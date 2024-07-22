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Jose Mourinho ilk 11'ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda ilk resmi maçına çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu maçında Lugano ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 13:46 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 13:46
Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

MOURINHO İDDİALI

Lugano eşleşmesi ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda Afrika'ya ve EURO 2024'e giden milli takım oyuncularının yokluğundan yakınan teknik direktör Jose Mourinho, artık tur için umutlu konuşuyor.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Sezon açılışından bu yana oynanan 5 hazırlık maçında futbolcularının ortaya koyduğu futboldan bir hayli memnun olan Portekizli teknik adam, "Kendimi daha önce hiç bir zaman olmadığı kadar çok mutlu ve motive hissediyorum. Takımın yarısı ile yola çıkmıştık. Milli takım oyuncuları sonunda döndü. Aramıza yeniler katıldı. Lugano maçı öncesi şartlar lehimize gelişmeye başladı. Gelinen noktada güvendiğim bir kadro ile hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçip, yolumuza devam etmek. Zor olacak ama eldeki kadro yapısı ile Lugano aşılmayacak bir engel değil" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

LUGANO EVİNDE ZAFERLE BAŞLADI

Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Lugano, yeni sezona galibiyetle başladı.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Sahasında oynadığı maçta Morandi'nin 25. dakikada attığı penaltı golü sonrası 1-0 geriye düşen Lugano, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza attı. 61'de Przybytko, 90+2'de ise Bislimi Fenerbahçe'nin rakibini 2-1 öne geçirip, ilk haftayı kayıpsız geçmesini sağladı.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Bu karşılaşmaya yardımcılarını gönderen Jose Mourinho, gelen rapor doğrultusunda bilgileri futbolcularına aktardı ve rakibin hafife alınacak bir takım olmadığı yönünde telkinde bulundu.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

FERDİ KADIOĞLU KARARI

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolünden geçip takıma 3 gün önce katılmasına rağmen, idmanlardaki hırsı ve üst düzey performansı ile teknik direktör Mourinho'ya "Ben hazırım" mesajı yolladı.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Sezon başından bu yana oynanan maçlarda Oosterwolde'yi sol bekte oynatan Portekizli teknik adam bu mevki için henüz kararını vermedi. Ancak kadroyu bozmak istemeyen Mourinho'nun tatilden yeni dönen Ferdi'yi riske etmemesi, ihtiyaç halinde sahaya sürmesi bekleniyor.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

EDIN DZEKO İLERİDE OLACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko, Lugano karşısında Sarı-Lacivertli ekibin yine vurucu gücü olacak.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Sezon başında adı pek çok Avrupa takımının yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ile de anılan 'Boşnak Elması', bu haberlere kulak tıkamış, geçen sezon başında verdiği şampiyonluk sözünü yerine getirmek adına Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Önce Topuk Yaylası'nda Petrolul, ardından Avusturya'da Admira Wacker, Strasbourg, İstanbul'da ise Hull City ile oynanan 4 maçta klasını konuşturan kaptan, attığı gollerin yanı sıra asistleri ile de "Bu takımın gerçek golcüsü benim" dedi.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kaptanı Edin Dzeko'yu Lugano karşısına takımın vurucu gücü olarak sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

SAINT MAXIMIN ŞOKU

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Bir diğer yeni transferlerden Saint Maximin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Levent Mercan ise UEFA listesine alınmadığı için İsviçre'ye götürülmeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

DOMİNİK LİVAKOVİC

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

ALEXANDER DJİKU

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

JAYDEN OOSTERWOLDE

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

BARTUĞ ELMAZ

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

FRED

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

SEBASTİAN SZYMANSKİ

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

RYAN KENT

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

DUSAN TADİC

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

EDİN DZEKO

Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

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