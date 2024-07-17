Fenerbahçe ve Beşiktaş da istedi Trabzonspor kapıyor! Fırtına’dan stopere dev transfer

Macaristan kampını tamamladıktan sonra çalışmalarına Trabzon'da devam eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu maçları ile yeni sezona başlayacak. Kadrosunu teslim etmek için çok az bir süresi kalan bordo mavililerde harekli saatler yaşanıyor. Ayrılıkların arka arkaya geldiği Karadeniz ekibinde bu kez dünyanın en önemli stoperlerinden biri için teklif yapıldı.
Dmitrios Kourbelis tazminat ödenmeden gönderildi
KOURBELIS DE GÖNDERİLDİ
Sözleşmesini fesheden Thomas Meunier'in yanı sıra Montassir Lahtimi ile de yollarını ayıran Trabzonspor'da son yolcu Dmitrios Kourbelis oldu. KAP'a yapılan açıklamada Yunan orta sahaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği duyuruldu. Ayrıca Maxi Gomez, Tonio Teklic ve Joaquin Fernandez için de teklifler bekleniyor.
Abdullah Avcı stoper tandemini belirlemek için yoğun çalışıyor
TRABZONSPOR'DA STOPER HAREKATI
Geçen sezon yapılan takviyelere rağmen en sorunlu bölgelerden biri olarak ön plana çıkan defans tandemine neşter vuran Abdullah Avcı, Filip Benkovic'in kalmaması için rapor vermiş ve Joaquin Fernandez'i de gözden çıkarmıştı. Eğer anlaşma sağlama imkanı olsaydı Rayyan Baniya da gidecekti ancak henüz kimseyle o aşamaya gelemedi. Denswil'i takımda tutuacak olan deneyimli çalıştırıcı Surinamlı yıldıza partner arıyor.