Jose Mourinho ilk 11’ini belirledi! İşte Lugano Fenerbahçe maçı öncesi son gelişmeler

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Thun Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak müsabakayı Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek. Martins'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.
Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü Kadıköy'de oynanacak.
MOURINHO İDDİALI
Lugano eşleşmesi ile ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamalarda Afrika'ya ve EURO 2024'e giden milli takım oyuncularının yokluğundan yakınan teknik direktör Jose Mourinho, artık tur için umutlu konuşuyor.
Sezon açılışından bu yana oynanan 5 hazırlık maçında futbolcularının ortaya koyduğu futboldan bir hayli memnun olan Portekizli teknik adam, "Kendimi daha önce hiç bir zaman olmadığı kadar çok mutlu ve motive hissediyorum. Takımın yarısı ile yola çıkmıştık. Milli takım oyuncuları sonunda döndü. Aramıza yeniler katıldı. Lugano maçı öncesi şartlar lehimize gelişmeye başladı. Gelinen noktada güvendiğim bir kadro ile hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura geçip, yolumuza devam etmek. Zor olacak ama eldeki kadro yapısı ile Lugano aşılmayacak bir engel değil" ifadelerini kullandı.
LUGANO EVİNDE ZAFERLE BAŞLADI
Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Lugano, yeni sezona galibiyetle başladı.
Sahasında oynadığı maçta Morandi'nin 25. dakikada attığı penaltı golü sonrası 1-0 geriye düşen Lugano, ikinci yarıda müthiş bir dönüşe imza attı. 61'de Przybytko, 90+2'de ise Bislimi Fenerbahçe'nin rakibini 2-1 öne geçirip, ilk haftayı kayıpsız geçmesini sağladı.
Bu karşılaşmaya yardımcılarını gönderen Jose Mourinho, gelen rapor doğrultusunda bilgileri futbolcularına aktardı ve rakibin hafife alınacak bir takım olmadığı yönünde telkinde bulundu.
FERDİ KADIOĞLU KARARI
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sağlık kontrolünden geçip takıma 3 gün önce katılmasına rağmen, idmanlardaki hırsı ve üst düzey performansı ile teknik direktör Mourinho'ya "Ben hazırım" mesajı yolladı.
Sezon başından bu yana oynanan maçlarda Oosterwolde'yi sol bekte oynatan Portekizli teknik adam bu mevki için henüz kararını vermedi. Ancak kadroyu bozmak istemeyen Mourinho'nun tatilden yeni dönen Ferdi'yi riske etmemesi, ihtiyaç halinde sahaya sürmesi bekleniyor.
EDIN DZEKO İLERİDE OLACAK
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko, Lugano karşısında Sarı-Lacivertli ekibin yine vurucu gücü olacak.
Sezon başında adı pek çok Avrupa takımının yanı sıra Suudi Arabistan kulüpleri ile de anılan 'Boşnak Elması', bu haberlere kulak tıkamış, geçen sezon başında verdiği şampiyonluk sözünü yerine getirmek adına Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.
Önce Topuk Yaylası'nda Petrolul, ardından Avusturya'da Admira Wacker, Strasbourg, İstanbul'da ise Hull City ile oynanan 4 maçta klasını konuşturan kaptan, attığı gollerin yanı sıra asistleri ile de "Bu takımın gerçek golcüsü benim" dedi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da kaptanı Edin Dzeko'yu Lugano karşısına takımın vurucu gücü olarak sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
SAINT MAXIMIN ŞOKU
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, Mourinho'nun görev vermesi halinde ilk resmi maçlarında görev yapacak.
Bir diğer yeni transferlerden Saint Maximin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak. Levent Mercan ise UEFA listesine alınmadığı için İsviçre'ye götürülmeyecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Lugano karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...
DOMİNİK LİVAKOVİC
BRİGHT OSAYİ-SAMUEL
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
ALEXANDER DJİKU
JAYDEN OOSTERWOLDE
BARTUĞ ELMAZ
FRED
SEBASTİAN SZYMANSKİ
RYAN KENT