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Galatasaray'ın yıldızı İngiltere'ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gözler yapılacak takviyelere çevrilirken, bir yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Galatasaray'da sürpriz bir olay yaşandı. Ada basınının haberine göre yıldız isim transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye uçtu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:40 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:40
Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Galatasaray, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sağ bek transferini de bitiriyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübü Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Fransız ekibi ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon Euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Guela Doue transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcu, EURO 2024'te de yıldızını parlatmayı başardı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Genç oyuncu, özellikle A Milli Takımımızın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçta dünyanın en iyi stoperi olarak kabul edilen Virgil van Dijk'a yaşattığı zor anlarla çok konuşuldu.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İNGİLTERE'DE

Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Barış Alper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere'de olduğunu duyurdu.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

23 yaşındaki yıldızın, transfer görüşmeleri için Ada ülkesine geldiği öğrenildi.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Öte yandan İngiliz basını, milli futbolcunun görüşeceği takımları açıkladı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

ARSENAL VE TOTTENHAM İLE GÖRÜŞECEK

HITC'de yer alan haberde; Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Arsenal ve Tottenham ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

5 İNGİLİZ KULÜBÜ DAHA İSTİYOR

Haberde ayrıca bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton'ın da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Barış Alper'in menajerinin olası bir transfer için birçok kulüple görüştüğü aktarıldı.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 19 gole doğrudan katkıda bulundu.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Barış Alper'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

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