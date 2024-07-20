Yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı Gabriel, Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin ardından bir nebze frene bastı ancak girişimler devam ediyor.
Yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı Gabriel, Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin ardından bir nebze frene bastı ancak girişimler devam ediyor.
Yönetim, yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı kontenjanı konusunda tedbiri elden bırakmazken mali anlamda da rahatlamak adına bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Listede Amartey, Rebic, Montero, Chamberlain'in yanı sıra satışları muhtemel Gedson Fernandes ve Ernest Muçi de var. Ayrıca Aboubakar, Omar Colley ve Jackson Muleka da iyi teklifler gelmesi halinde satılacak. Yönetim göndermek istediği futbolcuların elini güçlendirmemek adına sayıyı artırmamayı hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Beşiktaş, son maçında Shakhtar ile karşı karşıya geldi. Kartal, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Siyah beyazlı ekip bir sonraki maçta Grazer AK ile karşılaşacak.
Transferde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta hedeflenen oyuncuların gönderilmesi halinde oluşacak boşluk ve sağlanacak tasarrufla birlikte yine yıldız isimler için harekete geçilecek.
TALISCA MÜJDESİ
Söz konusu durum ile ilgili en çarpıcı örneği Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Yücel, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Ernest Muci'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muci'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" dedi.
AMARTEY GİTMİYOR
Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettiklerini ancak Ganalı futbolcunun buna sıcak bakmadığını belirten Hüseyin Yücel, "Amartey için Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettik ama beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve gerekirse parasını alarak, sadece idmana çıkacağını söyledi. Gitmesi için uğraşacağız" açıklamasını yaptı.
HEDEF KELECHİ IHEANACHO
Beşiktaş stopere Gabriel, forvete Ciro Immobile ve orta sahaya ise Rafa Silva hamlelerini yaparak transfer bombalarını patlatmıştı. Ayrıca Angel Di Maria için de girişimler gerçekleştirilmiş ancak istenen sonuç alınamamıştı. Yıldız oyuncu ritmini kaybetmemek isteyen yönetimde eğer iki forvetle yollar ayrılırsa gözler yeni santrfora çevrilecek.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında Paul Onuachu'yu gelecek hafta bitirme noktasına getireceklerine inandığını söyleyip bir forvet daha alabileceklerini açıklayarak 'Dünyaca ünlü bir forvetle daha görüşüyoruz. İkisini birden de alabiliriz' demişti.
Nijerya medyasında yer alan habere göre iki ekibin haricinde Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor.