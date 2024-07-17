Fenerbahçe ve Beşiktaş da istedi Trabzonspor kapıyor! Fırtına’dan stopere dev transfer

Stefan Savic 9 senedir Atletico Madrid'de oynuyor

TAKVİM'E AÇIKLAMIŞTI

Stefan Savic'in adı daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Menajeri de Takvim'e yaptığı açıklamada; "Stefan uzun zamandır Süper Lig'den teklif alıyor. İlgi var ancak transferi şu ana kadar gerçekleşmedi. Takım ismi vermek doğru olmaz. Fakat futbolda her şey var. Kesin ve keskin konuşmayı sevmiyorum. Doğrudan ve dolaylı yoldan iletişim kurduğumuz kulüpler oldu. Yeni adresinin neresinin olacağı veya İspanya'da kalıp kalmayacağını hep birlikte göreceğiz. Oyuncunun kariyeri veya düşüncesi her şeyden önemli. Oturup konuşacağız ve önerileri değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.