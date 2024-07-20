Beşiktaş yönetimi Giovanni van Bronckhorst'a kaliteli bir kadro vermek için sıkı çalışıyor TRANSFERDE FIRTINA GİBİ Yeni sezonun en iddialı takımlarından biri olduğunu her defasında gösteren Beşiktaş, şu ana kadar kadrosuna üç takviye yaptı. Kartal, stoper, 10 numara ve kanatın yanı sıra forvet hattı için gücüne güç kattı.

Gabriel Paulista Beşiktaş'ın ilk transferi oldu STOPERE PAULISTA Beşiktaş geçen sezon en çok sorun yaşadığı bölge olan stopere neşteri vurdu. Atletico Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi feshedilen Gabriel Paulista ile anlaşmaya varıldı. 33 yaşındaki stopere 3 senede toplam 7 milyon 350 bin euro ödenecek.

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla ilk golünü Grazer AK'ya attı RAFA SILVA BOMBASI Kartal transferde adımlarını sağlam atarak ilerlemeye devam etti. Adı daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Rafa Silva kadroya dahil edildi. Portekizli yıldıza 6 milyon euro ödeneceği bildirildi. KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlamaya çalışacak ALTIN AYAKKABILI IMMOBILE DE GELDİ Aboubakar ve Muleka'yı göndermeyi hedefleyen Beşiktaş'ın açıkladığı son transfer Ciro Immobile oldu. Kariyerinde Altın Ayakkabı da bulunan İtalyan golcü için Lazio ile anlaşma sağlandı. 34 yaşındaki futbolcu hakkında KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6 milyon Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.