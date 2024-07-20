Birbirinden önemli oyuncuları bulundurduğu kadrosuna takviyeler yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da ilk olarak elde tutulan Hakim Ziyech'in opsiyonu devreye sokuldu. Cimbom, Faslı yıldız ile 1+1 yıllığına anlaşmaya varıldı. Ardından da forvet mevkisi için Michy Batshuayi ile el sıkışıldı ve Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri sarı kırmızılı formayı giydi. Aslan sıradaki hamlelerini yapmak üzere görüşmelerini hızlandırdı. Ancak istenen isimlerden birinde sorun çıktı. İşte detaylar...