Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

Belarus ekibi Isloch Minsk'i deplasmanda 1-0'ın rövanşında aynı skorla yenen San Marino temsilcisi La Fiorita, turu penaltılarda geçti. Başakşehir, rakibini 4-2 yenen La Fiorita ile 25 Temmuz ve 1 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Rams Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.