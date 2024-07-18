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Kanarya gol oldu yağdı! Fenerbahçe 5-1 Hull City

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler Avrupa maçı öncesi hazır bir görüntü verirken yerine forvet aranılan Edin Dzeko 2 kez ağları havalandırarak adeta 'Ben buradayım' dedi. Diğer goller Fred, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski'den geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 22:24 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 22:33
Kanarya gol oldu yağdı! Fenerbahçe 5-1 Hull City

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Avrupa mücadeleleri ile yeni sezona başlayacak olan Fenerbahçe, hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 5-1 kazandı ve taraftarlarına umut verdi.

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DZEKO'DAN 2 GOL

Fenerbahçe'de perdeyi açan isim Edin Dzeko oldu. Boşnak forvet 38'de perdeyi açarken 44'te Fred çok şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız Dzeko tekrar sahneye çıkarak 46'da ikinci kez ağları havalandırdı. 52'de ise bu kez Sebastian Szymanski fileleri sarsmayı başardı. Bugün sözleşmesi uzatılan ve imza törenine katılan Mert Hakan Yandaş ise uzak mesafeden yaptığı düzgün vuruşla takımının beşinci golünü kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Sincere Kymani Hall'dan geldi.

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