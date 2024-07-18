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İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler şu ana dek 5 isme imza attırırken, Galatasaray'ın ilgilendiği Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti. Kanarya, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti. İtalyan basınına göre transferde anlaşma sağlandı. İşte çok konuşulacak o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:02 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:07
İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a bir çalım daha

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Geride kalan sezonda tarihinin en pahalı kadrosunu oluşturan sarı lacivertliler, şampiyonluk parolasıyla başladığı 4 kulvarda da başarısız oldu.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Süper Lig ve Süper Kupa'yı ezeli rakibine kaptıran Kanarya, Türkiye Kupası'na da erken veda etti.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Yeni sezonda Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da başarılı olmak için kollarını sıvadı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Sarı lacivertliler, bu doğrultuda dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi ve adından söz ettirdi.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler transferlere çevrilirken, Kanarya geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine aktif bir bir dönem geçiriyor.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

İlk olarak Fatih Karagümrük'ten Levenet Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, ardından Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Avusturya kampına başka transfer yetiştiremeyen sarı lacivertliler, İstanbul'a dönülmesinin ardından ise bombaları tek tek patlattı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer ederek Galatasaray'a transfer çalımı attı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Kanarya son olarak Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

GÖZLER YENİ HAMLELERDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hedef, turları tek tek geçip adını gruplara yazdırmak.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yürüten Kanarya'da gündem orta saha ve golcü transferi.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Forvet bölgesi için En Nesyri'den gelecek haberi bekleyen Fenerbahçe, diğer yandan alternatif isimler için de çalışmalarına devam ediyor.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

ORTA SAHAYA DEV İSİM

Orta sahada Fred'in yanına kalitesi tartışılmayacak bir isim arayışına giren sarı lacivertliler, bu bölgedeki şişkinliği de azaltacak.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Miha Zajc, Crespo ve Rade Krunic ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya; Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek ve Fred'den oluşacak orta saha rotasyonuna yıldız bir isim eklemek için kolları sıvadı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

GALATASARAY'A BİR ÇALIM DAHA!

Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kapan Fenerbahçe, ezeli rakibine bir çalım atmak için daha harekete geçti.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

İtalyan basınının haberine göre Kanarya, geride kalan sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Sarı lacivertlilerin, Fiorentina ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

Galatasaray'ın eski başkan vekili Erden Timur, Amrabat transferi için uzun süre görüşmelerde bulunmuş ancak transfer resmiyet kazanmamıştı.

İtalyanlar duyurdu: Transfer bitti! Fenerbahçe’den Galatasaray’a Sofyan Amrabat çalımı

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