Sezonun tüm hızıyla devam ettiği Formula 1'de Macaristan GP tamamlandı. 70 tur üzerinden düzenlenen yarışta birinciliği Oscar Piastri elde etti. Takım arkadaşı Lando Norris, ikinci sırada yer aldı. Piastri bu zaferle ilk kez podyumun en üstüne çıkmayı başardı. Heyecan dolu yarışta 23 yaşındaki pilot takım arkadaşı Noris'i yarışın son bölümlerinde geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada gördü.