Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi de kadrosuna kattı.
GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.
Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
ASLAN'A DEV ÇALIM!
Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerde gelişmeler bu şekilde yaşanırken, siyah beyazlıların Galatasaray'ın listesinde olan bir isimle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Savunmada yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için çalışmalarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rize ile görüşmeleri ilerletti.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR.
Genç futbolcu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.
Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti.
Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.
SEZON RAKAMLARI
Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen başarılı stoper, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.