SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'a bir çalım da Beşiktaş'tan! O yıldız Kartal oluyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista, Rafa Silva ve Immobile gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, şimdi de ezeli rakibi Galatasaray'ı çok kızdıracak bir ismin peşine düştü. Aslan, Oğuz Aydın'ın ardından bir ismi daha rakibine kaptırabilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 09:20 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:20
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile'yi de kadrosuna kattı.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

ASLAN'A DEV ÇALIM!

Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerde gelişmeler bu şekilde yaşanırken, siyah beyazlıların Galatasaray'ın listesinde olan bir isimle görüşmelere başladığı öğrenildi.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Savunmada yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu için çalışmalarını sıklaştırdı. 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Çaykur Rize ile görüşmeleri ilerletti.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR.

Genç futbolcu da Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.

Sol stoper ve sol bek mevkilerinde forma giyebilen Emirhan Topçu, Çaykur Rizespor altyapısında yetişti.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen ve hava toplarına da son derece hakim olan Emirhan, hem kadroda yerli sayısının artması hem de defansa katkı için isteniyor.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de adı geçen başarılı stoper, geçen sezon 32 resmi maçta oynadı, 1 gol attı, 4 asist yaptı.

Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
15 Temmuz’un 8. yılında FETÖ’ye ’Turkuvaz’ kıskaç! A Haber - SABAH terör inini görüntüledi: Takvim.com.tr Gülen’in Pocono’daki izini sürdü
Emekliye en az 12 bin 500 TL! Bugün hesaplara geçecek! Kimler nasıl yararlanacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek?
Vakıf Katılım
Dünya devi BYD Türkiye’ye geliyor! Çinliler Manisa’yı karış karış gezdi! Hedeflenen tarih açıklandı
Galatasaray’a bir çalım da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
ABD’den ’Acem’ oyunu! Gizli Servis patladı iç tartışma büyüdü medya devreye sokuldu: Trump suikastını İran üzerinden perdeleme çabası mı?
İstanbul yanacak... Sıcak hava uyarısı: O saatlere dikkat! | MGM HAVA DURUMU
Başıboş köpek düzenlemesi bugün Meclis komisyonunda görüşülecek! Uygulamayan belediye başkanlarına hapis cezası var
Fenerbahçe’den bir transfer daha bitti! Allan Saint Maximin İstanbul’da
Yeni vergi paketinde hedefi Bakan Şimşek açıkladı: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi | Yurt dışı çıkış harcı belli oldu
Bomba aşk! Bu birliktelik çok konuşulacak: Şeyma Subaşı ve Barış Alper Yılmaz bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi
Meclis ’kolay para sorusunu’ için harekete geçti | Finansal Okuryazarlık Alt Komisyonu kurulacak
Donald Trump’ı vurduğu tüfeği tam 11 yıl önce almış! Suikastçı Thomas Matthew Crooks’un arkasında kim var? İkinci bir tetikçi olabilir
Fenerbahçe’ye transferde şok! Mourinho’nun tüm planları değişecek
Nefes kesen yarışma ATV’de! Engin Altan Düzyatan’ın sunduğu ’Milyoner Aile’ izleyiciyle buluştu
SON DAKİKA