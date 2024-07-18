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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar şu ana kadar transferde sessiz kalırken, sağ bek ve orta saha için girişimler sürüyor. Aslan, orta saha için Wendel'in ardından bir yıldızla daha anlaşma sağladı. İşte o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 12:12 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 12:12
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı

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Gelecek sezon için hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde gerçekleştirdiği kampla sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Geride bıraktığımız sezonlara nazaran durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar iki transferi resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Cimbom ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı. Aslan, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Yıllık 3 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Batshuayi, 3 sezona bölünmüş şekilde 3 milyon Euro da imza parası alacak.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin yanı sıra geçen sezon Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'in de bonservisini aldı. Sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte yıllık 2 milyon 850 bin Euro garanti ücret kazanacak.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

GÜNDEM SAĞ BEK TRANSFERİ

Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech hamleleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan Galatasaray'da gündem sağ bek transferi...

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sağ bek bölgesine mutlaka takviye yapacaklarını vurguladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Rennes'den Guela Doue ve Kopenhag'dan Elias Jelert'ı gündemine aldı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Sarı-kırmızılıların iki futbolcuyla da anlaşma sağladığı öne sürülürken, Rennes'in daha az bonservis bedeli istemesi nedeniyle Doue'nin bir adım önde olduğu iddia edildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

WENDEL İLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray'da orta saha transferi için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılılar, Lucas Torreira'nın yanına yapılacak takviyeyi uzun uğraşlar sonucunda bitirmeye çok yaklaştı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Lig bitiminden bugüne kadar pek çok isimle masaya oturan Galatasaray Yönetimi, artık iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Bunlardan ilki, Rusya'da Zenit forması giyen Wendel.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

2020 yazında 20 milyon Euro'ya transfer olduğu Zenit'ten ayrılmaya karar veren 26 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etti. Taraflar yıllık ücret ve bonuslar dahil olmak üzere her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

BARCELONA DA DEVREDE

Galatasaray Yönetimi, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak üzere Rusya'ya çıkarma yaptı. Erden Timur'un yerini alan İbrahim Hatipoğlu ile birlikte Cenk Ergün, Zenit yöneticileriyle masaya oturdu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Rus kulübünün kapıyı 20 milyon Euro'dan açmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda arada ciddi farklar kalmadığı öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Tek sorun, Wendel için Barcelona'nın da devreye girerek temsilci göndermesi. İspanyol kulübünün Zenit'le yapacağı görüşme, Galatasaray açısından kritik öneme sahip.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

BİR ANLAŞMA DAHA

Ancak Sarı-Kırmızılılar sadece Wendel için masada değil. Dünyanın dört bir yanında arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın hedeflerinden bir diğeri Richard Rios...

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Kolombiya Milli Takımı'nda Davinson Sanchez ile birlikte forma giyen ve son olarak Copa America'ya damga vuran bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki orta sahanın bonservisi Palmeiras'ta bulunuyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

Galatasaray'ın tıpkı Wendel'de olduğu gibi, Rios operasyonunda da oyuncuyla ön anlaşma yaptığı ve Brezilya kulübüyle pazarlıkları başlattığı ortaya çıktı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Anlaşma sağlandı: Richard Rios geliyor

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