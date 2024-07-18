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Okan Buruk transferde yıldız oyuncunun adını verdi! Adaylardan biri...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AS Trencin ile oynadıkları ve 4-1 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı teknik adam, transfer çalışmalarının gizli kalması gerektiğini ancak bunun mümkün olmadığını dile getirerek ilgilendikleri oyuncunun adını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:55 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 23:51
Okan Buruk transferde yıldız oyuncunun adını verdi! Adaylardan biri...

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Galatasaray Avusturya'da sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında AS Trencin ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Derrick Köhn, Hakim Ziyech, Dries Mertens ve Michy Batshuayi'nin golleri ile sahadan 4-1 galip ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunarak ilgilendikleri futbolcuyu duyurdu.

Okan Buruk transfer için önemli mesajlar verdiOkan Buruk transfer için önemli mesajlar verdi

''TEMPO OLARAK DAHA ÜSTE ÇIKACAĞIZ''

"Bütün oyunculara şans verdik. Kampın amacı oyunculara iyi bir yükleme yapmaktı. Maç ve antrenman performansı olarak oyuncuları çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. İkinci kampa daha diri bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bugünkü maçta oyuncuların istekleri, konsantrasyonları yerindeydi. Kazanmak önemli değil önemli olan bu isteği gösterebilmek. Çok kısa bir zamandır, yaklaşık 15 gündür çalışıyoruz. Bir sonraki maçta tempo olarak daha üste çıkacağız. Milli oyuncularımız dönüyor. Bu bize avantaj olacak."

Galatasaray'da Okan Buruk, ayrılıkların olabileceğinin sinyalini vererek kamp kadrosunda sayı olarak eksilmeler yaşanacağını söylediGalatasaray'da Okan Buruk, ayrılıkların olabileceğinin sinyalini vererek kamp kadrosunda sayı olarak eksilmeler yaşanacağını söyledi

''İKİNCİ KAMP BU KADAR KALABALIK OLMAYACAK''

"Hakim Ziyech, Zaha bugün çok isteklilerdi. Icardi çok istekli. Bir sonraki maçta kullanacağız. Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yok. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Kadro yapısı olarak oyuncularımız ilgili, bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz kesinlikle."

Okan Buruk Dries Mertens'ten övgü ile bahsettiOkan Buruk Dries Mertens'ten övgü ile bahsetti

''DAHA İYİSİNİ VERECEKLER''

"Gerçekten çok klas bir gol attı. Oyun içerisinde çok istekli. Antrenmanlarda istekli. Yaşa çok inanan bir insan değilim. Bu anlamda Dries bunu net bir şekilde gösteriyor. Michy aynı şekilde yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Bu maçta tempo ve istek olarak, taktiksel olarak iyi geçti. Daha iyi duruma geldiğinde bence çok daha iyisini verecekler."

Okan Buruk Doue için açıklama yaptıOkan Buruk Doue için açıklama yaptı

''DUOE ADAYLARDAN BİRİ''

"Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Transferle ilgili biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde işliyor. İstediğimiz oyuncular belli. Görüştüğümüz isimler var. En kısa zamanda kampa katmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi gizli kalmıyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor. Bir sağ bek, Duoe adaylardan biri, 1-2 tane daha görüştüğümüz aday var. Bir transfer bitti demeden söylemek doğru gelmiyor.

Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter."

Okan Buruk transferde hata yapma lükslerinin olmadığını söylediOkan Buruk transferde hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi

''NOKTA ATIŞI OYUNCU''

"Orta sahaya bir tane daha kalitemizi arttıracak nokta atışı oyuncu almak istiyoruz. Bütçemiz çok önemli. Önemli bir bütçe ayrıldı. Yönetimin en büyük fedakarlığı yapacaklarını biliyoruz. Piyasa çok yüksek. Genel olarak bu sene Arabistan daha başlamadı ama fiyatlar daha önceye göre iki katına ulaştı. Bu dönemde transferler daha zor oluyor. İnşallah iki oyuncu da biter."

Okan Buruk, Icardi'nin ve tüm oyuncularının hazır hale gelebilmesi için çalıştıklarını belirttiOkan Buruk, Icardi'nin ve tüm oyuncularının hazır hale gelebilmesi için çalıştıklarını belirtti

''ICARDI'YE BAKACAĞIZ''

"Fiziksel olarak tüm oyuncuları hazırlamalıyız. Hazırlık kampı içindeyiz. Bir sonraki maçta Icardi'ye ne kadar süre vereceğimizi göreceğiz. Fiziksel durumuna bakacağız ve karar vereceğiz."

Okan Buruk yabancı oyuncu konusunda sınır uygulanmaması gerektiğini dile getirdiOkan Buruk yabancı oyuncu konusunda sınır uygulanmaması gerektiğini dile getirdi

YABANCI SINIRI

"Her zaman özgürlükten yanayım. İyi oyuncular zaten oynuyor. Türk oyuncu zaten iyiyse oynar. Yabancı iyiyse o oynar. Türk-yabancı diye ayırmak istemiyorum. Sorunumuz net bir şekilde, biz oyuncu yetiştiremiyoruz, oynama alanı veremiyoruz. Temelden bir yapılanma bence daha sağlıklı olacak. Ana sorunumuz yabancı değil. Sorun yabancı değil, yatırımlarımız."

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