Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Shakhtar'a 1-0 yenildiği maçın ardından bu kez Grazer AK ile karşılaştı. Sportplatz Wildon Stadı'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Kartal, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun 2 golü ile üstünlüğü yakaladı. Miot Rashica'nın da iki kez ağları havalandırdığı mücadelede Rafa Silva da ilk kez fileleri sarstı. Karşılaşma 5-1 sona erdi.
Ciro Immobile Beşiktaş formasını ilk kez giydi ve 27 dakika sahada kaldı
CIRO IMMOBILE İLK KEZ
Beşiktaş'ın Lazio'dan transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile 27 dakika forma giydi. Yıldız futbolcu 63'üncü dakikada 2 gol atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. 34 yaşındaki forvet ağları havalandırmayı başaramadı.
Rafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı
RAFA SILVA'DAN AÇILIŞ
Bu sezon Beşiktaş ve Süper Lig adına en dikkat çeken transferlerden biri olan Rafa Silva, Grazer AK ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.