Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Galatasaray, uzun süredir beklenen Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, uzun süredir beklenen Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.
Rennes'in bonservis konusundaki inadını kıran sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekin imzası için geri sayıma geçti.
Fransız ekibiyle 6 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon euro'luk bonus maddesi yer alacak.
Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.
Transferde resmi prosedürlerin tamamlanması beklenirken; Doue için de uçuş planı hazırlığı yapılıyor.
Genç sağ beki kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, 1-2 gün içinde transferi resmi olarak duyurmayı düşünüyor.
GUELA DOUE KİMDİR?
Guela Doue, 17 Ekim 2002'de Fransa'nın Angers kentinde dünyaya geldi. Futbola Rennes altyapısında başladı.
2022 yazında A takıma yükseldi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...