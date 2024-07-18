Derrick Köhn gol sevinci yaşayan isimlerden biri oldu

BATUHAN YERİNE JANKAT

Teknik Direktör Okan Buruk, AS Trencin maçında kalede Batuhan Şen yerine Jankat'a yer verdi. Geçtiğimiz maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçiesi bu kez yerini Jankat'a bıraktı.

VICTOR NELSSON GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve ülkesi Danimarka ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gidemeyen Victor Nelsson, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü maçında Trencin karşısında 11'de başlayarak yeni sezonda ilk kez forma şansı bulmuş oldu. 25 yaşındaki stoper karşılaşmada 60 dakika sahada kalırken, savunmada da etkili performans sergiledi.