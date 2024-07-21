Trabzonspor 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefliyor
Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovak ekibi Ruzomberok ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.
Taxiarchis Fountas takımdan ayrılacak isimler arasında bulunuyor
GÖZLER AYRILACAKLARDA
Trabzonspor sezon boyunca mücadele edeceği kadroyu belirlemek üzere girişimlerini sürdürüyor. Transferler kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Şu ana kadar Joaquin Fernandez, Ongjen Bakic, Montassir Lahtimi ve Dmitrios Kourbelis'i gönderen bordo mavili ekipte sırada Fountas ve Maxi Gomez var. Ayrıca iyi teklif gelmesi halinde Batista Mendy ve Enis Bardhi ile de yollar ayrılabilir. Bu durumda yabancı kontenjanında önemli bir rahatlık sağlayacak.
Wesley Hoedt Trabzonspor'a transfer olmak üzere
TRABZONSPOR'A HOLLANDALI STOPER
Yeni sezonda stoper tandemini yenilemek isteyen Trabzonspor'da gündeme Wesley Hoedt geldi. Karadeniz ekibinin kurmayları iletişime geçtiği Watford yetkilileri ile pazarlık masasına oturdu. İngiliz temsilcisiyle el sıkışma konusunda sona doğru gelindi. Hollandalı oyuncu için Teknik Direktör Tom Cleverly de teklif aldıklarını doğruladı. Artık transferin açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor'un Pedro Malheiro'yu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor
PEDRO MALHEIRO AÇIKLANACAK
Thomas Meunier'in sözleşmesini feshetmesinin ardından sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor'da gündeme ilk gelen isim PEdro Malheiro olmuştu. Portekizli sağ bek dünyada yaşanan yazılım krizi nedeniyle İstanbul'a rötarlı inmişti. Oradan da yine uçakla Trabzon'a gitmesi bekleniyordu ancak evraklarının yetişmemesi nedeniyle Rize'ye inip kara yolu ile şehre ayak bastı. 23 yaşındaki oyuncunun kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.
Okay Yokuşlu Trabzonspor'a dönmek için gün sayıyor
OKAY'DA SONA DOĞRU
Orta sahada sert, temaslı ve dinamizme sahip bir kurgu oluşturmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Okay Yokuşlu'yu gözüne kestirdi. 2015-2018 yılları arasında bordo mavili formayı giyen ve geri dönmeye sıcak bakan milli futbolcu için kulübü West Bromwich Albion ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Okay'ın da yine Pedro gibi kısa sürede bitirilmesi bekleniyor.