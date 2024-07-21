Beşiktaş’ta devasa sorun: Yabancı kontenjanı! Ayrılmaları beklenen isimlerde son durum...

Beşiktaş'ın göndermek istediği futbolculara yüklü bir ödeme yapması gerekiyor Bunun en büyük sebebi ise yüksek maliyetli kontratlar. Birçok oyuncuyla yapılan sözleşmeler nedeniyle istenilen şartlarda anlaşabilmek çok kolay değil. Olsa bile önemli derecede feragat edilmesi gerekiyor.

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı TÜM KOLAYLIK SAĞLANACAK Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Alex Oxlade-Chamberlain geliyor. İngiliz futbolcu ile tüm sakatlıkları ve sakatlanma riskine rağmen sözleşme imzalayan siyah beyazlıların kasasından bu sezon için 2.5 milyon euro garanti ücret çıkacak. Ayrıca 1.5 milyon euroluk imza parasının kalanı veya yarısı da ödenecek.

Alex Oxlade-Chamberlain 2.5 milyon euro garanti ücret kazanıyor Yönetim bu konuyu tatlıya bağlayarak yollarını ayırma peşinde ancak deneyimli orta sahadan istenen dönüş şu ana kadar alınamadı. 29 yaşındaki orta saha için gelecek tekliflere kolaylık gösterilecek. Hatta maaşının da bir kısmı ödenecek.

Javi Montero geçen sezonu kiralık geçirdi Javi Montero da gitmesi yüksek ihtimal isimlerden biri. İspanyol stoperle yollarını ayırmaya çalışan Kartal, Chamberlain gibi gelecek tekliflere kapıyı sonuna kadar açık bırakacak. 2025'te kontratı bitiyor. Son sezonu için 850 bin euro ücret kazanacak.