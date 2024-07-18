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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Trabzonspor, 2. ön eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla eşleşti.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 20:16 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 20:39
Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu!

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Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa kupalarında da mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti.

Trabzonspor Avrupa kupalarında başarı istiyorTrabzonspor Avrupa kupalarında başarı istiyor

1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.

Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.

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