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Fransızlar duyurdu! Beşiktaş transferde durmuyor... Bir yıldız daha listede

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı yıldızlara bir yenisini daha eklemek üzere temaslarını hızlandırdı. Öncelikli mevki ise sağ kanat. Hücum hattını tamamlamayı arzu eden deneyimli futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 22:43 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 22:47
Fransızlar duyurdu! Beşiktaş transferde durmuyor... Bir yıldız daha listede

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Milyonlaca taraftarına 3 sezonun ardından şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş'ın transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlılar kadrosuna kattığı 3 yıldız isimden sonras gözünü sağ kanata dikti. Listede yine bir yıldız var. İşte detaylar...

Beşiktaş Grazer AK'yı 5-1 yendiBeşiktaş Grazer AK'yı 5-1 yendi

BEŞİKTAŞ FARKLI GALİP

Beşiktaş Slovenya'da sürdürdüğü hazırlık kampının son maçında Grazer AK'yı 5-1 yendi. 17 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Milot Rashica da ağları iki kez havalandırdı. Rafa Silva'da ilk defa gol sevinci yaşadı.

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Ciro Immobile Grazer AK maçında ilk kez Beşiktaş forması giydiCiro Immobile Grazer AK maçında ilk kez Beşiktaş forması giydi

IMMOBILE İLK KEZ

Kariyerinde çok önemli başarılar elde ettikten sonra son olarak Lazio formasıyla top koşturan Ciro Immobile'nin yeni durağı Beşiktaş olmuştu. İtalyan golcü siyah beyazlı formayı ilk kez Grazer AK maçında giydi. İtalyan futbolcu gol atma başarısı gösteremedi.

Beşiktaş yönetimi Giovanni van Bronckhorst'a kaliteli bir kadro vermek için sıkı çalışıyorBeşiktaş yönetimi Giovanni van Bronckhorst'a kaliteli bir kadro vermek için sıkı çalışıyor

TRANSFERDE FIRTINA GİBİ

Yeni sezonun en iddialı takımlarından biri olduğunu her defasında gösteren Beşiktaş, şu ana kadar kadrosuna üç takviye yaptı. Kartal, stoper, 10 numara ve kanatın yanı sıra forvet hattı için gücüne güç kattı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi olduGabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu

STOPERE PAULISTA

Beşiktaş geçen sezon en çok sorun yaşadığı bölge olan stopere neşteri vurdu. Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi feshedilen Gabriel Paulista ile anlaşmaya varıldı. 33 yaşındaki stopere 3 senede toplam 7 milyon 350 bin euro ödenecek.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü Grazer AK'ya attıRafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü Grazer AK'ya attı

RAFA SILVA BOMBASI

Kartal transferde adımlarını sağlam atarak ilerlemeye devam etti. Adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Rafa Silva kadroya dahil edildi. Portekizli yıldıza 6 milyon euro ödeneceği bildirildi. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacakCiro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak

ALTIN AYAKKABILI IMMOBILE DE GELDİ

Aboubakar ve Muleka'yı göndermeyi hedefleyen Beşiktaş'ın açıkladığı son transfer Ciro Immobile oldu. Kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan İtalyan golcü için Lazio ile anlaşma sağlandı. 34 yaşındaki futbolcu hakkında KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Daniel Amartey teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemiyorDaniel Amartey teklifler gelmesine rağmen takımdan ayrılmak istemiyor

SIRA GÖNDERİLECEKLERDE

Beşiktaş'ta yönetim bir yandan transferler için çaba gösterirken diğer yandan göndermeyi planladığı isimlerle de görüşüyor. Liste ise kalabalık. Geçen sezon takıma dahil olan Daniel Amartey, Ante Rebic, Jean Onana, ve Alex Oxlade-Chamberlain liste başında. Omar Colley, Javi Montero, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Jackson Muleka da talipleri çıktığı anda gönderilebilir. Ayrıca Gedson Fernandes ve Ernest Muçi gibi yüksek gelir hedeflenen isimler var.

Marco Asensio'nun kariyerinde Real Madrid de bulunuyorMarco Asensio'nun kariyerinde Real Madrid de bulunuyor

ASENSIO BOMBASI

Sağ kanat arayışlarına devam eden Beşiktaş, PSG'nin yıldız ismi Sergio Asensio'nun peşine düştü. OneFootball'un haberine göre Kartal, deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor.

Marco Asensio PSG'den ayrılmak istiyorMarco Asensio PSG'den ayrılmak istiyor

AYRILMAK İSTİYOR

Haberin detaylarında Asensio'nun istediği ve beklediği süreyi alamamasından dolayı takımdan ayrılmak istediği aktarıldı. Ayrıca Luis Enrique'nin de İspanyol yıldıza onay verildiği yazıldı. Ayrıca İspanyol basını, birkaç hafta önce Marco Asensio'nun Paris'te hiç de mutlu olmadığını ve Beşiktaş'ın iyi bir seçenek olarak öne çıktığını yazdı.

Marco Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euroMarco Asensio'nun güncel piyasa değeri 20 milyon euro

Tecrübeli sağ kanatın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'den PSG'ye transfer olan İspanyol yıldız, Fransız takımıyla 31 maça çıkarken bu müsabakalarda 5 gol ve 7 asist yaptı.

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