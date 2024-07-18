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Beşiktaş'ta Aboubakar kafa karıştırdı!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda, Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansının yükselmesi kafaları karıştırdı.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 10:34 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 10:34
Beşiktaş’ta Aboubakar kafa karıştırdı!

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Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak futbolcuların akıbeti de merak konusu. Takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

IMMOBILE SONRASI ABOUBAKAR VİTES ARTIRDI

Ciro Immobile'nin transferi takımın eski golcülerine olumlu yansıdı. Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılarda, Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansının yükselmesi kafaları karıştırdı.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan Aboubakar'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

MAAŞINI KARŞILAYACAK KULÜP BULAMIYOR

Beşiktaş'ın 3.2 milyon euroluk maaş yükü nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Vincent Aboubakar'ın Immobile'nin gelişi sonrası performansının artması dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, yine de beklenilen teklifin gelmesi durumunda Aboubakar ile yolları ayıracak. Ancak Kamerunlu golcü, 3.2 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulmuş değil.

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