Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel’den taraftara Talisca müjdesi! Resmen açıkladı

REAL MADRİD TAKİBE ALDI! İspanyol basınından Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid, Beşiktaş ve A Millî Takım'ın yıldızı Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.

"CALAFAT SEMİH'İ İZLİYOR" Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "Juni Calafat ve ekibi, kariyerlerinin bir noktasında futbol tarihinin en büyük kulübünün formasını giyebilecek birçok genç futbolcu üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri Türkiye'den, adı Semih Kılıçsoy, 18 yaşında ve Türkiye'nin en prestijli kulüplerinden biri olan Beşiktaş'ta oynuyor.

"PREMİER LİG EKİPLERİ DE İZLİYOR" Oyuncuyla sözleşme imzalamak isteyen birkaç Premier Lig kulübü var ancak henüz hiçbiriyle prensip anlaşmasına varılmadı. Kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var ve Transfermarkt ona 12 milyon euro değer biçiyor.

"MADRİD'İN GÖZÜ ONUN ÜZERİNDE" Semih, Real Madrid için bir öncelik olarak görülmüyor ya da proje için en cazip oyuncular listesinde yer almıyor ama kulübün gözü, onun üzerinde. Semih, önemli bir forvet olmak için çok iyi niteliklere sahip."