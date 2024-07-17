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Fenerbahçe ve Beşiktaş da istedi Trabzonspor kapıyor! Fırtına'dan stopere dev transfer

Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor, transferde oldukça hareketli saatler geçiriyor. Bordo mavililer ilk resmi maçına sayılı günler kala atağa kalktı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan futbolcu için teklif yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 22:40 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 22:40
Fenerbahçe ve Beşiktaş da istedi Trabzonspor kapıyor! Fırtına’dan stopere dev transfer

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Macaristan kampını tamamladıktan sonra çalışmalarına Trabzon'da devam eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçları ile yeni sezona başlayacak. Kadrosunu teslim etmek için çok az bir süresi kalan bordo mavililerde harekli saatler yaşanıyor. Ayrılıkların arka arkaya geldiği Karadeniz ekibinde bu kez dünyanın en önemli stoperlerinden biri için teklif yapıldı.

Dmitrios Kourbelis tazminat ödenmeden gönderildiDmitrios Kourbelis tazminat ödenmeden gönderildi

KOURBELIS DE GÖNDERİLDİ

Sözleşmesini fesheden Thomas Meunier'in yanı sıra Montassir Lahtimi ile de yollarını ayıran Trabzonspor'da son yolcu Dmitrios Kourbelis oldu. KAP'a yapılan açıklamada Yunan orta sahaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği duyuruldu. Ayrıca Maxi Gomez, Tonio Teklic ve Joaquin Fernandez için de teklifler bekleniyor.

Abdullah Avcı stoper tandemini belirlemek için yoğun çalışıyorAbdullah Avcı stoper tandemini belirlemek için yoğun çalışıyor

TRABZONSPOR'DA STOPER HAREKATI

Geçen sezon yapılan takviyelere rağmen en sorunlu bölgelerden biri olarak ön plana çıkan defans tandemine neşter vuran Abdullah Avcı, Filip Benkovic'in kalmaması için rapor vermiş ve Joaquin Fernandez'i de gözden çıkarmıştı. Eğer anlaşma sağlama imkanı olsaydı Rayyan Baniya da gidecekti ancak henüz kimseyle o aşamaya gelemedi. Denswil'i takımda tutuacak olan deneyimli çalıştırıcı Surinamlı yıldıza partner arıyor.

Samuel Gigot'un tüm ilgiye rağmen işi ağırdan alması farklı hedeflere yönelmeye neden olduSamuel Gigot'un tüm ilgiye rağmen işi ağırdan alması farklı hedeflere yönelmeye neden oldu

GIGOT FAZLA UZATTI

Trabzonspor'un stoper listesindeki ilk sıra Samuel Gigot'undu. Fransız defans oyuncusu kendisine gelen tekliflerden dolayı Marsilya'dan ayrılsa dahi önceliği Karadeniz ekibine vermedi. Yönetim de bunun üzerine maçların başlamasına kısa süre kala rotayı başka isimlere çevirme kararı aldı.

Adana Demirspor Andrew Gravillon için yüksekten uçtuAdana Demirspor Andrew Gravillon için yüksekten uçtu

GRAVILLON'DA BONSERVİS ENGELİ

Karadeniz ekibinin gündemine gelen isimlerden biri de Adana Demirspor'daki Andrew Gravillon'du. Yıldız stoper için nabız yoklandı ancak Mavi Şimşekler kapıyı 4 milyon eurodan açınca görüşmeler takınma noktasına geldi.

Denis Vavro'nun önceliği Avrupa'daki büyük liglerDenis Vavro'nun önceliği Avrupa'daki büyük ligler

VAVRO'NUN DA ÖNCELİĞİ TRABZON DEĞİL

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın istediği stoperler arasında Kopenhag'da forma giyen Denis Vavro da var. Slovak futbolcu EURO 2024'te gösterdiği performansla pek çok takımın ilgisini kazanmayı başardı. Kucka ve Hamsik kozuna rağmen Avrupa'nın major liglerine öncelik verdiğini kulübe iletti.

Stefan Savic son dönemde önemli sayıda maça çıktıStefan Savic son dönemde önemli sayıda maça çıktı

SAVIC GÜNDEMDE

Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de Stefan Savic. Sırp futbolcu son dönemde gösterdiği istikrarlı futbolla adından söz ettirmişti. Ayrıca ülkesi ile EURO 2024 kadrosunda yer alıp mücadele vermişti. Yönetim yıldız oyuncuyla yeniden temaslara başladı. Görüşmelerde 3 yıllık sözleşme önerildi. Oyuncunun kararı bekleniyor.

Stefan Savic 9 senedir Atletico Madrid'de oynuyorStefan Savic 9 senedir Atletico Madrid'de oynuyor

TAKVİM'E AÇIKLAMIŞTI

Stefan Savic'in adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Menajeri de Takvim'e yaptığı açıklamada; "Stefan uzun zamandır Süper Lig'den teklif alıyor. İlgi var ancak transferi şu ana kadar gerçekleşmedi. Takım ismi vermek doğru olmaz. Fakat futbolda her şey var. Kesin ve keskin konuşmayı sevmiyorum. Doğrudan ve dolaylı yoldan iletişim kurduğumuz kulüpler oldu. Yeni adresinin neresinin olacağı veya İspanya'da kalıp kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Oyuncunun kariyeri veya düşüncesi her şeyden önemli. Oturup konuşacağız ve önerileri değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Stefan Savic'e 3 yıllık teklif sunduTrabzonspor Stefan Savic'e 3 yıllık teklif sundu

2015'TE GELDİ

İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Savic, 2015 yılında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Savunma dışında sol bek ve sağ bekte de görev yapabilen Savic, Madrid ekibi ile 297 maça çıktı, 3 gol ve 3 asist kaydetti.

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