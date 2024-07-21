Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...

Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları ile başlıyor. Lugano ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertliler, listesini UEFA'ya bildirdi ancak değişiklik hakkı bulunuyor. Transferleri de en kısa sürede tamamlayarak listeye eklemek istiyor. Yönetim yıldız oyuncuda sona geldi. Yapılan açıklamanın ardından taraftar da heyecanlandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 yendi ve sezon öncesi iyi sinyaller verdi
HULL'A FARKLI TARİFE
Son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golleri Edin Dzeko, Fred, Szymanski ve Mert Hakan atarken oynanan futbol sezon öncesinde umut verdi.
Fenerbahçe'nin rakibi Lugano lige galibiyetle başladı
LUGANO GALİP
Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak. Binlerce taraftarının desteğini almayı hedefleyen Kanarya'nın rakibi lige galiibyetle başladı. İsviçre temsilcisi evinde Grasshopper'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen iki gol bularak sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.