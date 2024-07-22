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Fenerbahçe'den Avrupa'yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin'i kadrosuna katan sarı lacivertliler En Nesyri için de Sevilla ile anlaşmaya vardı. Kanarya'nın şimdi de dünyaca ünlü bir yıldıza kancayı taktığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 16:15 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 16:18
Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Transferin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler, şu ana kadar 5 ismi renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Kanarya, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Levent Mercan ile resmi sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Sarı-lacivertliler, bu 5 isim için ve sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için perşembe günü Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için bekleyiş sürüyor.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Yönetim, En-Nesyri için Sevilla ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Fenerbahçe, 27 yaşındaki forvete yıllık 6 milyon Euro maaş önermiş ancak Faslı futbolcu henüz sarı-lacivertlilere yanıt vermemişti.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri için sabırlarının tükendiğini ve Mario Branco'ya 48 saat süre verdiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Youssef En-Nesyri için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

En-Nesyri transferinin kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Fred'in yanına takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesinde Sander Berge, Ibrahima Konate ve Mateo Kovacic gibi isimler yer alıyordu.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Fransız basını, Fenerbahçe'nin talip olduğu dünya yıldızını açıkladı.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

FENERBAHÇE'DEN CASEMIRO'YA KANCA

Sport.fr'de yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'yu istiyor.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

32 yaşındaki futbolcunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Fotomaç'ın haberine göre Casemiro'nun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

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Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak
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