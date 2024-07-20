Tete Galatasaray'dan ayrılacak TETE'NİN BİLETİ KESİLDİ Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği isimler arasına Tete'yi de ekledi. Sambacının şu ana kadar beklentileri karşılayamaması ğüzerine böyle bir karar aldığı öğrenildi. Zaniolo'yu da gönderen Aslan'da bu mevkide Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi zaman zaman da Hakim Ziyech'in oynaması bekleniyor.

Sergio Oliveira Galatasaray'dan 2.75 milyon euro maaş alıyor OLIVEIRA DA GİDECEK Aslan'da gidecek isimlerden biri de Sergio Oliveira. Hem geçen sezon yaşananlar hem de bu bölgeye yapılmak istenen transfer nedneiyle Portekizli futbolcunun ayrılığına kesin gözle bakılıyor. Teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

Wendel, Galatasaray'dan 4 milyon euroya yakın maaş kazanacak WENDEL'DE MUTLU SON YAKIN Sarı kırmızılı ekibin bir süredir görüşme halinde olduğu Wendel için adım adım sona doğru geliniyor. TRT Spor'un haberine göre Cimbom, Rus temsilcisiyle Brezilyalı yıldızın pazarlığında anlaşma noktasına çok yakın. İki kulüp arasında anlaşmanın sağlanması ve kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

Wendel Zenit'in en değerli oyuncularından biri 4 MİLYON EURO KAZANACAK Galatasaray, sambacı futbolcuyla anlaşma sağladı. Buna göre Wendel 5 yıllık imza karşılığında sezon başına yaklaşık 4 milyon euro maaş kaznacak. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Rusya Ligi'nin ilk haftasında oynanan Krylya Sovetov - Zenit maçına ilk 11'de başladı. Zenit formasıyla 125 maça çıkan yıldız oyuncu 18 kez gol sevinci yaşadı.