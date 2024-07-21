Hatayspor hazırlık maçında Sepahan ile 1-1 berabere kaldı

Yeni sezonda orta ve üst sıraları hedefleyen Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor. Bordo beyazlılar son olarak hazırlık maçında Sepahan ile karşılaştı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golüyle 1-1 sona erdi.
Yeni sezonda orta ve üst sıraları hedefleyen Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor. Bordo beyazlılar son olarak hazırlık maçında Sepahan ile karşılaştı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golüyle 1-1 sona erdi.
Erzurum Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Selimcan, Armin Hodzic, Rui Pedro, kanatlarda Funsho, Joelson, forvette ise Strandberg 11'i ile başladı. İlk yarı Sepahan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor'un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes'ten geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.