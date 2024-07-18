İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Geride kalan sezonda tarihinin en pahalı kadrosunu oluşturan sarı lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla başladığı 4 kulvarda da başarısız oldu.
Süper Lig ve Süper Kupa'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.
Yeni sezonda Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için kollarını sıvadı.
Sarı lacivertliler, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve adından söz ettirdi.
Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.
İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Avusturya kampına başka transfer yetiştiremeyen sarı lacivertliler, İstanbul'a dönülmesinin ardından ise bombaları tek tek patlattı.
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.
Kanarya son olarak Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi.
GÖZLER YENİ HAMLELERDE
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.
Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da gündem orta saha ve golcü transferi.
Forvet bölgesi için En Nesyri'den gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan alternatif isimler için de çalışmalarına devam ediyor.
ORTA SAHAYA DEV İSİM
Orta sahada Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.
Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.
GALATASARAY'A BİR ÇALIM DAHA!
Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti.
İtalyan basınının haberine göre Kanarya, geride kalan sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertlilerin, Fiorentina ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.
Galatasaray'ın eski başkan vekili Erden Timur, Amrabat transferi için uzun süre görüşmelerde bulunmuş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.