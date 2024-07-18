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Aslan çok farklı! Galatasaray 4-1 AS Trencin maçı golleri ve özeti

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, AS Trencin ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Sarı kırmızılılarda Michy Batshuayi ilk golünü kaydederken karşılaşmada Derrick Köhn, Dries Mertens ve Hakim Ziyech ağları sarsan diğer isimler oldu. İşte Galatasaray AS Trencin maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:40 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 22:45
Aslan çok farklı! Galatasaray 4-1 AS Trencin maçı golleri ve özeti

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Toplamda 4 kulvarda yarışarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılılar Avusturya'da sürdürdüğü kampta AS Trencin ile karşı karşıya geldi. Aslan, sahadan 4-1 galip ayrılmasını bildi.

Dries Mertens muhteşem bir gole daha imza attıDries Mertens muhteşem bir gole daha imza attı

GALATASARAY - AS TRENCI MAÇININ GOLLERİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray, Derrick Köhn'ün golü ile 1-0 öne geçti!

Galatasaray Hakim Ziyech ile farkı 2'ye çıkardı!

47. dakikada Dries Mertens, jeneriklik bir gole imza attı!

Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı!

Uchegbu, 82. dakikada skoru 4-1'e getirdi!

Michy Batshuayi Galatasaray formasıyla ilk kez gol attıMichy Batshuayi Galatasaray formasıyla ilk kez gol attı

MICHY BATSHUAYI AÇILIŞI YAPTI

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Düsseldorf karşısındaki performansıyla herkesi şaşırtmış ve saç baş yoldurmuştu. Belçikalı forvet bu kez ağları havalandırıp iki de asist yapmayı başardı ve sarı kırmızılı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Derrick Köhn gol sevinci yaşayan isimlerden biri olduDerrick Köhn gol sevinci yaşayan isimlerden biri oldu

BATUHAN YERİNE JANKAT

Teknik Direktör Okan Buruk, AS Trencin maçında kalede Batuhan Şen yerine Jankat'a yer verdi. Geçtiğimiz maçta kalesinde 5 gol gören genç file bekçiesi bu kez yerini Jankat'a bıraktı.

VICTOR NELSSON GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Geçen sezon sonunda ayak parmağı kırılan ve ülkesi Danimarka ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) gidemeyen Victor Nelsson, Galatasaray'ın Avusturya kampındaki üçüncü maçında Trencin karşısında 11'de başlayarak yeni sezonda ilk kez forma şansı bulmuş oldu. 25 yaşındaki stoper karşılaşmada 60 dakika sahada kalırken, savunmada da etkili performans sergiledi.

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