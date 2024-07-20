Fenerbahçe’den viking harekatı! Jose Mourinho transferde onun adını verdi

Fenerbahçe yeni transferlerine imza töreni düzenledi Jose Mourinho ile şampiyon olmak ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı lacivertli takımda kadroya yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu transferler yapıldı. Sarı lacivertli ekip Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın gibi isimleri kadrosuna katmıştı. İlk yabancı transferinde ise Allan-Saint Maximin'i kiralamıştı.

Fenerbahçe son maçında Hull City'i 5-1 yenerken yerine transfer yapılması beklenen Edin Dzeko 2 gol attı Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi listesine eklemişti. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı futbolcu için yönetim Sevilla ile pazarlık masasına oturmuştu. Şu ana kadar anlaşma çok yakın olsa da henüz el sıkışılmadı. Başkan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamasında konuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere" ifadelerini kullandı. Sürece artık olumlu bir şekilde nokta konulması ve deneyimli golcünün açıklanması bekleniyor.

Pierre-Emile Hojbjerg Fenerbahçe'ye beklediği cevabı vermedi



Diğer yandan Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fenerbahçe'de orta sahaya takviye yapılacak. Daha önce Galatasaray'ın da listesinde bulunan Pierre-Emile Højbjerg için devreye giren Kanarya henüz arzu ettiği cevabı alamayan Kanarya'da farklı bir isim daha öne çıktı.

Sander Berge geride kalan sezon Burnley ile küme düşme üzüntüsü yaşadı Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun raporuyla Burnley forması giyen Sander Berge için ilk adımını attı. Norveçli oyuncunun durumu soruldu. İngiliz ekibinden alınan cevapla birlikte resmi teklif için kapı çalınacak.

Sander Berge 306 maça çıktı Geride kalan sezonun başında Shieffield United'dan 13.9 milyon euroya bordo mavili ekibe transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 40 maça çıktı. 2 gol ve 2 asistle oynayarak 3218 dakika sahada kaldı.