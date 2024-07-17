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İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transferde şaha kalktı. Sarı lacivertliler son iki günde Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint Maximin'i renklerine bağladı. Kanarya'da sıra golcü takviyesine gelirken İtalyanlardan bomba bir iddia geldi. Buna göre Kanarya, En Nesyri yerine Milan'ın yıldızını kadrosuna katacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 10:18 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 10:18
İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Burada Lugano ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesi 3 hazırlık maçı daha yapıldı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

CENK TOSUN HAMLESİ

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcuyu 2 yıllığına renklerine bağladı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

OĞUZ AYDIN BOMBASI!

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un ardından bir diğer milli futbolcu Oğuz Aydın'ı da kadrosuna kattı. Kanarya, yıldız kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

SIRA GOLCÜ TRANSFERİNDE

Sol kanat için Saint Maximin'e de imza attıran Fenerbahçe'de sıra golcü transferine geldi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

İtalyan basınını haberine göre; Morata'yı kadrosuna katan Milan, Abraham ya da Füllkrug isimlerinden birini daha transfer edecek. Bu durumda Jovic ile vedalaşılması planlanırken Sırp yıldız için Fenerbahçe'den teklif geldiği yazıldı.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

Haberde Milan'ın Fenerbahçe'nin teklifini yetersiz bulduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

EURO 2024'de Sırbistan forması giyen Jovic, Fenerbahçe kaptanlarından Dusan Tadic ile aynı forma altında mücadele etti.

İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe’ye yıldız golcü! En Nesyri beklenirken...

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