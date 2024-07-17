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TFF seçimine bir gün kala bomba kulis bilgisi! Servet Yardımcı aday olacak mı? 4 büyük takım kimi destekliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu tarihi ve başkan adayları resmi olarak duyuruldu. Seçim için nefesler tutuldu. Seçimle beraber TFF'nin yeni başkanının belli olması beklenirken, Murat Özbostan'dan futbol dünyasını hareketlendirecek bir kulis bilgisi geldi.

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 08:42 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 09:33
TFF seçimine bir gün kala bomba kulis bilgisi! Servet Yardımcı aday olacak mı? 4 büyük takım kimi destekliyor?

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TFF seçimi için nefesler tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirecek. Kurulda hakkında oy kullanılacak başkan adayları da duyuruldu.

TFF Olağan Genel Kurul toplantısı bu yıl 18 Temmuz 2024 Perşembe tarihinde seçimli olarak yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı seçilecek.

Başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde son bulmuştu. Resmi olarak başkan adayı olan isimler arasından İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ve Servet Yardımcı bulunuyordu.

Ancak Servet Yardımcı seçimlere kısa süre kala çekildiğini paylaşmıştı.

Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, konuya ilişkin kulisleri hareketlendirecek bir yazı yazdı.

İşte o yazı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi yarın Ankara'da yapılacak.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.

İki başkan divan kuruluna 64 imzayı verdiklerinde resmen aday olacaklar.

Servet YardımcıServet Yardımcı

İki isim de liste çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum.

Belki 2-3 isim yerine başka kişiler gelir.. Sadece Yusuf Günay'ın karar aşamasında olduğunu duydum.. Bugün Ankara'da o listeler son halini alır.. Diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da liste çalışmaları sürüyor..

Mehmet BüyükekşiMehmet Büyükekşi

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bu listede olabilir. Büyükekşi'ye halihazırda Kayserispor, Konyaspor, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize, Gaziantep, Bodrumspor ve Göztepe destek veriyor.

Tabii buradaki önemli nokta 4 büyük takım. Beşiktaş ve Fenerbahçe daha renk vermiş değil. İki kulüp Ankara'ya gelir mi oy verir mi bilmem!

İbrahim Hacıosmanoğluİbrahim Hacıosmanoğlu

GALATASARAY BÜYÜEKŞİ'YE SICAK BAKIYOR
Galatasaray, Büyükekşi'ye sıcak.

Trabzonspor, Hacıosmanoğlu için imza vermiş durumda.Çoğu Karadeniz takımı da Trabzospor eski başkanını destekliyor.

Bu arada üçüncü aday Servet Yardımcı çekildiğini açıklamıştı. Fakat bu beyanı dışında TFF'ye yolladığı resmi bir yazı yok. Yani şu an aday konumunda. Bugün fotoğraf daha net ortaya çıkar..

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