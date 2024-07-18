İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha

ORTA SAHAYA DEV İSİM Orta sahada Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

GALATASARAY'A BİR ÇALIM DAHA! Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti.

İtalyan basınının haberine göre Kanarya, geride kalan sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.