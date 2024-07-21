Bodrum FK Fredy’i kadrosuna kattı

Ülkemizde Antalyaspor ve Eyüpspor formaları giyen Fredy'nin Süper Lig'deki yeni durağı Bodrum FK oldu. Angolalı oyuncu, Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı ekip geçtiğimiz sezon Eyüpspor forması giyen ve şampiyonluk yaşayan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy Ribeiro 'yu renklerine bağladı. Deneyimli yıldız 2 yıl boyunca Ege temsilcisinin başarısı için ter dökecek.

Fredy'nin ikinci Süper Lig serüveni Bodrum FK ile olacak

Geçen sezon 1. Lig'de Eyüpspor ile 24 maça çıkan Fredy Ribeiro, 2 gol atıp 8 asist yapmıştı. Sezon başında ise Antalyaspor formasını 3 kez terletmişti.