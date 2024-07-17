Galatasaray’dan sürpriz transfer! Sunderland’in yıldızına 7 milyon sterlinlik teklif

Yeni sezon kamp çalışmarlarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon kamp çalışmarlarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Hazırlık maçındaki mağlubiyetten sonra yönetimle görüşme yapan Okan Buruk iki bölge için transfer işareti yaptı.
Fortuna Düsseldorf ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Okan Buruk, transferlerin kampa yetişeceğini ifade etti.
"2 TRANSFERİMİZ DE YETİŞİR"
"Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz.
En azından 1 transferimizi yetiştirip, inşallah 2 transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor.
Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor."
Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın 21 yaşındaki Danimarkalı sağ beki Elias Jelert gelmişti.
Danimarka ekibi Galatasaray ile transfer görüşmeleri yaptığını doğruladı.
Sağ bek transferi için Desire Doue ve Elias Jelert isimleri konuşulurken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Galatasaray'ın Sunderland forması giyen Trai Hume'ye teklif yaptığı iddia edildi.
Sunderland Echo'nun haberine göre, Sunderland, Galatasaray'ın yaptığı 7 milyon Sterlinlik teklifine olumsuz yanıt verdi.
Trai Hume geçtiğimiz sezon Sunderland formasıyla 47 maçta görev alırken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
22 yaşındaki Kuzey İrlandalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
13 kez Kuzey İrlanda Milli Takım forması giyen genç sağ bekin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.