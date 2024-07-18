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Fenerbahçe'den Allan-Saint Maxim'in imzası kurumadan yeni transfer! Sol kanat için yıldız ismi duyurdular

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, kadrosuna kattığı yıldızları isimlere bir yenisini daha eklemek istiyor. Allan Saint-Maximin'in daha imzası kurumadan genç sol kanat için harekete geçildi. 18 milyon euro da gözden çıkarıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 00:19 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 00:33
Fenerbahçe’den Allan-Saint Maxim’in imzası kurumadan yeni transfer! Sol kanat için yıldız ismi duyurdular

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Jose Mourinho'yu takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Levent Mercan ile Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler bu iki transferin ardından adeta frene basmıştı. Son 3 gündür hareketli saatler yaşayan Kanarya'da Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın da kendilerini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ancak hamleler bununla kalmayacak. Yönetim, genç sol kanat için devreye girdi ve girişimlere başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Hull City'i 5-1 yendiFenerbahçe Hull City'i 5-1 yendi

FENER FARKLI KAZANDI

Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesinde evinde Hull City ile karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın golleri ile 5-1 yendi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferleri için imza töreni düzenlendiFenerbahçe'nin yeni transferleri için imza töreni düzenlendi

YENİLER İMZALADI

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Levent Mercan, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve kontratları uzatılan Mert Hakan Yandaş ile Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenlendi.

Mert Hakan Yandaş transfer görüşmelerinin 1 dakika sürdüğünü söylediMert Hakan Yandaş transfer görüşmelerinin 1 dakika sürdüğünü söyledi

"KONUŞMAMIZ BİR DAKİKA FALAN SÜRDÜ"

Mert Hakan Yandaş imza töreninde verdiği demeçte şu sözleri dile getirdi:

"Yarın Dünya Fenerbahçeliler günü. Dünya Fenerbahçeliler günümüzü şimdiden kutluyorum. İlk gün nasıl heyecanlıysam, bugün de aynı seviye de artarak devam ediyor. Sözleşme için bana geldiklerinde konuşmamız bir dakika falan sürdü. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Artık hedeflediğimiz başarılara birlikte ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için gerekli bütün mücadeleyi veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Burada bulunduğum, devam ettiğim için çok mutluyum."

Allan Saint-Maximin Jose Mourinho ile görüşene kadar planlarında Türkiye olmadığını açıkladıAllan Saint-Maximin Jose Mourinho ile görüşene kadar planlarında Türkiye olmadığını açıkladı

"PLANLARIM ARASINDA YOKTU"

Allan Saint Maximin imza töreninde dikkat çeken bir itirafta bulundu:

"Öncelikle herkese merhaba. Sizlere dürüst olacağım, buraya gelmek Mario arayıncaya dek planlarım arasında yoktu. Mourinho ile görüştük. Buraya gelmeye karar verdim. Benim kendimi iyi hissetmem adına her şeyi yaptılar. Şunu da söylemeliyim, Branco olmadan bu transfer olmayabilirdi. Hocamıza da güveninden dolayı teşekkür etmek. Fenerbahçe'ye fayda sağlamak istiyorum."

Oğuz Aydın taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorOğuz Aydın taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyor

"BURADA OLMAYI SEÇTİ"

Mario Branco, Oğuz Aydın'ı tanıtırken, "Oğuz Aydın gerçekten geleceğin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle geçen sene 20 gole katkı sağladı. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Biz onu buraya getirmek istedik ama aynı zaman da o da burada olmayı seçti" dedi.

Oğuz Aydın ise, "Mario'ya teşekkür ederim. Transfer sürecini çok iyi yönetti. Bir an önce taraftarımızla buluşmak istiyorum" diye konuştu.

Cenk Tosun Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu söylediCenk Tosun Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu söyledi

"F.BAHÇE BÜYÜK CAMİA"

Mario Branco, Cenk Tosun'dan önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cenk'i tanıtmak istiyorum. Ona hoş geldin demek istiyorum. Teşekkür etmek istiyorum. A Milli Takım'ın önemli isimlerinden birisi. Çok kaliteli bir oyuncu ile buradayız. Türk Milli Takımı'nda da çok güzel bir gol attı, katkı sağladı."

