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Fransızlar transferdeki krizi açıkladı! Galatasaray'da imzalar bekleniyordu...

Galatasaray transfer haberleri (GS Haberleri): Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da opsiyonu kullanılan Hakim Ziyech'in ardından şu ana kadar sadece Michy Batshuayi hamlesi yapıldı. Belçikalı forvet sonrasında adeta frene basan yönetim temaslarını hızlandırdı. Bu kapsamda listeye alınan isimlerden biriyle de imzaya çok yaklaşılmıştı ama yaşanan gelişmeler sonrası süreç olumsuz sonuçlanabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 21:45 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 21:45
Fransızlar transferdeki krizi açıkladı! Galatasaray’da imzalar bekleniyordu...

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Birbirinden önemli oyuncuları bulundurduğu kadrosuna takviyeler yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da ilk olarak elde tutulan Hakim Ziyech'in opsiyonu devreye sokuldu. Cimbom, Faslı yıldız ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Ardından da forvet mevkisi için Michy Batshuayi ile el sıkışıldı ve Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri sarı kırmızılı formayı giydi. Aslan sıradaki hamlelerini yapmak üzere görüşmelerini hızlandırdı. Ancak istenen isimlerden birinde sorun çıktı. İşte detaylar...

Michy Batshuayi gollerini artık parçalı formayla atacakMichy Batshuayi gollerini artık parçalı formayla atacak

Geride kalan 2 sezonun aksine sessiz bir transfer döneminden geçen Galatasaray'da sadece 2 isme imza attırıldı. Önce Hakim Ziyech'in opsiyonu devrete girdi. Yıldız futbolcunun Chelsea'den alınırken eklenen opsiyonu devreye sokuldu. Golcü konusunda ise Beşiktaş ve Fenerbahçe kariyerleriyle dikkat çeken Michy Batshuayi Mauro Icardi'nin alternatifi olarak kadroya dahil edildi.

Michy Batshuayi yeni sezon için oldukça iddialıMichy Batshuayi yeni sezon için oldukça iddialı

Cimbom, geçen sezon Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olan Belçikalı forvet ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca kendisine de 3 milyon euro ödeneceği açıklandı.

Hakim Ziyech için Galatasaray taraftarı oldukça umutluHakim Ziyech için Galatasaray taraftarı oldukça umutlu

Geride kalan sezonun başında Chelsea'den opsiyonlu olarak kiralanan Hakim Ziyech'in de bonservisi İngiliz ekibinden bedelsiz alındı. Londra temsilcisinden geldiği dönemdeki maaşını almaya devam edecek Faslı yıldızdan yine beklentiler yüksek.

Hakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray forması giyecekHakim Ziyech bir sezon daha Galatasaray forması giyecek

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray'ın sağ bekteki en güçlü adayı Guela DoueGalatasaray'ın sağ bekteki en güçlü adayı Guela Doue

Forvette tercihini yapan Galatasaray'da gözlerin çevrildiği mevkilerden biri sağ bekti. Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla talep ettiği takviyeler arasında Guela Doue de bulunuyordu.

Galatasaray bir an önce Guela Doue transferini bitirmek istiyorGalatasaray bir an önce Guela Doue transferini bitirmek istiyor

Galatasaray'ın, Trencin ile oynadığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, genç yıldızla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Guela Duoe için Okan Buruk çok ısrarcıGuela Duoe için Okan Buruk çok ısrarcı

Deneyimli antrenör; "Sağ bekte 3-4 tane adayımız vardı ama daha Doue ön planda olan oyunculardan biriydi. Yine 1-2 tane daha görüştüğümüz oyuncu var. Çok net bir şekilde bitmeden transfer bitti demek çok doğru gelmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Guela Duoe ile birlikte Sacha Boey gibi yüksek karlı bir transfer süreci hedefliyorGalatasaray Guela Duoe ile birlikte Sacha Boey gibi yüksek karlı bir transfer süreci hedefliyor

Bu açıklamaların ardından gözler KAP'a çevrilmişti. Fildişi asıllı Fransız futbolcu için artık resmi açıklamaların yapılması bekleniyordu.

Galatasaray taraftarı Guela Duoe'nin transferi için mutlu haberi bekliyorGalatasaray taraftarı Guela Duoe'nin transferi için mutlu haberi bekliyor

Fransız kaynaklı haberlerde de 6 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro da bonuslar karşılığında anlaşıldığı öne sürülmüştü. 21 yaşındaki futbolcunun da 1.2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

Guela Doue 21 yaşında ve gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alıyorGuela Doue 21 yaşında ve gelecek vaat eden oyuncular arasında yer alıyor

Ancak Doue hakkında flaş bir iddia daha paylaşıldı. Galatasaray'ın geri sayıma geçtiği oyuncu için herkesi şoke edecek haber manşetten verildi.

Guela Doue kardeşiyle aynı takımda futbol oynuyorGuela Doue kardeşiyle aynı takımda futbol oynuyor

Footmercato kaynaklı haberde, sarı-kırmızılılar Guela Doue ile anlaştığı ancak Rennes'nin bu transferi ertelediği aktarıldı. Ertelemenin sebebiyse Rennes Teknik Direktörü Julien Stephan'ın 21 yaşındaki sağ bekin performansından çok memn olduğu aktartıldı. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcunun durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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