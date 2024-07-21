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Hatayspor hazırlık maçında Sepahan ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, hazırlık maçında İran 1. lig eliplerinden Sepahan ile karşı karşıya geldi. Bordo beyazlılar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 21:54 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 21:56
Hatayspor hazırlık maçında Sepahan ile 1-1 berabere kaldı

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Yeni sezonda orta ve üst sıraları hedefleyen Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor. Bordo beyazlılar son olarak hazırlık maçında Sepahan ile karşılaştı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golüyle 1-1 sona erdi.

Hatayspor Sepahan ile 1-1 berabere kaldıHatayspor Sepahan ile 1-1 berabere kaldı

Erzurum Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj, savunmada Kamil, Burak, Cengiz, Cemali, orta alanda Selimcan, Armin Hodzic, Rui Pedro, kanatlarda Funsho, Joelson, forvette ise Strandberg 11'i ile başladı. İlk yarı Sepahan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hatayspor'un golü ikinci yarıda Joelson Fernandes'ten geldi. Maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hatayspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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