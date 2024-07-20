Şampiyonluk hedefiyle yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, Shakhtar'a 1-0 yenildiği maçın ardından bu kez Grazer AK ile karşılaştı. Sportplatz Wildon Stadı'nda oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Kartal, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun 2 golü ile üstünlüğü yakaladı. Miot Rashica'nın da iki kez ağları havalandırdığı mücadelede Rafa Silva da ilk kez fileleri sarstı. Karşılaşma 5-1 sona erdi.