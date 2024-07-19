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Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul'a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Batshuayi'nin ardından ikinci imzasını da attırıyor. Aslan, Rennes'in genç sağ beki Guela Doue'yi kadrosuna kattı. Doue'ye ödenecek yıllık ücret de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 11:50 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 11:50
Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

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Galatasaray, uzun süredir beklenen Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Rennes'in bonservis konusundaki inadını kıran sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bekin imzası için geri sayıma geçti.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Fransız ekibiyle 6 milyon euro karşılığında anlaştığı öğrenilen Aslan'ın, yaptığı sözleşmede ayrıca 2 milyon euro'luk bonus maddesi yer alacak.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Fildişi Sahilli sağ bekin kontrat süresinin ise 4 yıl olduğu öğrenildi. Doue, sezon başına 1.2 milyon euro kazanacak.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Transferde resmi prosedürlerin tamamlanması beklenirken; Doue için de uçuş planı hazırlığı yapılıyor.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Genç sağ beki kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlayan yönetim, 1-2 gün içinde transferi resmi olarak duyurmayı düşünüyor.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

GUELA DOUE KİMDİR?

Guela Doue, 17 Ekim 2002'de Fransa'nın Angers kentinde dünyaya geldi. Futbola Rennes altyapısında başladı.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

2022 yazında A takıma yükseldi ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

Fransız ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro...

Galatasaray Guela Doue transferini bitirdi: Genç yıldız İstanbul’a geliyor! İşte sözleşme detayları ve kazanacağı rakam...

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