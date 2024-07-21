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Trabzonspor'a Uzakdoğu harikası! Transferde rota yıldız isme çevrildi... Kulübünden açıklama geldi

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transfer çalışmaları yaklaşan UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları nedeniyle hız kazandı. Bordo mavililerde yönetim daha önce listesine eklediği Muhammed Cham konusunda istediği sonuca henüz ulaşamadı. Bu nedenle de Avusturyalı futbolcunun alternatifini belirledi. Rotada Güney Koreli bir yıldız var. İşte detaylar...

Burak Zihni Burak Zihni takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 15:19 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 15:56
Trabzonspor’a Uzakdoğu harikası! Transferde rota yıldız isme çevrildi... Kulübünden açıklama geldi

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Şampiyon olduğu son sezonun ardından zirveden uzaklaşan Trabzonspor, geçen seneyi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir hayli gerisinde tamamlamıştı. Rüzgarı artık tersine çevirmek isteyen yönetim transferde önemli adımlar atıyor. Birçok mevkide yapılması planlanan transferler için görüşmelere hız verildi. Artık imzaların atılması için günler sayılıyor. Listeye yeni bir isim daha eklendi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyorTrabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fırtına'da Macaristan sonrası Trabzon etabı bir hayli zorlu geçiyor. İdmanlarda oyuncularının adeta pestilini çıkaran deneyimli çalıştırıcı taktik yönünden de en iyi ezberleri oluşturabilmek adına ekibiyle birlikte mücadele veriyor. Diğer yandan da transfere odaklanan Avcı, istediği oyuncuları yönetime bildiriyor.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşılaşacakTrabzonspor UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşılaşacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı deplasmanda oynayacak Karadeniz temsilcisi kendi sahasında turu geçebilmek adına rakibini ağırlayacak.

Trabzonspor 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefliyorTrabzonspor 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefliyor

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovak ekibi Ruzomberok ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

Taxiarchis Fountas takımdan ayrılacak isimler arasında bulunuyorTaxiarchis Fountas takımdan ayrılacak isimler arasında bulunuyor

GÖZLER AYRILACAKLARDA

Trabzonspor sezon boyunca mücadele edeceği kadroyu belirlemek üzere girişimlerini sürdürüyor. Transferler kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Şu ana kadar Joaquin Fernandez, Ongjen Bakic, Montassir Lahtimi ve Dmitrios Kourbelis'i gönderen bordo mavili ekipte sırada Fountas ve Maxi Gomez var. Ayrıca iyi teklif gelmesi halinde Batista Mendy ve Enis Bardhi ile de yollar ayrılabilir. Bu durumda yabancı kontenjanında önemli bir rahatlık sağlayacak.

Wesley Hoedt Trabzonspor'a transfer olmak üzereWesley Hoedt Trabzonspor'a transfer olmak üzere

TRABZONSPOR'A HOLLANDALI STOPER

Yeni sezonda stoper tandemini yenilemek isteyen Trabzonspor'da gündeme Wesley Hoedt geldi. Karadeniz ekibinin kurmayları iletişime geçtiği Watford yetkilileri ile pazarlık masasına oturdu. İngiliz temsilcisiyle el sıkışma konusunda sona doğru gelindi. Hollandalı oyuncu için Teknik Direktör Tom Cleverly de teklif aldıklarını doğruladı. Artık transferin açıklanması bekleniyor.

Trabzonspor'un Pedro Malheiro'yu kısa süre içinde açıklaması bekleniyorTrabzonspor'un Pedro Malheiro'yu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor

PEDRO MALHEIRO AÇIKLANACAK

Thomas Meunier'in sözleşmesini feshetmesinin ardından sağ bek arayışlarına başlayan Trabzonspor'da gündeme ilk gelen isim PEdro Malheiro olmuştu. Portekizli sağ bek dünyada yaşanan yazılım krizi nedeniyle İstanbul'a rötarlı inmişti. Oradan da yine uçakla Trabzon'a gitmesi bekleniyordu ancak evraklarının yetişmemesi nedeniyle Rize'ye inip kara yolu ile şehre ayak bastı. 23 yaşındaki oyuncunun kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.

Okay Yokuşlu Trabzonspor'a dönmek için gün sayıyorOkay Yokuşlu Trabzonspor'a dönmek için gün sayıyor

OKAY'DA SONA DOĞRU

Orta sahada sert, temaslı ve dinamizme sahip bir kurgu oluşturmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, Okay Yokuşlu'yu gözüne kestirdi. 2015-2018 yılları arasında bordo mavili formayı giyen ve geri dönmeye sıcak bakan milli futbolcu için kulübü West Bromwich Albion ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Okay'ın da yine Pedro gibi kısa sürede bitirilmesi bekleniyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3 orta saha oyuncusuyla ilgilendiklerini açıkladıTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 3 orta saha oyuncusuyla ilgilendiklerini açıkladı

2 ORTA SAHA ALINACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün A Spor'da Gündem Özel programına katılmış ve gündeme özel açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, orta saha konusunda; "3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Cham Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sıradaMuhammed Cham Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada

MUHAMMED CHAM İLK SIRADA

Okay Yokuşlu'nun transferini bitirmeye çok yakın olan bordo mavililerde gündemdeki isimlerden biri de Muhammed Cham. Clermont'u Foot'un 10 numarası için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor." diye konuşmuştu.

Avusturyalı oyuncunun kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Eğer anlaşma sağlanmazsa alternatifi de belirlendi.

Hyun-seok Hong Başakşehir'e karşı da forma giymiştiHyun-seok Hong Başakşehir'e karşı da forma giymişti

HONG SÜRPRİZİ

Orta sahada hücuma yönelik bir oyuncu transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Hyun-seok Hong oldu. KAA Gent'te forma giyen ve performansıyla ilgi odağı haline gelen Güney Koreli futbolcu için Fırtına Belçika ekibine teklifini sundu.

Hyun-seok Hong ile Werder Bremen'in ilgilendiği de iddia ediliyorHyun-seok Hong ile Werder Bremen'in ilgilendiği de iddia ediliyor

9 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

2022'nin yazında LASK Linz'den 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu dar alanda attığı çalımlar, serbest vuruşları ve dikine oynayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. 9 milyon euro güncel piyasa değerine sahip. Geçen sezon çıktığı 43 karşılaşmada 7 gole imza atıp 8 de asist yaptı.

Hyun-seok Hong, Gent formasıyla 97 maçta 16 gol atıp 17 asist yaptıHyun-seok Hong, Gent formasıyla 97 maçta 16 gol atıp 17 asist yaptı

KAA GENT'TEN AÇIKLAMA

Trabzonspor'un listesinde bulunan Hyun-seok Hong için KAA Gent'ten açıklama geldi. Belçika ekibi bordo mavililerin ilgisini doğruladı. Cham'dan istediği sonucu alamaması halinde Güney Koreli futbolcu ile ilgili süreç daha da hızlandırılacak.

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