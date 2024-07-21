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Bodrum FK Fredy'i kadrosuna kattı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mcüadele etmeye hazırlanan Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar son olarak Eyüpspor'dan ayrılan Fredy ile anlaşma sağladı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 22:34 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 22:52
Bodrum FK Fredy’i kadrosuna kattı

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Ülkemizde Antalyaspor ve Eyüpspor formaları giyen Fredy'nin Süper Lig'deki yeni durağı Bodrum FK oldu. Angolalı oyuncu, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fredy forma giydiği süre boyunca Antalyaspor'un en önemli oyuncularından biri olduFredy forma giydiği süre boyunca Antalyaspor'un en önemli oyuncularından biri oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro'yu renklerine bağladı. Deneyimli yıldız 2 yıl boyunca Ege temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

Fredy'nin ikinci Süper Lig serüveni Bodrum FK ile olacakFredy'nin ikinci Süper Lig serüveni Bodrum FK ile olacak

Geçen sezon 1. Lig'de Eyüpspor ile 24 maça çıkan Fredy Ribeiro, 2 gol atıp 8 asist yapmıştı. Sezon başında ise Antalyaspor formasını 3 kez terletmişti.

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