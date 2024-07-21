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Galatasaray'dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemin en sıcak isimlerinden Guela Doue ve Wendel ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor" dedi. Wendel'in ise gelmeye sıcak baktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:44 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 19:28
Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılarda Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Özellikle imza atması gündemde olan Guela Doue hakkında konuşan Hatipoğlu, transferden vazgeçtiklerini duyurdu. "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor" dedi. Wendel'in ise gelme fikrine sıcak baktığını iletti.

İbrahim Hatipoğluİbrahim Hatipoğlu

Hatipoğlu, "Geçen hafta Avusturya'da 1. kampı tamamladık. Son derece verimli geçti. Büyük bir oyuncu topluluğuyla gittik. Sakatlık olmadı, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç oynadık. Lige hazırlamak için önemli arenalardı. Son maçta da son derece ağır çalışmalara rağmen oyuncularımız güzel bir galibiyet aldılar. 2. etabın ilk antrenmanını Florya'da yapıyoruz. Avusturya'ya geçeceğiz. 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçına hazır döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ ELEŞTİRMEKTE HAKLI"

İbrahim Hatipoğlu, "Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var." şeklinde konuştu.

Guela DoueGuela Doue

DOUE AÇIKLAMASI

Rennes forması giyen Guele Doue'nin Galatasaray'ın transfer listesinden çıkarıldığını belirten Hatipoğlu, "Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular. Ancak oyuncunun yakınındaki kişiler her geçen gün farklı taleplerle süreci zora soktu. Bizim kurallarımız ve şartlarımız var. Gelinen noktada Doue transferinde görüşmeler sonlandı." şeklinde konuştu.

Wendel Galatasaray'ın transfer listesindeWendel Galatasaray'ın transfer listesinde

"SICAK BAKIYOR"

Galatasaray transfer listesinde olan Zenit'in orta saha oyuncusu Wendel'le ilgili konuşan Hatipoğlu, "Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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