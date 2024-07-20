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EURO 2024'te taraftarların tericihi Mert Müldür oldu! Golüyle zirveye oturdu

UEFA resmi hesabından yaptığı paylaşımda EURO 2024'te atılan goller sıralamasında taraftarların Mert Müldür'ü seçtiğini duyurdu. Listenin üçüncü sırasında ise Arda Güler kendine yer bulmayı başardı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 16:05 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 16:05
EURO 2024’te taraftarların tericihi Mert Müldür oldu! Golüyle zirveye oturdu

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Milli takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya elendiği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kırmızı beyaz damga vurulmaya devam ediyor. Bizim Çocuklar'ın Gürcistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldığı grup maçında Mert Müldür takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Yıldız futbolcunun ağları havalandırdığı bu gol, taraftarlar tarafından en iyisi olarak seçildi.

Mert Müldür'ün golü UEFA sıralamasında ise 6'ıncı sırada yer almıştıMert Müldür'ün golü UEFA sıralamasında ise 6'ıncı sırada yer almıştı

UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda gurbetçi futbolcunun şık vuruşu sonrasında ağlarla buluşan topun ardından ikinci sırada Lamine Yamal'ın Fransa karşısındaki muhteşem sayısı geldi. Üçüncü ise yine Gürcistan fileleri sarsan Arda Güler'in golü seçildi. Bellingham da Slovakya'ya karşı yaptığı rövaşata ile dördüncü basamakta yer aldı.

Mert Müldür Gürcistan'a karşı attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadıMert Müldür Gürcistan'a karşı attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı

UEFA YAMAL DEMİŞTİ

UEFA ise EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın Fransa'yı yendiği maçta fileleri plase vuruşla havalandıran Lamine Yamal'ın golünü turnuvanın en iyi golü seçmişti.

Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçilmişti.

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