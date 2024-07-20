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Trabzonspor'dan Paul Onuachu'yu unutturacak transfer hamlesi! Yıldızlar için harekete geçildi...

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, ilk maçına Ruzomberok karşısında çıkacak. Sezonu Slovakya deplasmanında açacak olan bordo mavililerde transfer çalışmaları devam ediyor. Karadeniz temsilcisi kadrosunu oluşturmak adına temaslarına hız verdi. Hedefte ise forvet hamlesi var. Paul Onuachu için henüz el sıkışma aşamasına gelemeyen yönetimin listesinde iki yıldız var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 20:41 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 20:43
Trabzonspor’dan Paul Onuachu’yu unutturacak transfer hamlesi! Yıldızlar için harekete geçildi...

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Şampiyonluk mücadelesine yeniden dahil olmak ve yeniden zirveye oturmak isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Ruzomberok karşılaşmasıyla sezonu açacak bordo mavililerde öncelik forvet mevkisinde. Uzun süredir Paul Onuachu için görüşmelerde bulunan yönetim, iki de alternatif belirledi. Hatta bu isimlerden biri Nijeryalı forvetle birlikte de gelebilir. İşte detaylar...

Trabzonspor Macaristan'da 2 hazırlık maçı yaptıTrabzonspor Macaristan'da 2 hazırlık maçı yaptı

Yeni sezonun hazırlıklarına Trabzon'da başlayan Trabzonspor, sonrasında ise Macaristan'da 14 gün geçirmişti. Burada iki hazırlık maçı oynayan bordo mavililer, Türkiye'ye döndü ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla resmi karşılaşmalarına başlayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve ekibi, oyuncuları en iyi şekilde hazırlayarak sezon sonunda şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

Trabzonspor 2024-25 sezonunu Slovakya'da açacakTrabzonspor 2024-25 sezonunu Slovakya'da açacak

Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovak ekibi Ruzomberok ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

Trabzonspor'un son transferi Pedro Malheiro olmak üzereTrabzonspor'un son transferi Pedro Malheiro olmak üzere

SON HAMLE PEDRO

Trabzonspor'da Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışları başlamıştı. Bordo mavililer, Boavista ile Pedro Malheiro için pazarlık masasına oturdu. Tarafların anlaşma sağlamasıyla birlikte genç futbolcu rötarlı da olsa İstanbul'a geldi. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon'a gidecek ve transfer resmen duyurulacak.

Ertuğrul Doğan, transferde müjdeti verdiErtuğrul Doğan, transferde müjdeti verdi

"5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ"

A Spor'da Gündem Özel programına katılan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalrına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağ bek hamesiyle birlikte resmi maçlara kadar çabalarının devam edeceğini belirten Doğan, "Kendisiyle birlikte 5-6 transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu gündemin 1 numarasıTrabzonspor'da Paul Onuachu gündemin 1 numarası

FORVET HAREKATI GENİŞLİYOR

Bordo mavili ekibin geçen sezonki kadrosunda en öne çıkan isimlerden biri Paul Ebere Onuachu'ydu. 2.01 metre boyundaki golcü futbolcunun bonservisi konusunda Southampton ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ancak henüz el sıkışılmadı. Başkan Doğan da "Onuachu ile aramızda sorun yok. Hem kendisi hem de ailesi şehri çok sevdi. Kendi kulübünde kampa katılmadı. İstenen rakam da aşağı doğru iniyor. Önümüzdeki hafta nokta koymayı planlıyoruz. Olumlu ilerliyor. Onuachu'nun B planı var. Basında adı geçmedi ama dünyanın tanıdığı bir isim. İkisini de alabiliriz." açıklamasını yaptı.

Southampton Paul Onuachu için Trabzonspor'dan yüksek bonservis talep ediyorSouthampton Paul Onuachu için Trabzonspor'dan yüksek bonservis talep ediyor

SOUTHAMPTON'DAN AÇIKLAMA

Göztepe Kulübü ve Southampton'ın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu'nun transferine ilişkin konuştu. Ankersen, Onuachu için yaptığı açıklamada, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Wout Weghorst daha önce Beşiktaş'ta da forma giydiWout Weghorst daha önce Beşiktaş'ta da forma giydi

2 FORVET LİSTEDE

Abdullah Avcı'nın talebi üzerine birçok isimle görüşen Trabzonspor'da iki isim gündeme geldi. Bordo mavililerde daha önce Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ile Milan'da oynayan Divock Origi listeye eklendi. Nijeryalı futbolcunun durumuna göre iki isimden biri takıma dahil edilebilir.

Divock Origi geçen sezon pek parlak performans gösteremediDivock Origi geçen sezon pek parlak performans gösteremedi

11 GOLDE ADI VAR

Geçen sezonu Hoffenheim'de geçiren Wout Weghorst, 30 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 7 gol atıp 4 de asist yapma başarısı gösterdi. Divock Origi ise Nottingham Forest formasıyla 22 maçta 1 kez fileleri havalandırıp 1 de gol pası verdi.

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