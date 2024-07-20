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Beşiktaş'tan transferde 4'üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...

Bu sezon toplam 4 kulvarda mücadele verecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosunu oluşturabilmek adına birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'nın takımdan ayrılması halinde bir forvet daha kadroya dahil edilecek. Ancak dişli bir rakip daha var, Trabzonspor... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 17:01 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 17:20
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...

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Yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı Gabriel, Rafa Silva ve Ciro Immobile'nin ardından bir nebze frene bastı ancak girişimler devam ediyor.

Beşiktaş, Shakhtar ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybettiBeşiktaş, Shakhtar ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti

Yönetim, yeni sezondan itibaren geçerli olacak yabancı kontenjanı konusunda tedbiri elden bırakmazken mali anlamda da rahatlamak adına bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Listede Amartey, Rebic, Montero, Chamberlain'in yanı sıra satışları muhtemel Gedson Fernandes ve Ernest Muçi de var. Ayrıca Aboubakar, Omar Colley ve Jackson Muleka da iyi teklifler gelmesi halinde satılacak. Yönetim göndermek istediği futbolcuların elini güçlendirmemek adına sayıyı artırmamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyorBeşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da bulunan Beşiktaş, son maçında Shakhtar ile karşı karşıya geldi. Kartal, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Siyah beyazlı ekip bir sonraki maçta Grazer AK ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ın göndermesi gereken birçok yabancı bulunuyorBeşiktaş'ın göndermesi gereken birçok yabancı bulunuyor

Transferde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta hedeflenen oyuncuların gönderilmesi halinde oluşacak boşluk ve sağlanacak tasarrufla birlikte yine yıldız isimler için harekete geçilecek.

Beşiktaş taraftarı Anderson Talisca'nın yolunu gözlüyorBeşiktaş taraftarı Anderson Talisca'nın yolunu gözlüyor

TALISCA MÜJDESİ

Söz konusu durum ile ilgili en çarpıcı örneği Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Yücel, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Ernest Muci'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muci'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" dedi.

Daniel Amartey Beşiktaş'ta kalmak istiyorDaniel Amartey Beşiktaş'ta kalmak istiyor

AMARTEY GİTMİYOR

Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettiklerini ancak Ganalı futbolcunun buna sıcak bakmadığını belirten Hüseyin Yücel, "Amartey için Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettik ama beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve gerekirse parasını alarak, sadece idmana çıkacağını söyledi. Gitmesi için uğraşacağız" açıklamasını yaptı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın yeni golcüsü olacakCiro Immobile Beşiktaş'ın yeni golcüsü olacak

HEDEF KELECHİ IHEANACHO

Beşiktaş stopere Gabriel, forvete Ciro Immobile ve orta sahaya ise Rafa Silva hamlelerini yaparak transfer bombalarını patlatmıştı. Ayrıca Angel Di Maria için de girişimler gerçekleştirilmiş ancak istenen sonuç alınamamıştı. Yıldız oyuncu ritmini kaybetmemek isteyen yönetimde eğer iki forvetle yollar ayrılırsa gözler yeni santrfora çevrilecek.

Kelechi Iheanacho güçlü fiziğiyle dikkat çekiyorKelechi Iheanacho güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor

Listede ise Trabzonspor'un da istediği bir yıldız var. Daha önce Leicester ile yollarını ayıran ve şu anda serbest statüde bulunan Kelechi Iheanacho listede yer alıyor. Nijeryalı forvet için farklı takımlar da yine devrede.

Kelechi Iheanacho serbest statüde bulunuyorKelechi Iheanacho serbest statüde bulunuyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı Gündem Özel programında Paul Onuachu'yu gelecek hafta bitirme noktasına getireceklerine inandığını söyleyip bir forvet daha alabileceklerini açıklayarak 'Dünyaca ünlü bir forvetle daha görüşüyoruz. İkisini birden de alabiliriz' demişti.

Kelechi Iheanacho kariyerinde Manchester City forması da giydiKelechi Iheanacho kariyerinde Manchester City forması da giydi

Nijerya medyasında yer alan habere göre iki ekibin haricinde Wolves, Crystal Palace, West Ham ve Sevilla'nın da yıldız isimle adı geçiyor.

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