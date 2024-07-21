Beşiktaş’ta devasa sorun: Yabancı kontenjanı! Ayrılmaları beklenen isimlerde son durum...

Milyonlarca taraftarına yeni sezonda şampiyonluk yaşatmak isteyen Beşiktaş'ta Slovenya kampı sona erdi. Hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam edecek olan siyah beyazlılar, Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile yapacağı özel maçlarla devam edecek. Ardından Kartal, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın karşısına çıkacak.
Rafa Silva Beşiktaş'tan sezon başına 6 milyon euro kaznaacak
Bu sezon iddialı bir kadro ile adını zirveye yazdırmayı hedefleyen Kara Kartal, üç önemli takviye gerçekleştirdi. Beşiktaş ilk olarak Gabriel Paulista ile savunma hattını güçlendirdi. Ardından Benfica ile yolları ayrılan Rafa Silva takıma katıldı. Son olarak kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan Ciro Immobile ile el sıkışıldı.
Hasan Arat ve ekibi yoğun çaba harcıyor
MAAŞLER BEL BÜKÜYOR
Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hamlelerine devam ediyor. Ancak diğer yandan kontenjan sorunu kulübün belini büküyor. Sahip olunan yabancılar nedeniyle yönetim adım atma konusunda cesaretli davranamıyor.