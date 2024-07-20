PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek

Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Başakşehir'in 2. Ön Eleme Turu'nda La Fiorita ile İstanbul'da oynayacağı maçı Milos Boskovic yönetecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:11 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 18:11
Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezonda Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden dahil olan Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımı ile karşılaşacak. Mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Milos Boskovic yönetecek.

Başakşehir son hazırlık maçında Vojvodina ile 1-1 berabere kaldıBaşakşehir son hazırlık maçında Vojvodina ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'nda Milos Boskovic düdük çalacak. Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.

Başakşehir'de hedef Konferans Ligi gruplarına kalmakBaşakşehir'de hedef Konferans Ligi gruplarına kalmak

Turuncu-lacivertliler, rövanş karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te deplasmanda oynayacak.

SON DAKİKA