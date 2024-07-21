Galatasaray’da Julie Vanloo’nun sözleşmesini uzatıldı

Potada şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, iç transferde önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar tecreü beli oyuncusu Vanloo'nun kontratının uzattı.
Potada şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, iç transferde önemli bir adım attı. Sarı kırmızılılar tecreü beli oyuncusu Vanloo'nun kontratının uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.