SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 oldu. Turuncu lacivertliler bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 23:17 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 23:29
Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

PENALTILARLA GEÇTİLER

Belarus ekibi Isloch Minsk'i deplasmanda 1-0'ın rövanşında aynı skorla yenen San Marino temsilcisi La Fiorita, turu penaltılarda geçti. Başakşehir, rakibini 4-2 yenen La Fiorita ile 25 Temmuz ve 1 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Rams Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.

SON DAKİKA