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Fenerbahçe'den yeni transferlere imza töreni

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldız oyuncularını basın mensupları önünde tanıttı ve imza töreni düzenledi. Kadroya katılan isimlerden Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin'in yanı sıra kontratları uzatılan Mert Hakan Yandaş ve Ertuğrul Çetin de törende hazır bulundu. Sportif Direktör Mario Branco, Oğuz Aydın'ın transfer sürecinde Galatasaray ile ilgili soruya; "Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 20:08
Fenerbahçe’den yeni transferlere imza töreni

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Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açarak şampiyonluk iddiasını dünyaya duyuran Fenerbahçe, kadrosuna çok önemli isimleri katmayı başardı. Sol bekte Levent Mercan ile sol bek mevkisi güçlendirildi. Çağlar ile savunma sağlama alındı. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin de hücuma zenginlik kazandırması adına kulübe dahil edildi. Ayrıca Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin'in de sözleşmeleri uzatıldı. 7 futbolcu Hull City karşılaşması öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Başkanımız ve yönetimimiz adına sizlerden özür dilerim, şu anda burada değiller, Ankara'dalar. Oynayacağımız son hazırlık maçından sonra resmi olarak maçlara başlayacağız. Bunu yapmadan önce yeni transferlerimizi size tanıtmak istedik. Yarın da aynı şekilde Fenerbahçe için çok önemli bir tarih.

Şu anda odaklandığımız nokta Lugano maçı, buna da çok odaklıyız. Ama aynı zamanda bugün ilk defa kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Bu yüzden transferlerini de onların önüne çıkarmak istedik. Burada olan oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Bizde kalan ve yeni katılan oyunculara teşekkür ediyorum."

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"KONUŞMAMIZ BİR DAKİKA FALAN SÜRDÜ"

Mert Hakan Yandaş imza töreninde verdiği demeçte şu sözleri dile getirdi:

"Yarın Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviye de artarak devam ediyor. Sözleşme için bana geldiklerinde konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık hedeflediğimiz başarılara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada bulunduğum, devam ettiğim için çok mutluyum."

"PLANLARIM ARASINDA YOKTU"

Allan Saint Maximin imza töreninde dikkat çeken bir itirafta bulundu:

"Öncelikle herkese merhaba. Sizlere dürüst olacağım, buraya gelmek Mario arayıncaya dek planlarım arasında yoktu. Mourinho ile görüştük. Buraya gelmeye karar verdim. Benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Şunu da söylemeliyim, Branco olmadan bu transfer olmayabilirdi. Hocamıza da güveninden dolayı teşekkür etmek. Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum."

"BURADA OLMAYI SEÇTİ"

Mario Branco, Oğuz Aydın'ı tanıtırken, "Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti" dedi.

Oğuz Aydın ise, "Mario'ya teşekkür ederim. Transfer sürecini çok iyi yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum" diye konuştu.

"F.BAHÇE BÜYÜK CAMİA"

Mario Branco, Cenk Tosun'dan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı."

Cenk Tosun imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Mario'ya güzel sözleri için teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Çağlar Söyüncü'yü tanıtan Mario Branco, "Geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var" açıklamasını yaptı.

"DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAMIZ VAR"

Çağlar Söyüncü şu sözleri dile getirdi:

"Taraftarımıza teşekkür ederiz. Geçen sene kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi öyle görmedim bu kulüpte. Bu sene için de başkanımız planımı sorduğunda önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Başkanımız, Acun Ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Çok kısa sürdü. Bunun için onlara teşekkür ederim. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Dünya çapında bir hocamız var. Bunun için de şanslıyız. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum."

"İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON GEÇİREBİLİRİZ"

Levent Münir Mercan şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri çok mutluyum. Adaptasyonum da çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Takım arkadaşlarım ilk günden beri desteklediler. Bu büyük camianın bir parçası olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçirebiliriz."

Mario Branco, Levent Münir Mercan'ı tanıtırken şu ifadeleri kullandı: "Levent Mercan, önemli bir performans ortaya koydu geçen yıl. Dolayısıyla bu pozisyon takım ve Türk futbolu açısından çok önemli. Onun burada olmasından dolayı da mutluyuz."

"GURUR VERİCİ BİR GÜN"

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenen Ertuğrul Çetin için Mario Branco, "Ertuğrul Çetin'e de teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaleci. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde önemli bir performans ortaya koydu. Kontratını uzattı. Projemize inandığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ertuğrul Çetin ise, "Bugün benim ve ailem için mutluluk, gurur verici bir gün. Yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bunu her zaman dile getirmekten ve hissetirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

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