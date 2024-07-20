Beşiktaş'ın göndermesi gereken birçok yabancı bulunuyor Transferde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı Beşiktaş'ta hedeflenen oyuncuların gönderilmesi halinde oluşacak boşluk ve sağlanacak tasarrufla birlikte yine yıldız isimler için harekete geçilecek.

Beşiktaş taraftarı Anderson Talisca'nın yolunu gözlüyor TALISCA MÜJDESİ Söz konusu durum ile ilgili en çarpıcı örneği Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel verdi. Yücel, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Ernest Muci'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muci'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" dedi.

Daniel Amartey Beşiktaş'ta kalmak istiyor AMARTEY GİTMİYOR Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettiklerini ancak Ganalı futbolcunun buna sıcak bakmadığını belirten Hüseyin Yücel, "Amartey için Arabistan'dan gelen teklifi kabul ettik ama beyefendi Arabistan'a gitmek istemedi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve gerekirse parasını alarak, sadece idmana çıkacağını söyledi. Gitmesi için uğraşacağız" açıklamasını yaptı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın yeni golcüsü olacak HEDEF KELECHİ IHEANACHO Beşiktaş stopere Gabriel, forvete Ciro Immobile ve orta sahaya ise Rafa Silva hamlelerini yaparak transfer bombalarını patlatmıştı. Ayrıca Angel Di Maria için de girişimler gerçekleştirilmiş ancak istenen sonuç alınamamıştı. Yıldız oyuncu ritmini kaybetmemek isteyen yönetimde eğer iki forvetle yollar ayrılırsa gözler yeni santrfora çevrilecek.