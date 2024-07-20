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Fenerbahçe'den viking harekatı! Jose Mourinho transferde onun adını verdi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde başlayacağı sezonla birlikte 3 kulvarda mücadele verecek sarı lacivertliler transferlerini en kısa sürede bitirebilmek adına çaba gösteriyor. Kanarya'da orta saha transferi için de sona yaklaşıldı. Yönetim pazarlıklarını sürdürürken hedef Lugano maçına kadar imzaları attırmak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 15:51 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 15:56
Fenerbahçe’den viking harekatı! Jose Mourinho transferde onun adını verdi

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Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde mücadele vereceği kulvarlar için kadrosunu oluşturmaya devam eden sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Kanarya'da gündem orta saha. Listedeki en kuvvetli aday Youssef En-Nesyri'yi bitirmek noktasına getiren yönetim rotasını oyunun merkezine çevirdi. Yönetim daha önce İngiltere'deki yıldız ismi için devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe son hazırlık maçında gol yağdırdıFenerbahçe son hazırlık maçında gol yağdırdı

Yeni sezonda iddiasını gösteren Fenerbahçe, bir hazırlık maçından daha farklı galip ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Edin Dzeko, Fred, Szymanski ve Mert Hakan'ın golleriyle Hull City'i 5-1 yenmeyi başardı. Strasbourg'u da 4-0 mağlup eden Kanarya'nın son 2 maçında 9 kez ağları sarsması memnuniyetle karşılandı.

Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi kadro büyük ölçüde belli olduFenerbahçe'de Lugano maçı öncesi kadro büyük ölçüde belli oldu

İlk resmi maçına Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları ile çıkacak olan Kanarya'da kadro hemen hemen netleşti. Hull City provası ile birlikte İsviçre temsilcisi Lugano'ya karşı oynanacak karşılaşmada Livakovic, Djiku, Ferdi, Bartuğ, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko sahada bulunacak. İzinli oldukları için takıma geç katılan Mert Müldür, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi tam olarak göremeyen Mourinho, kafasındaki planı şekillendiriyor.

Fenerbahçe yeni transferlerine imza töreni düzenlediFenerbahçe yeni transferlerine imza töreni düzenledi

Jose Mourinho ile şampiyon olmak ve Avrupa'da başarı hedefleyen sarı lacivertli takımda kadroya yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu transferler yapıldı. Sarı lacivertli ekip Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın gibi isimleri kadrosuna katmıştı. İlk yabancı transferinde ise Allan-Saint Maximin'i kiralamıştı.

Fenerbahçe son maçında Hull City'i 5-1 yenerken yerine transfer yapılması beklenen Edin Dzeko 2 gol attıFenerbahçe son maçında Hull City'i 5-1 yenerken yerine transfer yapılması beklenen Edin Dzeko 2 gol attı

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi listesine eklemişti. Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı futbolcu için yönetim Sevilla ile pazarlık masasına oturmuştu. Şu ana kadar anlaşma çok yakın olsa da henüz el sıkışılmadı. Başkan Ali Koç, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlamasında konuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere" ifadelerini kullandı. Sürece artık olumlu bir şekilde nokta konulması ve deneyimli golcünün açıklanması bekleniyor.

Pierre-Emile Hojbjerg Fenerbahçe'ye beklediği cevabı vermediPierre-Emile Hojbjerg Fenerbahçe'ye beklediği cevabı vermedi

Diğer yandan Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fenerbahçe'de orta sahaya takviye yapılacak. Daha önce Galatasaray'ın da listesinde bulunan Pierre-Emile Højbjerg için devreye giren Kanarya henüz arzu ettiği cevabı alamayan Kanarya'da farklı bir isim daha öne çıktı.

Sander Berge geride kalan sezon Burnley ile küme düşme üzüntüsü yaşadıSander Berge geride kalan sezon Burnley ile küme düşme üzüntüsü yaşadı

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun raporuyla Burnley forması giyen Sander Berge için ilk adımını attı. Norveçli oyuncunun durumu soruldu. İngiliz ekibinden alınan cevapla birlikte resmi teklif için kapı çalınacak.

Sander Berge 306 maça çıktıSander Berge 306 maça çıktı

Geride kalan sezonun başında Shieffield United'dan 13.9 milyon euroya bordo mavili ekibe transfer olan 26 yaşındaki futbolcu 40 maça çıktı. 2 gol ve 2 asistle oynayarak 3218 dakika sahada kaldı.

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