Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da anlaşma sağladığı öne sürülürken, Rennes'in daha az bonservis bedeli istemesi nedeniyle Doue'nin bir adım önde olduğu iddia edildi.

WENDEL İLE ANLAŞMA TAMAM Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına yapılacak takviyeyi uzun uğraşlar sonucunda bitirmeye çok yaklaştı.





Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel.

2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.