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Galatasaray'da Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzatıldı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, önemli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo ile yeniden anlaştı. Vanloo, ülkesinin Paris Olimpiyatları kadrosunda da yer almıştı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 22:03 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 22:03
Galatasaray’da Julie Vanloo’nun sözleşmesini uzatıldı

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Potada şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, iç transferde önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar tecreü beli oyuncusu Vanloo'nun kontratının uzattı.

Julie VanlooJulie Vanloo

GALATASARAY BAŞARILAR DİLEDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.

Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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