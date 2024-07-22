Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor.
Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 5 ismi renklerine bağladı.
Kanarya, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Levent Mercan ile resmi sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, bu 5 isim için ve sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için perşembe günü Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.
Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için bekleyiş sürüyor.
Yönetim, En-Nesyri için Sevilla ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvete yıllık 6 milyon Euro maaş önermiş ancak Faslı futbolcu henüz sarı-lacivertlilere yanıt vermemişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri için sabırlarının tükendiğini ve Mario Branco'ya 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.
Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.
En-Nesyri transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz tamamlanması bekleniyor.
Fred'in yanına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesinde Sander Berge, Ibrahima Konate ve Mateo Kovacic gibi isimler yer alıyordu.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu dünya yıldızını açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN CASEMIRO'YA KANCA
Sport.fr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'yu istiyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre Casemiro'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.