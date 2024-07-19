Galatasaray’ın yıldızı İngiltere’ye uçtu! Ada basını görüşeceği takımları yazdı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar sadece iki transferi açıkladı.
İlk olarak forvet takviyesi yapan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı.
Galatasaray, Belçikalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.
İkinci transferini de hücum hattına yapan Galatasaray, geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Faslı yıldızla 1+1 yıllık mukavele yaptı. Ziyech, yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.
Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, sağ bek transferini de bitiriyor.
Sarı-kırmızılılar, Guela Doue transferi için hem oyuncu hem de kulübü Rennes ile her konuda anlaşma sağladı.
Fransız ekibi ile 6 milyon bonservis + 2 milyon (bonuslar) olmak kaydıyla anlaşan Galatasaray, Guela Doue ile 1.2 milyon Euro maaş anlaşmasında son imzaları bekliyor.
Galatasaray, Fildişi Sahilli sağ beki hafta sonu İstanbul'a getirip, pazartesi günü de kampa götürmeyi planlıyor.
Guela Doue transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan yıldız futbolcu, EURO 2024'te de yıldızını parlatmayı başardı.
Genç oyuncu, özellikle A Milli Takımımızın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçta dünyanın en iyi stoperi olarak kabul edilen Virgil van Dijk'a yaşattığı zor anlarla çok konuşuldu.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İNGİLTERE'DE
Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Barış Alper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İngiltere'de olduğunu duyurdu.
23 yaşındaki yıldızın, transfer görüşmeleri için Ada ülkesine geldiği öğrenildi.
Öte yandan İngiliz basını, milli futbolcunun görüşeceği takımları açıkladı.
ARSENAL VE TOTTENHAM İLE GÖRÜŞECEK
HITC'de yer alan haberde; Londra'da bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Arsenal ve Tottenham ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
5 İNGİLİZ KULÜBÜ DAHA İSTİYOR
Haberde ayrıca bu iki takımın yanı sıra Liverpool, Manchester United, Aston Villa, Bournemouth ve Brighton'ın da 23 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Barış Alper'in menajerinin olası bir transfer için birçok kulüple görüştüğü aktarıldı.
Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 maçta forma giydi.
Milli yıldız, 7 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 19 gole doğrudan katkıda bulundu.
23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.