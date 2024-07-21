Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...

Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetecek



JONES YÖNETECEK Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

Fenerbahçe yeni transferlerini imza töreni düzenledi



YILDIZLAR İMZA ATTI Sarı lacivertli ekip Jose Mourinho ile birlikte koyduğu şampiyonluk hedefiyle birlikte kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirmeyi başardı. Levent Mercan'ın ardından Çağlar Söyüncü alındı. Bir süre sessizliğe bürünen Kanarya, bombaları peş peşe patlattı. Alanyaspor'dan Oğuz Aydın alındı. Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'a imza attırıldı ve Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin kiralandı.

Youssef En-Nesyri Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor LİSTE BAŞIYDI Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına mücadele veriyor. Mourinho'nun hedefindeki ilk isim ise Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı yıldız için Sevilla ile uzun süredir gerçekleştirilen görüşmelerde bir ara tıkanma noktasına dahi gelindi.

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri'ye imza attırmayı çok istiyor MOURINHO DEVREYE GİRDİ İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan yönetimde sıra golcü isme geldi. Ancak Roma ve Suudi Arabistan'dan gelen ilgiler üzerine imza atmadığı iddia edildi. 27 yaşındaki santforu çok isteyen Jose Mourinho, kendisiyle görüşme gerçekleştirdi ve bu talebini yüz yüze iletti. Kadrosunda görmeyi çok arzuladığını dile getirdi.