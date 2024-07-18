Beşiktaş’ta Aboubakar kafa karıştırdı!

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



MAAŞINI KARŞILAYACAK KULÜP BULAMIYOR



Beşiktaş'ın 3.2 milyon euroluk maaş yükü nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Vincent Aboubakar'ın Immobile'nin gelişi sonrası performansının artması dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, yine de beklenilen teklifin gelmesi durumunda Aboubakar ile yolları ayıracak. Ancak Kamerunlu golcü, 3.2 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulmuş değil.