"Gerçekten çok klas bir gol attı. Oyun içerisinde çok istekli. Antrenmanlarda istekli. Yaşa çok inanan bir insan değilim. Bu anlamda Dries bunu net bir şekilde gösteriyor. Michy aynı şekilde yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Bu maçta tempo ve istek olarak, taktiksel olarak iyi geçti. Daha iyi duruma geldiğinde bence çok daha iyisini verecekler."

Okan Buruk Doue için açıklama yaptı

''DUOE ADAYLARDAN BİRİ''

"Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda kampa katmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi gizli kalmıyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor. Bir sağ bek, Duoe adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz aday var. Bir transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor.

Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter."