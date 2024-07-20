Giovanni van Bronckhorst’tan 17’lik Mustafa Erhan Hekimoğlu’na övgü

Beşiktaş , hazırlık maçında karşılaştığı Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slovenya kampını değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Kampımız iyi geçti, mutluyum. Bir maçımız iptal oldu. Bugün de oynanmama ihtimali vardı ama maçımız oynandığını için mutluyum. Daha küçük ama zemini iyi olan bir sahada oynadık. İstanbul'a iyi dönüyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum, paslarımız ve hareketliliğimiz anlamında. Oyuncularımız da İstanbul'a dönerken iyi hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mustafa Hekimoğlu 63 dakikaya 2 gol sığdırdı

MUSTAFAYA ÖVGÜ

2 gol 1 asist ile oynayan Mustafa Hekimoğlu'nun performansı hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam, "Kendisinin performansından dolayı çok mutluyum. Takımımıza var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor, memnun ediyor. Mustafa da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyene bir oyuncumuz. Bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre bulacaklardır. Öğrenecek ama motivasyonu şu an çok iyi. Kaliteli oyuncularla birlikte oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır. Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için bize öz güven veriyor. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe her hafta sezona daha da iyi hazırlanmış olacağız." şeklinde konuştu.