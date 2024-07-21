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Fenerbahçe'de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Yönetim, Lugano ile oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçı öncesinde imzaları attırmak istiyor. Resmi açıklama sonrası yıldız isimde artık sona gelindi. Taraftar da çok istediği oyuncunun İstanbul'a ineceği anı bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 16:33 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:41
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Resmi açıklama geldi ve taraftarlar geri sayıma geçti...

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Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları ile başlıyor. Lugano ile karşı karşıya gelecek sarı lacivertliler, listesini UEFA'ya bildirdi ancak değişiklik hakkı bulunuyor. Transferleri de en kısa sürede tamamlayarak listeye eklemek istiyor. Yönetim yıldız oyuncuda sona geldi. Yapılan açıklamanın ardından taraftar da heyecanlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Hull City'i 5-1 yendi ve sezon öncesi iyi sinyaller verdiFenerbahçe, Hull City'i 5-1 yendi ve sezon öncesi iyi sinyaller verdi

HULL'A FARKLI TARİFE

Son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren golleri Edin Dzeko, Fred, Szymanski ve Mert Hakan atarken oynanan futbol sezon öncesinde umut verdi.

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano lige galibiyetle başladıFenerbahçe'nin rakibi Lugano lige galibiyetle başladı

LUGANO GALİP

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Ülker Stadyumu'nda Lugano ile karşılaşacak. Binlerce taraftarının desteğini almayı hedefleyen Kanarya'nın rakibi lige galiibyetle başladı. İsviçre temsilcisi evinde Grasshopper'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen iki gol bularak sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetecekFenerbahçe - Lugano maçını Robert Jones yönetecek

JONES YÖNETECEK

Fenerbahçe - Lugano karşılaşmasında İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott.

Fenerbahçe yeni transferlerini imza töreni düzenlediFenerbahçe yeni transferlerini imza töreni düzenledi

YILDIZLAR İMZA ATTI

Sarı lacivertli ekip Jose Mourinho ile birlikte koyduğu şampiyonluk hedefiyle birlikte kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirmeyi başardı. Levent Mercan'ın ardından Çağlar Söyüncü alındı. Bir süre sessizliğe bürünen Kanarya, bombaları peş peşe patlattı. Alanyaspor'dan Oğuz Aydın alındı. Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun'a imza attırıldı ve Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin kiralandı.

Youssef En-Nesyri Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyorYoussef En-Nesyri Süper Lig tarihine geçmeye hazırlanıyor

LİSTE BAŞIYDI

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, yeni yıldızları kadrosuna katabilmek adına mücadele veriyor. Mourinho'nun hedefindeki ilk isim ise Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı yıldız için Sevilla ile uzun süredir gerçekleştirilen görüşmelerde bir ara tıkanma noktasına dahi gelindi.

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MOURINHO DEVREYE GİRDİ

İspanyol ekibiyle anlaşma sağlayan yönetimde sıra golcü isme geldi. Ancak Roma ve Suudi Arabistan'dan gelen ilgiler üzerine imza atmadığı iddia edildi. 27 yaşındaki santforu çok isteyen Jose Mourinho, kendisiyle görüşme gerçekleştirdi ve bu talebini yüz yüze iletti. Kadrosunda görmeyi çok arzuladığını dile getirdi.

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KOÇ KOZUNU OYNADI

Başkan Ali Koç da bir etkinlikte yaptığı açıklamada En-Nesyri'ye 48 saat süre verdiklerini, olumsuzlukla sonuçlanması halinde farklı alternatiflere yöneleceklerini açıkladı. Bir başka deyişle oyuncu tarafına vazgeçilmez olmadıkları mesajı verildi.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Basın Sözcüsü Javier Santos, Suudi Arabistan basına En-Nesyri için açıklamalarda bulundu. Santos; ""En-Nesyri, yapılan güçlü görüşmelerin ardından Türkiye'de Fenerbahçe'ye katılmaya çok yakın. Suudi kulüplerinin, özellikle de Al-Qadsiah'ın oyuncuyu transfer etmek için Sevilla yetkilileriyle ciddi müzakerelere girdiğine dair çıkan haberler doğru değil. Görüşmeler sadece En-Nesyri'ye yakın kişilerle yapılmış olabilir, ancak bu görüşmeler yönetime ulaşmadı."

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İSTANBUL'A GELECEK

Yaşanan bu gelişmenin ardından En-Nesyri'nin İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Yıldız forvet geçen sezon çıktığı 41 maçta 20 gol atarken üç kez de asist yapmayı başardı.

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