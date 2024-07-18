"BURADA OLMAYI SEÇTİ" Mario Branco, Oğuz Aydın'ı tanıtırken, "Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti" dedi. Oğuz Aydın ise, "Mario'ya teşekkür ederim. Transfer sürecini çok iyi yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum" diye konuştu.

"F.BAHÇE BÜYÜK CAMİA" Mario Branco, Cenk Tosun'dan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı." Cenk Tosun imza töreninde şu ifadeleri kullandı: "Mario'ya güzel sözleri için teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." Çağlar Söyüncü'yü tanıtan Mario Branco, "Geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var" açıklamasını yaptı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAMIZ VAR" Çağlar Söyüncü şu sözleri dile getirdi: "Taraftarımıza teşekkür ederiz. Geçen sene kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi öyle görmedim bu kulüpte. Bu sene için de başkanımız planımı sorduğunda önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Başkanımız, Acun Ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Çok kısa sürdü. Bunun için onlara teşekkür ederim. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Dünya çapında bir hocamız var. Bunun için de şanslıyız. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum."

"İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON GEÇİREBİLİRİZ" Levent Münir Mercan şu ifadeleri kullandı: "İlk günden beri çok mutluyum. Adaptasyonum da çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Takım arkadaşlarım ilk günden beri desteklediler. Bu büyük camianın bir parçası olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçirebiliriz." Mario Branco, Levent Münir Mercan'ı tanıtırken şu ifadeleri kullandı: "Levent Mercan, önemli bir performans ortaya koydu geçen yıl. Dolayısıyla bu pozisyon takım ve Türk futbolu açısından çok önemli. Onun burada olmasından dolayı da mutluyuz."

"GURUR VERİCİ BİR GÜN" Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenen Ertuğrul Çetin için Mario Branco, "Ertuğrul Çetin'e de teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaleci. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde önemli bir performans ortaya koydu. Kontratını uzattı. Projemize inandığı için teşekkür ediyoruz" dedi. Ertuğrul Çetin ise, "Bugün benim ve ailem için mutluluk, gurur verici bir gün. Yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bunu her zaman dile getirmekten ve hissetirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN