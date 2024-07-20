Fenerbahçe’den viking harekatı! Jose Mourinho transferde onun adını verdi

Milyonlarca taraftarına bu sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde mücadele vereceği kulvarlar için kadrosunu oluşturmaya devam eden sarı lacivertlilerde hareketli saatler yaşanıyor. Kanarya'da gündem orta saha. Listedeki en kuvvetli aday Youssef En-Nesyri'yi bitirmek noktasına getiren yönetim rotasını oyunun merkezine çevirdi. Yönetim daha önce İngiltere'deki yıldız ismi için devreye girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe son hazırlık maçında gol yağdırdı
Yeni sezonda iddiasını gösteren Fenerbahçe, bir hazırlık maçından daha farklı galip ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Edin Dzeko, Fred, Szymanski ve Mert Hakan'ın golleriyle Hull City'i 5-1 yenmeyi başardı. Strasbourg'u da 4-0 mağlup eden Kanarya'nın son 2 maçında 9 kez ağları sarsması memnuniyetle karşılandı.
Fenerbahçe'de Lugano maçı öncesi kadro büyük ölçüde belli oldu
İlk resmi maçına Lugano ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu karşılaşmaları ile çıkacak olan Kanarya'da kadro hemen hemen netleşti. Hull City provası ile birlikte İsviçre temsilcisi Lugano'ya karşı oynanacak karşılaşmada Livakovic, Djiku, Ferdi, Bartuğ, Fred, Tadic, Szymanski ve Dzeko sahada bulunacak. İzinli oldukları için takıma geç katılan Mert Müldür, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'yi tam olarak göremeyen Mourinho, kafasındaki planı şekillendiriyor.