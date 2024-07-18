Mert Hakan Yandaş transfer görüşmelerinin 1 dakika sürdüğünü söyledi "KONUŞMAMIZ BİR DAKİKA FALAN SÜRDÜ" Mert Hakan Yandaş imza töreninde verdiği demeçte şu sözleri dile getirdi: "Yarın Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviye de artarak devam ediyor. Sözleşme için bana geldiklerinde konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık hedeflediğimiz başarılara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada bulunduğum, devam ettiğim için çok mutluyum."

Allan Saint-Maximin Jose Mourinho ile görüşene kadar planlarında Türkiye olmadığını açıkladı "PLANLARIM ARASINDA YOKTU" Allan Saint Maximin imza töreninde dikkat çeken bir itirafta bulundu: "Öncelikle herkese merhaba. Sizlere dürüst olacağım, buraya gelmek Mario arayıncaya dek planlarım arasında yoktu. Mourinho ile görüştük. Buraya gelmeye karar verdim. Benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Şunu da söylemeliyim, Branco olmadan bu transfer olmayabilirdi. Hocamıza da güveninden dolayı teşekkür etmek. Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum."

Oğuz Aydın taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyor "BURADA OLMAYI SEÇTİ" Mario Branco, Oğuz Aydın'ı tanıtırken, "Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti" dedi. Oğuz Aydın ise, "Mario'ya teşekkür ederim. Transfer sürecini çok iyi yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum" diye konuştu.

Cenk Tosun Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu söyledi "F.BAHÇE BÜYÜK CAMİA" Mario Branco, Cenk Tosun'dan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı." Cenk Tosun imza töreninde şu ifadeleri kullandı: "Mario'ya güzel sözleri için teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." Çağlar Söyüncü'yü tanıtan Mario Branco, "Geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var" açıklamasını yaptı.