Lugano - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi maçı ilk 11’de kimler var?

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde;
Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta Saha: İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
RÖVANŞ MÜCADELESİ 30 TEMMUZ'DA
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak. Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda rövanş mücadelesini 30 Temmuz Salı günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Fenerbahçe - Lugano mücadelesi saat 20.00'da başlayacak.
SARI-LACİVERTLİLER 271. KEZ AVRUPA SAHNESİNDE
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 108 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 366 kez havalandırırken, kalesinde ise 384 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunda yarın 35. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 34 müsabakada 12 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 48 gol atarken, kalesinde 39 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
1. HAFTA | ADANA DEMİRSPOR (E)
2. HAFTA | GÖZTEPE (D)
3. HAFTA | ÇAYKUR RİZESPOR (D)
4. HAFTA | ALANYASPOR (E)
5. HAFTA | KASIMPAŞA (D)
6. HAFTA | GALATASARAY (E)
7. HAFTA | ANTALYASPOR (D)
8. HAFTA | BAY