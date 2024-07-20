Birbirinden önemli oyuncuları bulundurduğu kadrosuna takviyeler yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da ilk olarak elde tutulan Hakim Ziyech'in opsiyonu devreye sokuldu. Cimbom, Faslı yıldız ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Ardından da forvet mevkisi için Michy Batshuayi ile el sıkışıldı ve Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri sarı kırmızılı formayı giydi. Aslan sıradaki hamlelerini yapmak üzere görüşmelerini hızlandırdı. Ancak istenen isimlerden birinde sorun çıktı. İşte detaylar...
Michy Batshuayi gollerini artık parçalı formayla atacak
Geride kalan 2 sezonun aksine sessiz bir transfer döneminden geçen Galatasaray'da sadece 2 isme imza attırıldı. Önce Hakim Ziyech'in opsiyonu devrete girdi. Yıldız futbolcunun Chelsea'den alınırken eklenen opsiyonu devreye sokuldu. Golcü konusunda ise Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyerleriyle dikkat çeken Michy Batshuayi Mauro Icardi'nin alternatifi olarak kadroya dahil edildi.
Michy Batshuayi yeni sezon için oldukça iddialı
Cimbom, geçen sezon Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olan Belçikalı forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca kendisine de 3 milyon euro ödeneceği açıklandı.