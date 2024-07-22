Fenerbahçe’den Avrupa’yı sallayacak transfer! Herkes bunu konuşacak

Sarı-lacivertliler, bu 5 isim için ve sözleşmeleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için perşembe günü Hull City ile oynanan hazırlık maçı öncesi imza töreni düzenledi.

Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler orta saha ve forvet transferine çevrildi.

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri için bekleyiş sürüyor.

Yönetim, En-Nesyri için Sevilla ile 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.