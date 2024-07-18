Başakşehir’in UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Başakşehir'in 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
PENALTILARLA GEÇTİLER
Belarus ekibi Isloch Minsk'i deplasmanda 1-0'ın rövanşında aynı skorla yenen San Marino temsilcisi La Fiorita, turu penaltılarda geçti. Başakşehir, rakibini 4-2 yenen La Fiorita ile 25 Temmuz ve 1 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek.