçekleştirdi. Beşiktaş ilk olarak Gabriel Paulista ile savunma hattını güçlendirdi. Ardından Benfica ile yolları ayrılan Rafa Silva takıma katıldı. Son olarak kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan Ciro Immobile ile el sıkışıldı.

Hasan Arat ve ekibi yoğun çaba harcıyorHasan Arat ve ekibi yoğun çaba harcıyor

MAAŞLER BEL BÜKÜYOR

Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hamlelerine devam ediyor. Ancak diğer yandan kontenjan sorunu kulübün belini büküyor. Sahip olunan yabancılar nedeniyle yönetim adım atma konusunda cesaretli davranamıyor.

Beşiktaş'ın göndermek istediği futbolculara yüklü bir ödeme yapması gerekiyorBeşiktaş'ın göndermek istediği futbolculara yüklü bir ödeme yapması gerekiyor

Bunun en büyük sebebi ise yüksek maliyetli kontratlar. Birçok oyuncuyla yapılan sözleşmeler nedeniyle istenilen şartlarda anlaşabilmek çok kolay değil. Olsa bile önemli derecede feragat edilmesi gerekiyor.

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadıAlex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı

TÜM KOLAYLIK SAĞLANACAK

Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Alex Oxlade-Chamberlain geliyor. İngiliz futbolcu ile tüm sakatlıkları ve sakatlanma riskine rağmen sözleşme imzalayan siyah beyazlıların kasasından bu sezon için 2.5 milyon euro garanti ücret çıkacak. Ayrıca 1.5 milyon euroluk imza parasının kalanı veya yarısı da ödenecek.

Alex Oxlade-Chamberlain 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyorAlex Oxlade-Chamberlain 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyor

Yönetim bu konuyu tatlıya bağlayarak yollarını ayırma peşinde ancak deneyimli orta sahadan istenen dönüş şu ana kadar alınamadı. 29 yaşındaki orta saha için gelecek tekliflere kolaylık gösterilecek. Hatta maaşının da bir kısmı ödenecek.

Javi Montero geçen sezonu kiralık geçirdiJavi Montero geçen sezonu kiralık geçirdi

Javi Montero da gitmesi yüksek ihtimal isimlerden biri. İspanyol stoperle yollarını ayırmaya çalışan Kartal, Chamberlain gibi gelecek tekliflere kapıyı sonuna kadar açık bırakacak. 2025'te kontratı bitiyor. Son sezonu için 850 bin euro ücret kazanacak.

Omar Colley de gönderilecekler arasındaOmar Colley de gönderilecekler arasında

GOLLER ATTI AMA GÖNDERİLEBİLİR

Her ne kadar goller atsa da Omar Colley de ayrılacak isimler arasında bulunuyor. Gambiya asıllı stoper 3.2 milyon euro karşılığında İtalya'dan transfer edilmişti. Zaman zaman parlayan performanslar gösterse de istikrar konusunda sorunlar yaşadı. 2.5-3 milyon euro arasındaki teklifler kabul edilecek.

Amartey kendisine yapılan teklifleri geri çevirdiAmartey kendisine yapılan teklifleri geri çevirdi

TEKLİFLERE RET

Şenol Güneş döneminde Djiku yerine tercih edilen Daniel Amartey ise kendisine gelen teklifleri henüz kabul etmedi. Hatta bu konu hakkında Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel; "Beyefendi gitmek istemiyor" ifadelerini kullanarak gönderme yapmıştı. Ganalı futbolcu tavrıyla zor zamanlar yaşatacak.

Arthur Masuaku için iyi bir teklif gelirse gönderilecekArthur Masuaku için iyi bir teklif gelirse gönderilecek

Arthur Masuaku da yine listede yer alıyor. Kongolu oyuncunun şu an için kesin gidecek durumu yok ancak daha iyisi bulunduğu ve teklif alınması halinde ayrılmasına onay verilecek. Sadece bonservisle gitmesine sıcak bakılıyor.

Jean Onana hayal kırıklığı yarattıJean Onana hayal kırıklığı yarattı


Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri de Jean Onana. Marsilya'ya kiralandı ancak Fransız temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmadı ve geri döndü. Yeni sezon başlamadan gönderilmek isteniyor ancak onun da talibi yok.

Gedson Fernandes'in Zenit'e transferi gerçekleşmediGedson Fernandes'in Zenit'e transferi gerçekleşmedi

ZENIT OLMADI

Gedson Fernandes için şu ana kadar Zenit talip oldu ancak Beşiktaş yönetimi ile anlaşma noktasına gelinemedi. Siyah beyazlılar Benfica'ya yapacağı yüzde 50'lik ödeme nedeniyle bonservis bedelini yüksek tutmaya çalışıyor.

Ante Rebic büyük beklentilerle gelmişti ama isteneni veremediAnte Rebic büyük beklentilerle gelmişti ama isteneni veremedi

REBIC BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİ

En büyük hayal kırıklıklarından biri olarak değerlendirilen Ante Rebic konusunda da henüz net bir gelişme söz konusu değil. Hırvat yıldızın kontratında çok yüksek bir ücret de yazıyor. Tecrübeli sol kanat 2.5 milyon euro maaş, 280 bin euro imza parası ve 10 bin euro maç başı ücret alma hakkına sahip.

Ajdin Hasic konusunda Beşiktaş'ın eli rahatAjdin Hasic konusunda Beşiktaş'ın eli rahat

Ajdin Hasic'in yüksek bir maaşı yok. Sezon sonu kontratının bitecek olmasından dolayı da ayrılık kolay gözüküyor.

Vincent Aboubakar Beşiktaş yönetimiyle adeta satranç oynuyorVincent Aboubakar Beşiktaş yönetimiyle adeta satranç oynuyor

Vincent Aboubakar bonservisiyle gönderilmek istiyor ancak kendisi buna karşı çıkıyor. Suudi Arabistan'dan ve MLS'ten talipleri var ancak şu ana kadar net bir gelişme yaşanmadı.

Jackson Muleka için talipleri bekleniyorJackson Muleka için talipleri bekleniyor

Jackson Muleka için de teklif bekleniyor. Kongolu futbolcu konusunda Mısır'ın Al-Ahly takımı ısrarcıydı ancak sonrasında vazgeçti. 24 yaşındaki futbolcunun adı Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyor.

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