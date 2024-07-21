Sezonun tüm hızıyla devam ettiği Formula 1'de Macaristan GP tamamlandı. 70 tur üzerinden düzenlenen yarışta birinciliği Oscar Piastri elde etti. Takım arkadaşı Lando Norris, ikinci sırada yer aldı. Piastri bu zaferle ilk kez podyumun en üstüne çıkmayı başardı. Heyecan dolu yarışta 23 yaşındaki pilot takım arkadaşı Noris'i yarışın son bölümlerinde geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Macaristan GP'de McLaren ilk iki sırayı aldı
VERSTAPPEN 5'İNCİ OLDU
Macaristan GP'de üçüncü sırada Lewis Hamilton vardı. Leclerc 4'üncü ve Max Verstappen 5'inci oldu. Sainz 6'ıncı, Perez 7'inci ve Russel 8'inci sırayı aldı.
Oscar Piastri ilk F1 galibiyetini elde etti
BİR SONRAKİ ADRES BELÇİKA
Formula 1'de 2024 sezonu önümüzdeki hafta Belçika'da devam edecek. 10 marka ve 20 pilot birbirlerini geride bırakabilmek adına mücadele verecek.