Cenk Tosun imza töreninde şu ifadeleri kullandı:

"Mario'ya güzel sözleri için teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bu forma altında terimin son damlasına kadar savaşacağıma söz vermek istiyorum. Bundan kimsenin şüphesi olması. Takım arkadaşlarıma teşekkürler. Bana adaptasyon sorunu yaşatmadılar. Onlar da bana çok yardımcı oldu. Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Çağlar Söyüncü'yü tanıtan Mario Branco, "Geçen seneden kadromuzda olan bir isim. Ona teşekkür ederim. Bizimle birlikte devam edecek. Kendisiyle beraberiz. Bu projeye inandığı için teşekkür ederim. Burada olmak istedi. Kendisi tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Bundesliga, Premier Lig, La Liga tecrübesi var" açıklamasını yaptı.

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'den başka takımda oynamayı düşünmediğini açıkladıÇağlar Söyüncü Fenerbahçe'den başka takımda oynamayı düşünmediğini açıkladı

"DÜNYA ÇAPINDA BİR HOCAMIZ VAR"

Çağlar Söyüncü şu sözleri dile getirdi:

"Taraftarımıza teşekkür ederiz. Geçen sene kiralıktım ama hiçbir zaman kendimi öyle görmedim bu kulüpte. Bu sene için de başkanımız planımı sorduğunda önceliğimin Fenerbahçe olduğunu söyledim. Bunun için de çok mutluyum. Bir ay boyunca hiçbir kulüple görüşmedim. Başkanımız, Acun Ağabey ve Mario'ya teşekkür ederim. Çok kısa sürdü. Bunun için onlara teşekkür ederim. Hedefimiz şampiyon olmak. Bunun için mücadele edeceğiz. Dünya çapında bir hocamız var. Bunun için de şanslıyız. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum."

Levent Mercan yeni sezondan umutluLevent Mercan yeni sezondan umutlu

"İNŞALLAH GÜZEL BİR SEZON GEÇİREBİLİRİZ"

Levent Münir Mercan şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri çok mutluyum. Adaptasyonum da çok iyi oldu. Hiçbir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Takım arkadaşlarım ilk günden beri desteklediler. Bu büyük camianın bir parçası olduğum için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçirebiliriz."

Mario Branco, Levent Münir Mercan'ı tanıtırken şu ifadeleri kullandı: "Levent Mercan, önemli bir performans ortaya koydu geçen yıl. Dolayısıyla bu pozisyon takım ve Türk futbolu açısından çok önemli. Onun burada olmasından dolayı da mutluyuz."

Ertuğrul Çetin gurur dolu bir gün yaşadığını söylediErtuğrul Çetin gurur dolu bir gün yaşadığını söyledi

"GURUR VERİCİ BİR GÜN"

Fenerbahçe'de sözleşmesi yenilenen Ertuğrul Çetin için Mario Branco, "Ertuğrul Çetin'e de teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir kaleci. Geçen sene de Gençlerbirliği'nde önemli bir performans ortaya koydu. Kontratını uzattı. Projemize inandığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ertuğrul Çetin ise, "Bugün benim ve ailem için mutluluk, gurur verici bir gün. Yönetimimize ve hocalarımıza teşekkür ederim. Bunu her zaman dile getirmekten ve hissetirmekten çekinmedikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEN SOL KANAT OPERASYONU

Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de Fransız futbolcunun imzası kurumadan farklı bir isim için girişimler başladı. Sarı lacivertliler 19 yaşındaki Wesley konusunda temaslar resmi boyuta taşınacak. 19 yaşındaki futbolcunın kulübüyle masaya oturulacak.

Wesley 38 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptıWesley 38 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı

30'DAN BAŞLADI 18'E İNDİ

UOL Esporte'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin listesindeki Wesley için Corinthians'ın talebi 30 milyon euroydu. Ancak şu an beklenti daha da aşağıda. Yönetim de 18 milyon euroluk bir teklif hazırlığında. Yönetim de kısa sürede bu süreci sonuçlandırarak imzaları atmaya çalışıyor. Satın alma opsiyonu bulunmayan Allan Saint-Maximin'in kontratının sona ermesi sonrası sambacının takıma kazandırılması hedefleniyor. Wesley'in kiralık olarak bir sene daha takımında kalma ihtimali de bulunuyor.

Wesley Corinthians alt yapısında yetişerek A takıma yükseldiWesley Corinthians alt yapısında yetişerek A takıma yükseldi

5 GOLÜ VAR

Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Brezilya ekibinde 2024'te 38 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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