Başakşehir - La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek

Yeni sezonda Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden dahil olan Başakşehir , 2. Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita takımı ile karşılaşacak. Mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan hakem Milos Boskovic yönetecek.

Başakşehir son hazırlık maçında Vojvodina ile 1-1 berabere kaldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında San Marino temsilcisi La Fiorita ile 25 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.45'te karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'nda Milos Boskovic düdük çalacak. Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Dalibor Vujisic olacak.