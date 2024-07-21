Beşiktaş 3 maç ile hazırlıklarını tamamlayacak

Slovenya'da geçirdiği kamp boyunca Dinamo Zagreb maçı ertelenen Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmiş ve Grazer AK'yı 5-1 mağlup etmişti. Kartal döndüğü İstanbul'da yeni sezon hazırlıkları boyunca Süper Kupa'ya kadar 3 maç daha oynayacak.
Slovenya'da geçirdiği kamp boyunca Dinamo Zagreb maçı ertelenen Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmiş ve Grazer AK'yı 5-1 mağlup etmişti. Kartal döndüğü İstanbul'da yeni sezon hazırlıkları boyunca Süper Kupa'ya kadar 3 maç daha oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
24 Temmuz Çarşamba:
18.00 Beşiktaş-Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir)
27 Temmuz Cumartesi:
20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Kocaeli)
30 Temmuz Salı:
18.00 Beşiktaş-Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir)