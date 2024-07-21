Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu oluşturabilmek adına başladığı yaz döneminde ilk olarak Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık maaşı 2 milyon 850 bin euro garanti ücret olarak kalacak Faslı yıldızdan sonra Fenerbahçe'den ayrılan Micy Batshuayi ile el sıkışıldı. Sonrasında da adeta frene basıldı. Günlerdir devam eden sessizliğin artık son bulması bekleniyor. Fakat yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadı.
Galatasaray AS Trencin'i 4-1 yendi
Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz'da Lecce, 27 Temmuz'da ise Parma ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar sonrasında ise 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa finali ile sezona merhaba diyecek.
Okan Buruk transfer bekliyor
OKAN BURUK TRANSFER İSTİYOR
Üst üste alınan iki şampiyonluk sonrası hedefini beşinci yıldız olarak belirleyen Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Şu ana kadar Ziyech ve Batshuayi dışında herhangi bir isimin imza atmaması taraftarın tepkisini çekmiş durumda. Diğer yandan Okan Buruk da taktik anlayışını oturtmak ve oyuncularını sezon öncesinde en iyi hale getirebilmek adına en azından sağ bek ve orta saha takviyeleri bekliyor.