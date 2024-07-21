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Galatasaray'a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...

Süper Lig'in dev kulüplerinden Galatasaray, istediği gibi transfer sezonu geçiremiyor. Sarı kırmızılılar sadece bonservisi elinde olan Michy Batshuayi ve opsiyon nedeniyle bonservis ödenmeden alınabilen Hakim Ziyech'e imza attırabildi. Eksik bölgeler için birçok aday bulunsa da henüz istenen futbolcular takıma kazandırılamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 17:19 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 17:26
Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu oluşturabilmek adına başladığı yaz döneminde ilk olarak Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık maaşı 2 milyon 850 bin euro garanti ücret olarak kalacak Faslı yıldızdan sonra Fenerbahçe'den ayrılan Micy Batshuayi ile el sıkışıldı. Sonrasında da adeta frene basıldı. Günlerdir devam eden sessizliğin artık son bulması bekleniyor. Fakat yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.

Galatasaray AS Trencin'i 4-1 yendiGalatasaray AS Trencin'i 4-1 yendi

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar sonrasında ise 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa finali ile sezona merhaba diyecek.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Okan Buruk transfer bekliyorOkan Buruk transfer bekliyor

OKAN BURUK TRANSFER İSTİYOR

Üst üste alınan iki şampiyonluk sonrası hedefini beşinci yıldız olarak belirleyen Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Şu ana kadar Ziyech ve Batshuayi dışında herhangi bir isimin imza atmaması taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Diğer yandan Okan Buruk da taktik anlayışını oturtmak ve oyuncularını sezon öncesinde en iyi hale getirebilmek adına en azından sağ bek ve orta saha takviyeleri bekliyor.

Dursun Özbek yönetimindek Galatasaray bu sezon henüz bonservisli transfer gerçekleştiremediDursun Özbek yönetimindek Galatasaray bu sezon henüz bonservisli transfer gerçekleştiremedi

4 İSİMDEN KÖTÜ HABER

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldızlardan şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Yönetim iletişime geçtiği futbolcular için masaya otursa da anlaşma zemininde buluşmayı başaramadı.

Sofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat Galatasaray'da oynadıSofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat Galatasaray'da oynadı

SOFYAN AMRABAT KABUL ETMEDİ

Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat ile ilgilenen Galatasaray, kulübü Fiorentina'nın kapısını çaldı. İtalyan ekibinin istediği bonservis ücreti soruldu. Ancak Faslı orta saha ilk olarak Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını bekliyor. Eğer Kırmızı Şeytanlar olumsuz bir dönüş yaparsa yine İngiltere öncelikli hedefi. Fenerbahçe'nin de ilgisi karşısında ret yanıtı verdiği öne sürüldü.

Scot McTominay için Galatasaray'ın istediği haber gelmediScot McTominay için Galatasaray'ın istediği haber gelmedi

MCTOMINAY'E VETO

Orta saha için düşünülen isimlerden biri de Scott McTominay'di. İskoç futbolcu hakkında Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik Ten Hag, umutları söndüren açıklamayı yaptı. Hollandalı teknik adam "Bir sezonda 10 gol attığınızda ve milli takımda iyi bir performans sergilediğinizde her zaman ilgi olacaktır. Onu kadroda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

Galatasaray'ın Wendel ısrarı sürüyorGalatasaray'ın Wendel ısrarı sürüyor

WENDEL AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın en çok istediği isimlerden biri de Wendel'di. Aslan'ın Rusya'da futbol hayatını sürdüren yıldız futbolcu için yaptığı girişimler henüz karşılık vermedi. Sambacı konusunda da Rus temsilcisinden açıklama geldi. Zenit Başkanı Alexander Medvedev; "Galatasaray haberleri doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Guela Doue transfer listesinin ilk sıralarındaGuela Doue transfer listesinin ilk sıralarında

DOUE HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği oyuncuların başında gelen Guela Doue'de de sürecin olumlu tamamlanması bekleniyordu. Fransız bekin transferi için 6 milyon euro önerildi. Ancak Rennes tarafı bu öneriye sıcak yaklaşmadı. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasın karar verildi. Uçuş planı da iptal edildi.

Galatasaray taraftarı Başkan Dursun Özbek'ten transfer bekliyorGalatasaray taraftarı Başkan Dursun Özbek'ten transfer bekliyor

GİRİŞİMLER SÜRECEK

Galatasaray yönetimi transfer konusundaki sessizliğini bozabilmek adına girişimlerini hızlandıracak. Taraftar da bir an önce yeni yıldızların takıma katılmasını bekliyor.

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