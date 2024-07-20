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Kartal'dan farklı tarife! Beşiktaş hazırlık maçında Grazer AK'yı 5-1 yendi

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Beşiktaş, Avusturya ligi temsilcilerinden Grazer AK'yı 5-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Milot Rashica'nın 2'şer ve Rafa Silva'nın golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 20:57 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 21:06
Kartal’dan farklı tarife! Beşiktaş hazırlık maçında Grazer AK’yı 5-1 yendi

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Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Shakhtar'a 1-0 yenildiği maçın ardından bu kez Grazer AK ile karşılaştı. Sportplatz Wildon Stadı'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Kartal, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun 2 golü ile üstünlüğü yakaladı. Miot Rashica'nın da iki kez ağları havalandırdığı mücadelede Rafa Silva da ilk kez fileleri sarstı. Karşılaşma 5-1 sona erdi.

Ciro Immobile Beşiktaş formasını ilk kez giydi ve 27 dakika sahada kaldıCiro Immobile Beşiktaş formasını ilk kez giydi ve 27 dakika sahada kaldı

CIRO IMMOBILE İLK KEZ

Beşiktaş'ın Lazio'dan transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile 27 dakika forma giydi. Yıldız futbolcu 63'üncü dakikada 2 gol atan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. 34 yaşındaki forvet ağları havalandırmayı başaramadı.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü attıRafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı

RAFA SILVA'DAN AÇILIŞ

Bu sezon Beşiktaş ve Süper Lig adına en dikkat çeken transferlerden biri olan Rafa Silva, Grazer AK ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

Milot Rashica Grazer AK ağlarını 2 kez havalandırdıMilot Rashica Grazer AK ağlarını 2 kez havalandırdı

Beşiktaş Grazer AK karşılaşmasıyla birlikte Slovenya kampını tamamladı. Kafile İstanbul'a dönerek hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek. Siyah beyazlılar 27 Temmuz'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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