Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa kupalarında da mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti.
Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa kupalarında da mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti.
1. ön eleme turunda Kazakistan temsilcisi Tobol'u ilk maçta 5-2 yenen Slovak takımı, rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. ön eleme turuna yükseldi.
Trabzonspor ile Ruzomberok arasındaki ilk maç 25 Temmuz'da Slovakya'da oynanacak.