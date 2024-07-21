Galatasaray’dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılılarda Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Özellikle imza atması gündemde olan Guela Doue hakkında konuşan Hatipoğlu, transferden vazgeçtiklerini duyurdu. "Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor" dedi. Wendel'in ise gelme fikrine sıcak baktığını iletti.

İbrahim Hatipoğlu

Hatipoğlu, "Geçen hafta Avusturya'da 1. kampı tamamladık. Son derece verimli geçti. Büyük bir oyuncu topluluğuyla gittik. Sakatlık olmadı, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç oynadık. Lige hazırlamak için önemli arenalardı. Son maçta da son derece ağır çalışmalara rağmen oyuncularımız güzel bir galibiyet aldılar. 2. etabın ilk antrenmanını Florya'da yapıyoruz. Avusturya'ya geçeceğiz. 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçına hazır döneceğiz." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ ELEŞTİRMEKTE HAKLI"

İbrahim Hatipoğlu, "Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var." şeklinde konuştu.