Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa kupalarında da mücadele edecek Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile eşleşti.