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Formula 1 Macaristan Grand Prix'inde zafer Oscar Piastri'nin

Dünyanın 1 numaralı motor sporları organizasyonu Formula 1'de bir yarış daha geride kaldı. Macaristan düzenlenen yarışta McLaren pilotu Oscar Piastri rakiplerini geride bırakarak damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu. İkinciliği ise yine aynı takımdan Lando Norris oldu.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 17:42 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 17:56
Formula 1 Macaristan Grand Prix’inde zafer Oscar Piastri’nin

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Sezonun tüm hızıyla devam ettiği Formula 1'de Macaristan GP tamamlandı. 70 tur üzerinden düzenlenen yarışta birinciliği Oscar Piastri elde etti. Takım arkadaşı Lando Norris, ikinci sırada yer aldı. Piastri bu zaferle ilk kez podyumun en üstüne çıkmayı başardı. Heyecan dolu yarışta 23 yaşındaki pilot takım arkadaşı Noris'i yarışın son bölümlerinde geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.

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VERSTAPPEN 5'İNCİ OLDU

Macaristan GP'de üçüncü sırada Lewis Hamilton vardı. Leclerc 4'üncü ve Max Verstappen 5'inci oldu. Sainz 6'ıncı, Perez 7'inci ve Russel 8'inci sırayı aldı.

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BİR SONRAKİ ADRES BELÇİKA

Formula 1'de 2024 sezonu önümüzdeki hafta Belçika'da devam edecek. 10 marka ve 20 pilot birbirlerini geride bırakabilmek adına mücadele verecek.

Formula 1'de heyecan Belçika'da devam edecekFormula 1'de heyecan Belçika'da devam edecek

MACARİSTAN GP SIRALAMASI VE ALINAN PUANLAR

Sıra Sürücü Süre Puan
1 O. Piastri McLaren

-

 25
2 L. Norris McLaren

+2.141

2.141

 18
3 L. Hamilton Mercedes

+14.880

14.880

 15
4 C. Leclerc Ferrari

+19.686

19.686

 12
5 M. Verstappen Red Bull Racing

+21.349

21.349

 10
6 C. Sainz Jr. Ferrari

+23.073

23.073

 8
7 S. Perez Red Bull Racing

+39.792

39.792

 6
8 G. Russell Mercedes

+42.368

42.368

 5
9 Y. Tsunoda RB F1 Team

+1'17.259

1'17.259

 2
10 L. Stroll Aston Martin Racing

+1'17.976

1'17.976

 1
11 F. Alonso Aston Martin Racing

+1'22.460

1'22.460
12 D. Ricciardo RB F1 Team

1 TUR
13 N. Hulkenberg Haas F1 Team

1 TUR
14 A. Albon Williams

1 TUR
15 K. Magnussen Haas F1 Team

1 TUR
16 V. Bottas Sauber

1 TUR
17 L. Sargeant Williams

1 TUR
18 E. Ocon Alpine

1 TUR
19 G. Zhou Sauber

1 TUR

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