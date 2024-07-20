Trabzonspor'un son transferi Pedro Malheiro olmak üzere SON HAMLE PEDRO Trabzonspor'da Thomas Meunier'in ayrılığı sonrası sağ bek arayışları başlamıştı. Bordo mavililer, Boavista ile Pedro Malheiro için pazarlık masasına oturdu. Tarafların anlaşma sağlamasıyla birlikte genç futbolcu rötarlı da olsa İstanbul'a geldi. Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon'a gidecek ve transfer resmen duyurulacak.

Ertuğrul Doğan, transferde müjdeti verdi "5-6 TRANSFER YAPACAĞIZ" A Spor'da Gündem Özel programına katılan Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalrına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sağ bek hamesiyle birlikte resmi maçlara kadar çabalarının devam edeceğini belirten Doğan, "Kendisiyle birlikte 5-6 transfer yapacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Paul Onuachu gündemin 1 numarası FORVET HAREKATI GENİŞLİYOR Bordo mavili ekibin geçen sezonki kadrosunda en öne çıkan isimlerden biri Paul Ebere Onuachu'ydu. 2.01 metre boyundaki golcü futbolcunun bonservisi konusunda Southampton ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ancak henüz el sıkışılmadı. Başkan Doğan da "Onuachu ile aramızda sorun yok. Hem kendisi hem de ailesi şehri çok sevdi. Kendi kulübünde kampa katılmadı. İstenen rakam da aşağı doğru iniyor. Önümüzdeki hafta nokta koymayı planlıyoruz. Olumlu ilerliyor. Onuachu'nun B planı var. Basında adı geçmedi ama dünyanın tanıdığı bir isim. İkisini de alabiliriz." açıklamasını yaptı.

Southampton Paul Onuachu için Trabzonspor'dan yüksek bonservis talep ediyor SOUTHAMPTON'DAN AÇIKLAMA Göztepe Kulübü ve Southampton'ın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu'nun transferine ilişkin konuştu. Ankersen, Onuachu için yaptığı açıklamada, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.