EURO 2024’te taraftarların tericihi Mert Müldür oldu! Golüyle zirveye oturdu

Milli takımımızın çeyrek finalde Hollanda'ya elendiği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kırmızı beyaz damga vurulmaya devam ediyor. Bizim Çocuklar'ın Gürcistan'ı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldığı grup maçında Mert Müldür takımını 1-0 öne geçiren golü atmıştı. Yıldız futbolcunun ağları havalandırdığı bu gol, taraftarlar tarafından en iyisi olarak seçildi.
Mert Müldür'ün golü UEFA sıralamasında ise 6'ıncı sırada yer almıştı
UEFA'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda gurbetçi futbolcunun şık vuruşu sonrasında ağlarla buluşan topun ardından ikinci sırada Lamine Yamal'ın Fransa karşısındaki muhteşem sayısı geldi. Üçüncü ise yine Gürcistan fileleri sarsan Arda Güler'in golü seçildi. Bellingham da Slovakya'ya karşı yaptığı rövaşata ile dördüncü basamakta yer aldı.
Mert Müldür Gürcistan'a karşı attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı
UEFA YAMAL DEMİŞTİ
UEFA ise EURO 2024 yarı finalinde İspanya'nın Fransa'yı yendiği maçta fileleri plase vuruşla havalandıran Lamine Yamal'ın golünü turnuvanın en iyi golü seçmişti.
Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol listede 5. sırada yer alırken, Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol ise en iyi 6. gol seçilmişti.