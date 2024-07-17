Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü! "Keşke bizde olsaydı"

"MİLLİ TAKIMIN PARÇASI OLMAMAK CANIMI YAKAN BİR ŞEY"
Uruguay Milli Takımı'na seçilmemesi üzerine ise Lucas Torreira, şu cevabı verdi:
"Milli takımda oynayabilmek çok isterdim. Uzun süre milli takımın parçası oldum. 2 tane Dünya Kupası ve Amerika Kupası'nda oynadım. Milli takımın parçası olmamak canımı yakan bir şey. Benim çalışmaya devam etmem gerekiyor. Hoca fikir değişikliği yapabilir, daha sonra çağırabilir. Ben her zaman hocaların kararlarına saygılıyımdır. Orta saha en çok oyuncunun olduğu yerlerden bir tanesi aslında. Orada çok daha yüksek seviyede oyuncular var bizde. Bielsa, dünyanın en iyi hocaların bir tanesi. Ben Uruguaylı olarak dışarıdan onlara destek vermeye devam edeceğim."
"YANIMDAKİ OYUNCUYU GELİŞTİRMEM İÇİN ELİMDEN GELEN BİR ŞEY VARSA DESTEK OLUYORUM"
Takım arkadaşlarına çok saygı duyduğunu söyleyen 28 yaşındaki orta saha, "Bana kalan bir şey değil bu aslında. Benim söylemem doğru da olmaz. Çok kaliteli takım arkadaşlarım var. Hepsi elinden gelen her şeyi en şekilde yapmaya çalışıyor. Ben de çok saygı duyuyorum takım arkadaşlarıma. Olabildiğinde onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yanımdaki oyuncuyu geliştirmem için elimden gelen bir şey varsa destek oluyorum. Bu konuda işin ehli olan insanlar doğru kararı vereceklerdir. Bu iki senede çok iyi oyuncularla oynama şansı yakaladım" diye konuştu.
"KÖTÜ ANLARIMDA MAURO HER ZAMAN YANIMDA OLDU"
Mauro Icardi'ye her zaman destek vermeye devam edeceğini söyleyen Torreira, "Mauro'nun özel hayatıyla ilgili birçok şey söylenecektir. Ama günün sonunda o kendisi bu kararı verecektir ve konuyu yönetecektir. Ben arkadaşı olarak her zaman ona destek vermeye devam edeceğim. Benim için çok önemli bir insan. Bu iki sene içerisinde sadece şampiyonluklar kutlamadık. Bizim de kötü anlarımız oldu. kötü anlarımda Mauro her zaman yanımda oldu. Onun geçirdiği anlarda da her zaman bir yanında olacağız. Kulüpte bulunan herkes onu sarmalayacaktır. Onun keyif alması ve devam etmesi için eliminde gelen her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.
Lucas Torreira, açıklamalarının ardından takım arkadaşlarını, Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı tek kelime ile özetledi. Uruguaylı orta sahanın verdiği cevaplar şu şekilde;
Fernando Muslera: Kardeş
Victor Nelsson: Güç
Leo Dubois: Teknik
Davinson Sanchez: Patron
Abdülkerim Bardakcı: Kan
Derrick Köhn: Dans
Berkan Kutlu: İyi sol ayak
Kerem Demirbay: Güç
Sergio Oliveira: Teknik
Lucas Torreira: Atom karınca
Kaan Ayhan: Sabır
Dries Mertens: Mutluluk
Hakim Ziyech: Klas
Tete: Brezilya
Barış Alper Yılmaz: Hızlı
Kerem Aktürkoğlu: Harry Potter
Wilfried Zaha: Dribbling
Michy Batshuayi: Bir sonraki şampiyon
Mauro Icardi: Yıldız
Okan Buruk: Maestro
Galatasaray: Seni çok seviyorum Galatasaray, her zaman.