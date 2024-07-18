Kanarya gol oldu yağdı! Fenerbahçe 5-1 Hull City

Avrupa mücadeleleri ile yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe , hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 5-1 kazandı ve taraftarlarına umut verdi.

Jose Mourinho oynanan oyundan memnundu

DZEKO'DAN 2 GOL

Fenerbahçe'de perdeyi açan isim Edin Dzeko oldu. Boşnak forvet 38'de perdeyi açarken 44'te Fred çok şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız Dzeko tekrar sahneye çıkarak 46'da ikinci kez ağları havalandırdı. 52'de ise bu kez Sebastian Szymanski fileleri sarsmayı başardı. Bugün sözleşmesi uzatılan ve imza törenine katılan Mert Hakan Yandaş ise uzak mesafeden yaptığı düzgün vuruşla takımının beşinci golünü kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Sincere Kymani Hall'dan geldi.