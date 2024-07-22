Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Lugano eşleşmesi ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda Afrika'ya ve EURO 2024'e giden milli takım oyuncularının yokluğundan yakınan teknik direktör Jose Mourinho, artık tur için umutlu konuşuyor.

Sezon açılışından bu yana oynanan 5 hazırlık maçında futbolcularının ortaya koyduğu futboldan bir hayli memnun olan Portekizli teknik adam, "Kendimi daha önce hiç bir zaman olmadığı kadar çok mutlu ve motive hissediyorum. Takımın yarısı ile yola çıkmıştık. Milli takım oyuncuları sonunda döndü. Aramıza yeniler katıldı. Lugano maçı öncesi şartlar lehimize gelişmeye başladı. Gelinen noktada güvendiğim bir kadro ile hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçip, yolumuza devam etmek. Zor olacak ama eldeki kadro yapısı ile Lugano aşılmayacak bir engel değil" ifadelerini kullandı.