Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz gün A Spor'da Gündem Özel programına katılmış ve gündeme özel açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, orta saha konusunda; "3 orta saha ile görüşüyoruz. Biri bilinen yerli bir isim. Biri genç bir potansiyelli. Genç agresif teknik isimlere bakıyoruz. Lider bir stoper arayışımız var. Önemli bir isimle görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Cham Trabzonspor'un transfer listesinde ilk sırada

MUHAMMED CHAM İLK SIRADA

Okay Yokuşlu'nun transferini bitirmeye çok yakın olan bordo mavililerde gündemdeki isimlerden biri de Muhammed Cham. Clermont'u Foot'un 10 numarası için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan; "Clermont yüksek bonservis istiyordu ama yavaş yavaş fiyat düşürdüler bu transfer bitecek gibi duruyor." diye konuşmuştu.

Avusturyalı oyuncunun kulübüyle pazarlıklar devam ediyor. Eğer anlaşma sağlanmazsa alternatifi de belirlendi.