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Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Son hazırlık maçında Hull City'yi farklı mağlup eden Kanarya'da teknik direktör Jose Mourinho raporunu oluşturdu. Sarı lacivertlilerde 7 isimle yolların ayrılması planlanırken listeye sürpriz bir isim de dahil oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:55 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 10:55
Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanan maçtan 5-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), Fred, Sebastian Szymanski ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile oynayacağı maç öncesi Hull City'yi farklı geçen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle oynanan mücadele öncesi ı Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ın yanı sıra mukaveleleri uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenledi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco da katıldı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Branco, "Taraftarlarımız tutkulu ama benim daha rasyonel olmam gerekiyor. Henüz 18 Temmuz'dayız ve şu anda transferlerin yüzde 85'ini tamamladığımızı düşünüyorum.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Taraftarları da iyi anlıyorum. Şu anda transferleri tamamlamak isterdim. Henüz yeni bitmiş bir şampiyona var, sezon erken başlayacak. 15 Eylül'e kadar açık bir pencere mevcut.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Şu andaki durumdan memnun olduğumu söyleyebilirim. Geçen sene kadrodaki oyuncuların birçoğunu takımda tutmayı başardık. 2-3 oyuncunun kontratı bitti. Belki takım içinde değişiklikler olabilir."

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

"BAZI OYUNCULAR TAKIMDAN AYRILACAK"

Başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere kadrodaki isimlere yapılan tekliflerle ilgili Branco, "Transfer pazarında Fenerbahçeli futbolculara ilgi var. Bu da iyi bir çalışma yaptığımızı ortaya koyuyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Yönetimimizden ve başkanımızdan aldığımız talimat, en iyi oyuncularımızı takımda tutmak. Ferdi de bu takımın en iyi oyuncularından biri. Onu kaybetmek istemeyiz. Ama hiç şüphe yok ki bazı oyuncular takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sportif direktör Mario Branco'nun da takımdan ayrılacak isimlerin olacağını doğrulaması sonrası Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 7 futbolcu netleşti. İşte o isimler...

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

SAMET AKAYDİN

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Ancak Çağlar Söyüncü'nün bonservisinin alınması sonrası milli futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki forma şansı bulması zorlaştı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Süper Lig'den talipleri olan Samet'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Samet Akaydin'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

UMUT NAYİR

Cenk Tosun'un transferiyle forma şansı azalan Umut Nayir, Süper Lig'den birçok kulübün radarında.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Süre alabileceği bir takımda oynamaya sıcak bakan futbolcuya, Konyaspor'un yoğun ilgi duyduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Rizespor ve Antalyaspor ile de anılan Nayir, Fenerbahçe'de gol atamadı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon kiralık gittiği Pendik'te ise 18 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

EMRE MOR

Kampta başarılı bir performans sergilese de takım oyununa uymadığı için gelecek planlamasında düşünülmeyen Emre Mor'un Fenerbahçe ile yolları ayrılacak.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajeriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki yıldızın kadroda düşünülmediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan Emre Mor, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon devre arasında Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 15 maçta skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Crespo, geride bıraktığımız sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta ise 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

LUAN PERES

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres, geçtiğimiz sezon başında ameliyat olmuş ve sezonun tamamını kaçırmıştı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Brezilyalı savunma oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Geride bıraktığımız sezon sadece 3 maçta süre alan Luan Peres, skor katkısı üretemedi.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

30 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

MIHA ZAJC

Geçtiğimiz sezon başında 3 yıllık yeni sözleşme imzalanan Miha Zajc, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sloven orta saha oyuncusu, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başaramadı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'dan talipleri olduğu iddia edilen Zajc için gelecek teklifler değerlendirmeye alacak.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Zajc, 2 gol attı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

RADE KRUNIC

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde ısrarla istenen Rade Krunic, geçtiğimiz ara transfer döneminde zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiralandı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sezonun sona ermesiyle birlikte bonservisi alınan Boşnak futbolcu, sergilediği oyunla bekleneni karşılayamadı.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

Sarı-lacivertli taraftarların da zaman zaman tepki gösterdiği Krunic, satış listesine konulan oyuncular arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıkarken, 1 asist kaydetti. (Fotomaç)

Fenerbahçe’de 7 ayrılık birden! Sürpriz isim de listeye eklendi

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