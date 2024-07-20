SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan transferde yeni rota! İlk görüşme yapıldı bile...

Süper Lig transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde Süper Lig'i sallayacak bir ismi daha radarına aldı. Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam eden Galatasaray B planı olarak Kolombiyalı bir yıldızı gündeminde tutuyor. İşte o isim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:20 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 17:29
Galatasaray’dan transferde yeni rota! İlk görüşme yapıldı bile...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde Süper Lig'i sallayacak bir ismi daha radarına aldı.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Galatasaray'da orta saha transferi için yoğun mesai harcanıyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

İLK HEDEF WENDEL

Sarı-Kırmızılılar, Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'te forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel ile görüşmelerine devam ediyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

GALATASRAY'IN B PLANI HAZIR: SÜPER LİG'İ SALLAYACAK

Bu transferde sorun çıkması durumunda ise Galatasaray B planını belirledi. Cimbom, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha Richard Rios ile de temasa geçti.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Scout ekibinin Copa America'da izlediği ve olumlu rapor verdiği yıldız oyuncu ile ilk görüşmesini yaptığı ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Aslan'ın B planı olan Rios'un da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Rios, güçlü fiziği ve tekniğiyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

RİOS'UN PERFORMANSI

Futbolcu geçtiğimiz yıl Guarani'den Palmeiras'a 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Kariyerinde 120 maçta görev alan Rios, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Brezilya Ligi'nde şimdiye kadar 45 karşılaşmada şans bulan genç orta saha, 3 gol atarken 1 asist üretti.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Kolombiyalı yıldız, 6 ve 8 numarada oynayabiliyor. Ayrıca görev verilmesi durmunda sağ kanatta görev yapabiliyor.

Galatasaray yeni rotasını belirledi! Süper Lig’i sallayacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
İngiltere endişeli | Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti! Soğukkanlı tetikçi ilk kez görüldü
Başkan Erdoğan’ın KKTC çıkarması Yunan basınını rahatsız etti: Meydan okudu! | İşgal iftirası...
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Galatasaray’dan transferde yeni rota! İlk görüşme yapıldı bile...
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’ta birlik mesajı: Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Sorun çözüldü mü? Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
Konya’da muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızını istismar etti! İfadeler ortaya çıktı! Detaylar korkunç
Transferi duyurdular! Atletico Madrid’in yıldızı Beşiktaş’a
EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 846 TL | 2 milyon kişinin banka hesabına yatacak! Zam farkı ödemeleri ne zaman? Kim, ne alacak?
SON DAKİKA