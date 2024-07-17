SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Sunderland'in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Wendel ve Jelert için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılar için İngiliz basınında flaş bir haber yayımlandı. Buna göre Aslan, Sunderland'in yıldızı için 7 milyon sterlinlik teklif sundu. İşte o haber ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 12:19 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 12:19
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni sezon kamp çalışmarlarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Hazırlık maçındaki mağlubiyetten sonra yönetimle görüşme yapan Okan Buruk iki bölge için transfer işareti yaptı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Fortuna Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, transferlerin kampa yetişeceğini ifade etti.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

"2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR"

"Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor."

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert gelmişti.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Danimarka ekibi Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığını doğruladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Sağ bek transferi için Desire Doue ve Elias Jelert isimleri konuşulurken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Trai Hume'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Sunderland Echo'nun haberine göre, Sunderland, Galatasaray'ın yaptığı 7 milyon Sterlinlik teklifine olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Trai Hume geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 47 maçta görev alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

22 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

13 kez Kuzey İrlanda Milli Takım forması giyen genç sağ bekin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme çağrısı ABD’yi rahatsız etti! Açık açık itiraf ettiler: Desteklemiyoruz
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Vakıf Katılım
Emekliye, dul ve yetime yeni taban aylık! Artış kimleri etkileyecek?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
6 Şubat depremlerinde 69 kişinin öldüğü bina ile ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
Wanda Nara sessizliğini bozdu! Ünlü rapçi L-Gante’den Icardi’yi kızdıracak hamle! Avukat devreye girdi
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
SON DAKİKA