TFF seçimine bir gün kala bomba kulis bilgisi! Servet Yardımcı aday olacak mı? 4 büyük takım kimi destekliyor?

Servet Yardımcı İki isim de liste çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum. Belki 2-3 isim yerine başka kişiler gelir.. Sadece Yusuf Günay'ın karar aşamasında olduğunu duydum.. Bugün Ankara'da o listeler son halini alır.. Diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da liste çalışmaları sürüyor..

Mehmet Büyükekşi Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bu listede olabilir. Büyükekşi'ye halihazırda Kayserispor, Konyaspor, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize, Gaziantep, Bodrumspor ve Göztepe destek veriyor. Tabii buradaki önemli nokta 4 büyük takım. Beşiktaş ve Fenerbahçe daha renk vermiş değil. İki kulüp Ankara'ya gelir mi oy verir mi bilmem!

İbrahim Hacıosmanoğlu GALATASARAY BÜYÜEKŞİ'YE SICAK BAKIYOR

Galatasaray, Büyükekşi'ye sıcak. Trabzonspor, Hacıosmanoğlu için imza vermiş durumda.Çoğu Karadeniz takımı da Trabzospor eski başkanını destekliyor. Bu arada üçüncü aday Servet Yardımcı çekildiğini açıklamıştı. Fakat bu beyanı dışında TFF'ye yolladığı resmi bir yazı yok. Yani şu an aday konumunda. Bugün fotoğraf daha net ortaya çıkar.. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN