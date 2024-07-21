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Beşiktaş 3 maç ile hazırlıklarını tamamlayacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya kampını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Siyah beyazlıların Süper Kupa'ya kadar oynayacağı hazırlık maçlarının tarihleri açıklandı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 22:21 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 22:21
Beşiktaş 3 maç ile hazırlıklarını tamamlayacak

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Slovenya'da geçirdiği kamp boyunca Dinamo Zagreb maçı ertelenen Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmiş ve Grazer AK'yı 5-1 mağlup etmişti. Kartal döndüğü İstanbul'da yeni sezon hazırlıkları boyunca Süper Kupa'ya kadar 3 maç daha oynayacak.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

24 Temmuz Çarşamba:

18.00 Beşiktaş-Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir)

27 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Kocaeli)

30 Temmuz Salı:

18.00 Beşiktaş-Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir)

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