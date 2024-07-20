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Galatasaray'da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kıskandıracak hamle geliyor...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündem bir hayli yoğun. Sarı kırmızılılar orta sahasına yapacağı takviye nedeniyle bir süredir temaslarını sıklaştırmış ve görüşmelerine hız vermişti. Artık mutlu son çok yakın. Süper Lig'i sallayacak çok önemli bir isim imza aşamasına geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u kıskandıracak bu hamle sonrası Cimbom kadrosunu bir hayli güçlendirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 17:55 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 17:57
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u kıskandıracak hamle geliyor...

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Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele verecek olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek amacıyla birçok isimle temaslarını hızlandırdı. İkinci Avusturya kampına yeni takviyelerini getirmeyi hedefleyen yönetimde orta saha için flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray son maçında Trencin'i 4-1 yendiGalatasaray son maçında Trencin'i 4-1 yendi

GALATASARAY FARKLI GALİP

Sarı kırmızılılar birinci Avusturya kampında oynadığı son hazırlık maçında AS Trencin'i 4-1 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibi galibiyete götüren goller Derrick Köhn, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi 'den geldi.

Yunus Akgün Hellas Verona'ya imza atmaya çok yakınYunus Akgün Hellas Verona'ya imza atmaya çok yakın

YUNUS AKGÜN GİTTİ GİBİ

Galatasaray'ın Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün sezonun bitimiyle birlikte takıma katılmıştı. Ancak yıldız futbolcu için İtalya'dan gelen teklif sonrası yönetim gidişine onay verdi. Verona'nın istediği sağ kanat için anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Tete Galatasaray'dan ayrılacakTete Galatasaray'dan ayrılacak

TETE'NİN BİLETİ KESİLDİ

Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği isimler arasına Tete'yi de ekledi. Sambacının şu ana kadar beklentileri karşılayamaması ğüzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Zaniolo'yu da gönderen Aslan'da bu mevkide Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi zaman zaman da Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor.

Sergio Oliveira Galatasaray'dan 2.75 milyon euro maaş alıyorSergio Oliveira Galatasaray'dan 2.75 milyon euro maaş alıyor

OLIVEIRA DA GİDECEK

Aslan'da gidecek isimlerden biri de Sergio Oliveira. Hem geçen sezon yaşananlar hem de bu bölgeye yapılmak istenen transfer nedneiyle Portekizli futbolcunun ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Wendel, Galatasaray'dan 4 milyon euroya yakın maaş kazanacakWendel, Galatasaray'dan 4 milyon euroya yakın maaş kazanacak

WENDEL'DE MUTLU SON YAKIN

Sarı kırmızılı ekibin bir süredir görüşme halinde olduğu Wendel için adım adım sona doğru geliniyor. TRT Spor'un haberine göre Cimbom, Rus temsilcisiyle Brezilyalı yıldızın pazarlığında anlaşma noktasına çok yakın. İki kulüp arasında anlaşmanın sağlanması ve kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

Wendel Zenit'in en değerli oyuncularından biriWendel Zenit'in en değerli oyuncularından biri

4 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray, sambacı futbolcuyla anlaşma sağladı. Buna göre Wendel 5 yıllık imza karşılığında sezon başına yaklaşık 4 milyon euro maaş kaznacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Rusya Ligi'nin ilk haftasında oynanan Krylya Sovetov - Zenit maçına ilk 11'de başladı. Zenit formasıyla 125 maça çıkan yıldız oyuncu 18 kez gol sevinci yaşadı.

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