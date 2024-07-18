Toplamda 4 kulvarda yarışarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılar Avusturya'da sürdürdüğü kampta AS Trencin ile karşı karşıya geldi. Aslan, sahadan 4-1 galip ayrılmasını bildi.
Toplamda 4 kulvarda yarışarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılar Avusturya'da sürdürdüğü kampta AS Trencin ile karşı karşıya geldi. Aslan, sahadan 4-1 galip ayrılmasını bildi.
GALATASARAY - AS TRENCI MAÇININ GOLLERİ
Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray, Derrick Köhn'ün golü ile 1-0 öne geçti!
⚽ Karşılaşmanın 7. dakikasında #Galatasaray, Derrick Köhn'ün golü ile 1-0 öne geçti!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/lw9UOnRs1U— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
Galatasaray Hakim Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı!
⚽️ #Galatasaray Hakim Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı! #DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/ZyNBaOWJbT— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attı!
⚽ 47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attı! #DSmart #DSmartGO #SporSmart #Galatasaray pic.twitter.com/3QgkaK3OWp— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı!
⚽️ Michy Batshuayi, #Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/6qBbaVkBMa— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
Uchegbu, 82. dakikada skoru 4-1'e getirdi!
⚽️ Uchegbu, 82. dakikada skoru 4-1'e getirdi!#DSmart #DSmartGO #SporSmart pic.twitter.com/GyGVbrKSc7— D-Smart (@DSmartDunyasi) July 18, 2024
MICHY BATSHUAYI AÇILIŞI YAPTI
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Düsseldorf karşısındaki performansıyla herkesi şaşırtmış ve saç baş yoldurmuştu. Belçikalı forvet bu kez ağları havalandırıp iki de asist yapmayı başardı ve sarı kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
BATUHAN YERİNE JANKAT
Teknik Direktör Okan Buruk, AS Trencin maçında kalede Batuhan Şen yerine Jankat'a yer verdi. Geçtiğimiz maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçiesi bu kez yerini Jankat'a bıraktı.
VICTOR NELSSON GERİ DÖNDÜ
Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve ülkesi Danimarka ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gidemeyen Victor Nelsson, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü maçında Trencin karşısında 11'de başlayarak yeni sezonda ilk kez forma şansı bulmuş oldu. 25 yaşındaki stoper karşılaşmada 60 dakika sahada kalırken, savunmada da etkili performans sergiledi.