EURO 2024’te taraftarların tericihi Mert Müldür oldu! Golüyle zirveye oturdu

Milli takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya elendiği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kırmızı beyaz damga vurulmaya devam ediyor. Bizim Çocuklar'ın Gürcistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldığı grup maçında Mert Müldür takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Yıldız futbolcunun ağları havalandırdığı bu gol, taraftarlar tarafından en iyisi olarak seçildi.