Galatasaray’a transferde üst üste kötü haberler! Hepsinde sorun çıktı...

Dursun Özbek yönetimindek Galatasaray bu sezon henüz bonservisli transfer gerçekleştiremedi 4 İSİMDEN KÖTÜ HABER Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldızlardan şu ana kadar olumlu bir haber gelmedi. Yönetim iletişime geçtiği futbolcular için masaya otursa da anlaşma zemininde buluşmayı başaramadı.

Sofyan Amrabat'ın ağabeyi Nordin Amrabat Galatasaray'da oynadı SOFYAN AMRABAT KABUL ETMEDİ Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Amrabat ile ilgilenen Galatasaray, kulübü Fiorentina'nın kapısını çaldı. İtalyan ekibinin istediği bonservis ücreti soruldu. Ancak Faslı orta saha ilk olarak Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını bekliyor. Eğer Kırmızı Şeytanlar olumsuz bir dönüş yaparsa yine İngiltere öncelikli hedefi. Fenerbahçe'nin de ilgisi karşısında ret yanıtı verdiği öne sürüldü.

Scot McTominay için Galatasaray'ın istediği haber gelmedi MCTOMINAY'E VETO Orta saha için düşünülen isimlerden biri de Scott McTominay'di. İskoç futbolcu hakkında Manchester United'ın Teknik Direktörü Erik Ten Hag, umutları söndüren açıklamayı yaptı. Hollandalı teknik adam "Bir sezonda 10 gol attığınızda ve milli takımda iyi bir performans sergilediğinizde her zaman ilgi olacaktır. Onu kadroda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." dedi.

Galatasaray'ın Wendel ısrarı sürüyor WENDEL AÇIKLAMASI Galatasaray'ın en çok istediği isimlerden biri de Wendel'di. Aslan'ın Rusya'da futbol hayatını sürdüren yıldız futbolcu için yaptığı girişimler henüz karşılık vermedi. Sambacı konusunda da Rus temsilcisinden açıklama geldi. Zenit Başkanı Alexander Medvedev; "Galatasaray haberleri doğru değil. Wendel, Zenit'in oyuncusu" ifadelerini kullandı.