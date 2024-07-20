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Giovanni van Bronckhorst'tan 17'lik Mustafa Erhan Hekimoğlu'na övgü

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Grazer AK ile oynanan hazırlık maçının ardından hem karşılaşma hem de Slovenya kampı ile ilgili açıklamada bulundu. Hollandalı teknik adam mücadele hakkında “Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu" yorumunda bulundu. Kampa dair de "Kampımız iyi geçti. Mutluyum" ifedelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcı attığı 2 golle yıldızlaşan Mustafa Erhan Hekimoğlu için de övgü dolu sözler sarf etti.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 23:17 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 23:31
Giovanni van Bronckhorst’tan 17’lik Mustafa Erhan Hekimoğlu’na övgü

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Yeni sezona Slovenya'da hazırlann Beşiktaş'ta kamp Grazer AK karşılaşmasıyla sona erdi. Siyah beyazlı ekip rakibini Mustafa Hekimoğlu ile Milot Rashica'nın 2 ve Rafa Silva'nın golleriyle devirmeyi bildi. Sahadan da 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu mücadelenin ardından Kartal, Türkiye'de hazırlıklarını üsdürecek.

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Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Grazer AK'yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Slovenya kampını değerlendiren Giovanni van Bronckhorst, "Kampımız iyi geçti, mutluyum. Bir maçımız iptal oldu. Bugün de oynanmama ihtimali vardı ama maçımız oynandığını için mutluyum. Daha küçük ama zemini iyi olan bir sahada oynadık. İstanbul'a iyi dönüyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum, paslarımız ve hareketliliğimiz anlamında. Oyuncularımız da İstanbul'a dönerken iyi hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş 5-1 Grazer AK | ''Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu''

MUSTAFAYA ÖVGÜ

2 gol 1 asist ile oynayan Mustafa Hekimoğlu'nun performansı hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam, "Kendisinin performansından dolayı çok mutluyum. Takımımıza var olan yeteneklerimiz beni mutlu ediyor, memnun ediyor. Mustafa da iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkileyene bir oyuncumuz. Bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor. Genç oyuncularımız hak ettikleri takdirde süre bulacaklardır. Öğrenecek ama motivasyonu şu an çok iyi. Kaliteli oyuncularla birlikte oynadıkça bu durum kendisini daha iyi yapacaktır. Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu. Hareketliliğimiz, hücumdaki hızımız iyiydi. Bu performans önümüzdeki haftalar için bize öz güven veriyor. Oyuncularımızın fiziksel durumunu ilerlettikçe her hafta sezona daha da iyi hazırlanmış olacağız." şeklinde konuştu.

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"RAFA SILVA KENDİNİ BULUYOR"

Yeni transfer Rafa Silva'nın ritmini bulmaya başladığını aktaran van Bronckhorst, "Rafa çoğunlukla boş pozisyonları buldu. Milot, Mustafa ve Semih ile iyi bir kombinasyonu bizi mutlu etti. Kalitesini Benfica'da yıllarca göstermiş bir oyuncu. Ritmini buluyor Beşiktaş adına. Performansından memnunum. Shakhtar maçına oranla bugün daha iyiydik" diyerek sözlerini noktaladı.

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